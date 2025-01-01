Алёна Морозова Открытый диалог Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провёл личный приём граждан Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совместно с представителями краевого правительства и главой Перми Эдуардом Сосниным на минувшей неделе провёл традиционную встречу с гражданами в приёмной Президента РФ в Прикамье. Приём был направлен на решение волнующих жителей региона вопросов.

В ходе личной встречи участники обсудили темы обновления объектов здравоохранения и образования, ремонта дорог и остановок, доступности услуг сотовой связи, благоустройства общественных территорий.

Так, жительница села Советная Суксунского городского округа Татьяна Токарева обратилась с вопросом о строительстве фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Она рассказала, что для посещения врачей жителям Советной приходится ездить в Суксунскую городскую больницу. При этом большую часть населения составляют пенсионеры, у которых нет возможности добираться до медучреждения.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень ответила, что в селе планируется возвести модульный ФАП в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В нём смогут наблюдаться жители Советной и деревни Дикое Озеро.

«На сегодняшний день контракт заключён, возведение начнётся с мая и должно закончиться уже в августе. Средства на благоустройство муниципалитету в размере миллиона рублей доведены, медицинский работник есть. Новый ФАП заработает после получения лицензии на медицинскую деятельность. Уверена, что у нас всё получится», — отметила Анастасия Крутень.

Глава региона также отметил, что в рамках данного нацпроекта в течение 2025 года на территории Прикамья планируется установить ещё 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

В деревне Галине Кудымкарского муниципального округа будет отремонтирован автомобильный мост через реку Юсьву. Местная жительница Светлана Вилесова обратилась с просьбой привести его в нормативное состояние. Сооружение расположено на единственной дороге, связывающей деревню с остальными населёнными пунк­тами округа, и у жителей возникают проблемы с доставкой дров и поездкой в ближайший магазин, особенно в осенне-весенний период.

«В рамках софинансирования из регионального бюджета принято решение о выделении средств на ремонт этого объекта. Контракт уже заключён. В этом году начиная с мая и до конца июня ожидаем завершения работ по ремонту этого моста, после чего в полной мере можно будет им пользоваться», — ответил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

Как отметил Дмитрий Махонин, финансирование ремонта запланировано за счёт краевого и муниципального бюджетов. В рамках работ будут установлены новые пролётные строения, укреплена береговая линия, а после обновления по мосту смогут проезжать и грузовые автомобили. Капитальный и текущий ремонты мостов в регионе будут выполнены в рамках реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В этом году власти намерены привести в нормативное состояние 35 мостов в разных территориях региона.

Также во время приёма был задан вопрос о возможности благоустройства общественного пространства в микрорайоне Красные Казармы в Перми. Жительница жилого комплекса Надежда Балакина обратила внимание, что на территории возведено большое количество новостроек, и местным не хватает облагороженной зелёной зоны для прогулок с детьми и занятий спортом.

Глава региона сообщил, что сквер будет построен в ЖК при поддержке механизма инициативного проектирования. Зону для отдыха обустроят до конца лета между улицами Героев Хасана и Василия Татищева, рядом с домом на ул. Героев Хасана, 11. Здесь установят скамейки и светильники.

Все рассмотренные в ходе приёма вопросы Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам взять в работу и держать на контроле. Он поблагодарил всех участников и отметил, что такие встречи позволяют оперативно и адресно решать вопросы жителей разных муниципалитетов Пермского края.

«Благодарю всех, кто сегодня был на приёме, за прямое и честное общение. Такие встречи помогают мне быть в курсе проблем, которые волнуют жителей», — подчеркнул глава региона.

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