Алина Наумова Выбор за пермяками Стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Ежегодно городские власти занимаются преображением и развитием общественных пространств — проводят реконструкцию и ремонт уже существующих объектов, а также создают новые парки и скверы.

С 21 апреля до 12 июня в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проходит новый этап Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Пермяки могут выбрать один из восьми объектов, расположенных в разных районах города.

В списке на голосование от Перми представлены парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе, сад им. Миндовского в Индустриальном районе, сквер на улице Адмирала Старикова в Орджоникидзевском районе, сквер на улице Восстания в Мотовилихинском районе, сквер на ул. Краснополянской, 5 в Свердловском районе. В Дзержинском районе на голосование вынесен бульвар в жилом комплексе «Боровики», в Ленинском — сад Декабристов, а в посёлке Новые Ляды — сквер на улице Мира.

Ольга Яковлева, заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми, рассказала «Новому компаньону», почему эти парки необходимо благоустраи­вать. По её словам, во многих выбранных для голосования объектах давно не было реновации. Необходимо развивать территории общественных пространств и наполнять их различными элементами, например новыми беседками, площадками. Всё это позволит дать людям возможность заниматься досуговыми активностями.

Отбор объектов для голосования происходит следующим образом: департамент дорог и благоустройства отправляет запросы в адми­нистрации районов города, задача которых заключается в эффективном использовании территории, и они формируют свои предложения, предоставляя их обратно в департамент. Также принимаются инициативы горожан.

«Мы всё анализируем и составляем перечень объектов, смотрим, каким из них необходим ремонт. На основании этих данных проводится анализ, и получается итоговый список пространств, которые предлагаются гражданам для выбора», — отметила Ольга Яковлева.

Глава Перми Эдуард Соснин в своём Telegram-канале отметил, что проект, который наберёт наибольшее число голосов, попадёт в список территорий для благоустройства на 2026 год.

Анжелика Шадрина, заместитель начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, рассказала «Новому компаньону», что в проведении голосования участвуют территориальные общественные самоуправления. В каждом районе организованы волонтёрские штабы.Активисты рассказывают жителям о будущем благоустройстве территории и помогают принимать участие в голосовании.

«У волонтёра установлено приложение на телефоне, с помощью которого любой житель города может проголосовать. У нас есть два способа голосования: на сайте и через приложение волонтёра, где можно авторизоваться через «Госуслуги» либо назвать свой номер телефона, получить код с цифрами и назвать его волон­тёру», — отмечает Шадрина.

В случае если респондент не хочет оставлять свой номер телефона, волонтёр может предложить QR-код, который необходимо отсканировать своим телефоном и перейти на сайт голосования.

На данный момент в Перми в качестве волонтёров зарегистрировалось уже более 1200 человек. При этом их набор будет продолжаться на протяжении всего периода голосования.

Напомним, в прошлом году в голосовании победил сквер Журналистов в Мотовилихинском районе — за его благоустройство проголосовало более 21 тыс. пермяков.

Голосование 2025 года будет проходить на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru, в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или через волонтёров в общественных местах. Участвовать в выборе объектов для реконструкции можно с 14 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.