Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермские боги» вышли в тираж Пермская художественная галерея представила альбом-каталог «Пермская деревянная скульптура» Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

«Новый компаньон» уже сообщал, что краевой минкульт поддержал большую издательскую программу Пермской художественной галереи, и это — настоящий прорыв. Галерея не занималась книгоизданием около десяти лет, сформировалась нереализованная потребность — и у музея в презентации своих коллекций, и у любителей искусства — в сувенирных изданиях на память о посещении этого музея. Поскольку в не­определённом, но всё же ближайшем будущем планируется переезд художественной галереи в новое здание, необходимо было возобновлять эту работу, и не только ради заполнения музейного магазина.

«Пробным шаром» стал альбом-каталог коллекции фарфора «Наследие императоров» (6+), представленный в сентябре 2024 года. Тогда же была анонсирована вторая книга — долгожданное издание «Пермская деревянная скульптура», посвящённое титульной коллекции галереи, основе уникальности всего пермского художественного собрания. Коллектив искусствоведов и историков, взявшийся за её написание, преследовал амбициозную цель — исчерпывающее описание феномена, включающее несколько аспектов: подробная характеристика коллекции, содержательный анализ с изучением основных сюжетов, историко-географическая справка о месте и времени происхождения феномена — словом, «всё, что вы хотели знать о пермской деревянной скульптуре».

Подготовка издания включала большую архивную работу: искусствовед Анна Отмахова уточняла всё, что касается провенанса музейных экспонатов, если, конечно, это словечко из лексикона аукционистов вообще применимо к пермской деревянной скульптуре; в процессе архивных изысканий были сделаны несколько впечатляющих открытий, касающихся авторства некоторых работ.

Ещё одна составная часть подготовительной работы — весьма нетривиальная: это путешествия. Авторы книги объехали и обошли все места, из которых происходят скульптурные изображения, прониклись духом прикамского севера, прикоснулись к корням «пермских богов». На презентации неоднократно звучало имя Георгия Николаевича Чагина: традиция подобных исследовательских поездок очень с ним связана.

Результат этих трудов был предъявлен представителям СМИ и всем заинтересованным зрителям 8 апреля.

Книга позиционируется как научно-популярная. Заместитель директора Пермской галереи по научной работе Ольга Старцева постаралась в ней развеять некоторые предрассудки, связанные с описываемым феноменом: так, в её очерке очень внятно объясняется, что православная храмовая скульптура существовала не только в Прикамье: церковный запрет на объёмные изображения персонажей Священного писания вовсе не был всеобъемлющим и строгим. Уникальной пермскую деревянную скульптуру делает не факт её существования, а её культурологические особенности.

Ещё одна важная и объёмная тема — история комплектования и изучения коллекции, подвижничество легендарного собирателя Николая Серебренникова; об этом тоже сказано и в тексте Ольги Старцевой, и в тексте Анны Отмаховой.

Очерк об истории пермской храмовой скульптуры написал кандидат исторических наук Павел Корчагин. Это, возможно, самый увлекательный текст в книге: тут и древние святилища, расположенные в Пермском крае не как попало, а в виде некоей «триангуляционной сети»; и особенности мировоззрения исконного пермяка, который верит в рай и ад, в воздаяние за грехи и награду за благодеяния в загробной жизни, но, с другой стороны, понимает, что после смерти люди будут вести такой же образ жизни, как и до неё — так же возделывать землю, охотиться и т. п.; и, разумеется, справка об освоении Прикамья русскими, о Пермском княжестве, Строгановых и других исторических обстоятельствах появления пермской деревянной скульптуры.

В очерке дотошной Анны Отмаховой, кроме прочего, очень подробно рассказано, где сегодня можно увидеть культовую деревянную скульптуру и резные иконостасы в исконных местах обитания — старинных прикамских храмах, и, честно говоря, после прочтения этого списка хочется немедленно сорваться и поехать по указанным адресам.

Вообще, эта книга очень вдохновляет ездить по прикамской глубинке и находить неочевидные, но от этого ещё более драгоценные сокровища — чудом уцелевшие островки исконной культуры. На посещение музея, очевидно, тоже будет вдохновлять — когда он уже откроется на новом месте. Образцы пермской деревянной скульптуры в новом издании тщательно описаны: персонажи, сюжеты, особенности композиции и иконографии, условия бытования; у каждого произведения выделены типические и индивидуальные черты.

Разумеется, подобная книга не может не быть богато иллюстрированной, и здесь действительно много фотографий — исторических и современных. Во время презентации, которая проходила в одном из залов «Кристалл-центра», на огромном экране демонстрировался пейзаж старинного села Вильгорт, снятого с высоты, и от него глаз невозможно было отвести. В книге этот снимок предваряет очерк Павла Корчагина. Фото старинных сёл и церквей — важная часть книжного видеоряда; но особенно много здесь фотографий описываемых произведений.

Все снимки, кроме исторических, — и пейзажи, и специально сделанные с профессионально выставленным светом фото предметов деревянной скульптуры — выполнены фотохудожником Валерием Заровнянных. Многие из этих фотографий хорошо известны и неоднократно побывали на выставках.

И вот здесь не могут не возникнуть вопросы… На выставках это были совсем другие фотографии.

Подарочное иллюстрированное издание, презентационная книга о важной музейной коллекции — это не только интересные тексты и иллюстрации, есть ещё и дизайн, и полиграфия. Без них все усилия авторского коллектива будут недостаточны. К сожалению, именно это случилось с книгой «Пермская деревянная скульптура конца XVII — начала ХХ века из собрания Пермской государственной художественной галереи» (6+): полиграфическое исполнение совсем не соответствует содержанию — ни качеством бумаги, ни печатью. Особенную грусть вызывает цветопередача: цветные фотографии кажутся почти чёрно-белыми.

Книга издана тиражом в 1000 экземпляров и вскоре будет доступна для покупки в кассе Пермской художественной галереи.

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