Живая память В Перми на заводе № 33 в годы войны производились практически все карбюраторы для советской боевой авиации Поделиться Твитнуть

Приближается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. И мы вспоминаем тех, кто сражался не только на фронте, но и в тылу. Представляем вашему вниманию истории ветеранов, работавших в тяжелейшие 1940-е годы в цехах пермского карбюраторного завода (сейчас «ОДК-СТАР»).

«Меня сформировала бригада»

Н. С. Димченко, бригадир фронтовой молодёжной бригады, 1940-е годы

Николай Семёнович Димченко всей своей жизнью доказал, что человек может победить любые, даже самые тяжёлые обстоятельства. Бывший детдомовец, он в 16 лет стал бригадиром фронтовой бригады, а завершил свою трудовую деятельность на заводе в должности заместителя генерального директора по кадрам.

Николай воспитывался в киевском детском доме, в 1940 году ему исполнилось 14 лет. Вместе с другими ребятами он поступил в ремесленное училище. Когда началась война, их отправили на авиа­ционный завод № 135 в Харьков. Затем предприятие было эвакуировано в Пермь и размещено на территории моторострои­тельного завода № 19 (сейчас «ОДК-Пермские моторы»).

Молодёжь расселили в бараки в посёлке Крохалева: 250 человек жили в одном помещении с печкой-буржуйкой посередине. В мае 1942 года завод № 135 расформировали. И все, кто жил в посёлке Крохалева, стали работниками карбюраторного завода № 33. Это были подростки из Украины, Ленинградской области, западных районов России — всего 2,5 тыс. человек.

«Завод работал круглые сутки, не останавливаясь ни в воскресенье, ни в праздничные дни. И сверх­урочно работали — чужую смену, а потом ещё свою. Бывало, по 24—36 часов стояли у станка. Выйдешь на свет — пошатывает… Нас ориентировали на создание фронтовых молодёжных бригад, потому что так можно организо-вы­ваться, друг другу помогать. Бригады имели значение не только для производительности труда, в бригаде заботились о своих», — рассказывал Николай Димченко.

Его воспоминания хранятся в корпоративном музее «ОДК-СТАР».

«Труд был очень интенсивным, а еда — 700 граммов хлеба и баланда… У нас в бригаде был коллективный котёл на троих. Общая зарплата, карточки. Мы складывались, иногда картошку покупали. За ударную работу стахановские талоны давали. Я получил — поделился. Штаны порвались — находим возможность купить. Вот так всю войну друг другу помогали, жили вместе, в одном бараке, на одной кровати спали», — вспоминал ветеран.

Н. С. Димченко, заместитель генерального директора по кадрам, 1980-е годы

Смена длилась 12 часов — с 8:30 до 20:30. Жили по заводскому гудку. Первый гудок — подъём, второй — выходи на работу. И в цехе также по гудку вставали к станку, по гудку шли на обед. После работы возвращались в барак и забывались тяжёлым сном до утра. Назавтра всё повторялось.

Николай по специальности был слесарем, но отлично владел и сверловкой, поэтому часто соглашался поработать в дополнительную смену. За это давали «стахановский» талон на обед и два чибрика — пирожки из овсяной муки.

В 1943 году Николая Димченко избрали бригадиром фронтовой бригады, а затем и комсоргом цеха. В августе того же года его команда была признана лучшей в области, и Николая командировали в Москву для участия во Всесоюзном совещании бригадиров фронтовых бригад.

«На дорогу меня снарядили, дали паёк на две недели: хлеб, овсяную крупу, селёдку... Всего нас собралось человек 50—60. Целью этого совещания был обмен опытом и определение задач молодёжи в повышении производительности труда. Затем нас принимали наркомы по отраслям. Тогда всех наградили значками «Отличник социалистического соревнования наркомата авиапромышленности».

После беседы с наркомом состоялся «банкет», были бутерброды, чай. Всё это мы съели мгновенно. Тогда заместитель наркома попросил повторить — и это всё было съедено в одну минуту. После чего он развёл руками, мол, большего нет, не обессудьте. После встречи нас посадили на наркомовские машины и повезли в театр на спектакль «Вишнёвый сад», — рассказывал ветеран.

В ноябре 1945 года состоялось торжественное награждение заводчан орденами Советского Союза за труд в годы Великой Отечественной войны. Боевой орден Красной Звезды получил из рук директора завода Георгия Вигуры 19-летний начальник группы цеха Николай Семёнович Димченко.

«Я была счастливая и красивая…»

З. А. Баланцова

Зоя Александровна Баланцова проработала на предприятии более 40 лет. Когда началась война, ей было всего 12. В 1943 году из города Ржева, который был полностью разрушен, Зою вместе с детским домом отправили в Чердынь. Затем она поступила в Пермское ремесленное училище № 24 и параллельно начала работать на карбюраторном заводе: сначала распределителем работ, затем — контролёром в сборочном цехе.

«В ремесленном я была старостой, и мой мастер сказал: «Ты, Зоя, пойдёшь в сборочный цех». И так я всю жизнь отработала в одном цехе сначала слесарем-сборщиком, а затем контролёром. В военные годы было очень тяжело, особенно детдомовским. Кому-то родители вязали тапочки или варежки, а нам никто ничего не дарил… Но всё же моя жизнь прошла очень неплохо, я была молодая, счастливая, красивая. В цехе встретила своего будущего мужа, там же потом недолго работал наш сын. Коллектив у нас всегда был хороший, а я к тому же компанейская, быстро схожусь с людьми. И до сих пор ко мне прия­тельницы приходят!» — рассказала Зоя Александровна на торжественном мероприятии в корпоративном музее «ОДК-СТАР», на котором ей вручили медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Я помню день, когда закончилась война. На заводе организовали митинг, все вышли, были большие выступления. А мы стояли и горько-горько плакали… Я очень благодарна руководству завода за сегодняшний прекрасный праздник, за то, что о нас помнят», — говорит Зоя Александровна.

З. А. Баланцова в корпоративном музее «ОДК-СТАР»

З. А. Баланцова также имеет медаль «За трудовую доблесть», удостоверение «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», награды «Ударник 10-й пятилетки», «Победитель социалистического соревнования 1973 года» и другие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.