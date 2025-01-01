Алёна Морозова Вклад в инфраструктуру В Прикамье построят лечебный корпус, поликлинику и школу Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Опубликованы сразу три конкурса для определения подрядчиков на проектирование и строительство поликлиники и школы в Перми и нового инфекционного отделения в Кунгуре.

Образование

Новая школа появится в пермском микрорайоне Рабочий Посёлок. Начальная цена контракта составила 1,6 млрд руб. Четырёхэтажная школа площадью 17 тыс. кв. м расположится на земельном участке в 1,6 га недалеко от дворца спорта «Молот» в квартале улиц Виталия Соломина, КИМ, Лебедева, Тургенева.

Корпус будет рассчитан на 1050 учащихся. В новом здании разместят кабинеты для учащихся первых—одиннадцатых классов, в том числе лаборатории физики, биологии, химии, робототехники, мастерские для уроков труда, а также библиотеку с читальным залом, столовую, актовый и два спортивных зала.

Территорию школы оборудуют футбольным полем, беговыми дорожками, универсальной площадкой для игр в волейбол и баскетбол.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2028 год. Итоги будут подведены 12 мая.

Напомним, сейчас в регионе в стадии строительства находятся ещё шесть школ — в Перми, Березниках и Нытве.

Здравоохранение

В Перми в микрорайоне Вышка-2 на ул. Гашкова появится современная поликлиника, которая сможет принимать как взрослых, так и детей, и будет рассчитана на 250 посещений в смену. Начальная цена контракта составила 688,2 млн руб.

Жители микрорайона особенно ждут появления нового медучреждения. Это будет трёх­этажное здание общей площадью 3,7 тыс. кв. м. В нём разместятся кабинеты врачей-терапевтов и педиатров, хирургии, физиотерапии, кабинет онколога со смотровым кабинетом и других профильных специалистов. Кроме того, во взрослой части поликлиники расположится дневной стационар на пять коек. На прилегающей территории будущему подрядчику необходимо обустроить парковку и зону отдыха, провести озеленение. Исполнитель определится 15 мая.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что жители Прикамья должны иметь возможность удобно и в полном объёме получать качественную и современную медицинскую помощь вне зависимости от территории их проживания.

В частности, в рамках региональной адресной программы в Кунгуре будет построено новое здание инфекционного отделения городской больницы на 30 коек.

Стартовая цена контракта составляет 583,5 млн руб. Подрядчик должен быть выбран к 6 мая.

Как пояснили в Управлении капитального строительства, в структуре помещений больницы будут предусмотрены приёмно-диагностическое и палатное отделения, процедурные, а также помещения для врачей и персонала. В том числе планировка помещений должна исключать возможность перекрещивания или соприкосновения «чистых» и «грязных» технологических потоков.

Как отмечают в ведомстве, старые здания постройки позапрошлого века уже морально и технически устарели и это единственное отделение многофункциональной больницы, где проходят лечение пациенты с инфекционными заболеваниями из территорий города Кунгура, Кунгурского, Берёзовского, Ординского, Кишерт­ского, Суксунского и Уинского округов.

По данным регионального министерства строительства, начать проектные работы по обоим объектам здравоохранения — в Перми и Кунгуре — планируется уже в этом году, ввод в эксплуатацию намечен на конец 2027 года.

Напомним, сейчас в регионе в стадии строительства находятся восемь объектов здравоохранения: поликлиника при фтизиодиспансере в Перми, краевой онкоцентр, лечебный корпус в Юрле, детская поликлиника в Мотовилихинском районе Перми, поликлиники во Фролах и в Кондратово, на Гайве и в микрорайоне Молодёжном.

Новые объекты возводятся в рамках нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь».

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