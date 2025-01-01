«Закулисье производства интересно многим» Депутат Пермской городской думы Даниил Морозов — о развитии промышленного туризма, его роли в экономике Перми и поддержке этого направления властями Поделиться Твитнуть

По данным Министерства по туризму Пермского края, в 2024 году в регионе для посещений были открыты 65 предприятий. К ним регулярно добавляются новые, предлагающие свои экскурсии и маршруты.

Фото: личный архив Даниила Морозова

— Даниил Александрович, в чём особенность промышленного туризма в Перми?

— Пермь — огромный индустриальный город с богатейшей историей и развитой промышленной базой. У нас представлены почти все ключевые отрасли и определённо есть много уникальных, при этом открытых для посещения предприятий. Это позволяет жителям и гостям города знакомиться с процессами производства, технологическими особенностями, инновациями, историей компании, с продукцией, а в некоторых случаях — даже попробовать её.

Важно, что площадки промышленного туризма разные. Например, можно посмотреть на ступени ракет-носителей, производство роботов, кондитерской продукции, продуктов пчеловодства и даже денег. Много различных направлений, и любой желающий может выбрать то, что ему действительно интересно.

В последние годы промышленный туризм активно развивается. К крупным предприятиям, у которых есть корпоративные музеи, давно разработанные и проверенные экскурсионные маршруты, присоединяется малый и средний бизнес. Закулисье производства интересно как узким специалистам, так и широкой аудитории, особенно детям и молодёжи.

— В чём заключается поддержка промышленного туризма со стороны местных властей? Какие меры уже приняты?

— Развитие внутреннего туризма — это федеральный приоритет. В Прикамье разработана и принята Стратегия развития туризма в Пермском крае на период до 2035 года, в соответствии с которой турпоток в наш регион должен увеличиться до 2 млн гостей в год. Для достижения этой цели прописан комплекс мер по каждому виду туризма. В реализации стратегии принимают участие власти Перми, представители депутатского корпуса.

Ведётся комплексная работа по поддержке туризма, в первую очередь информационная. Она связана не только с промышленным туризмом, ведь у нас представлено огромное количество видов туризма: событийный, культурный, экологический, гастрономический, промышленный и т. д. И задача администрации — рассказать обо всех возможностях, которые есть у туристов в Перми. А человек уже выбирает, что ему интересно: съездить на крупное авиа­ционное предприятие, сходить с детьми в музей «Тенториума» или, например, посетить Дягилевский фестиваль.

Помимо этого, администрация помогает создавать туристические маршруты, включающие в себя посещение промышленных предприятий, продвигать их.

— Что такая поддержка даёт предприятиям и бизнесу?

— Положительных моментов много. Это формирование позитивного имиджа, рост узна­ваемости благодаря корпоративному музею, экскурсиям. Такие компании становятся региональными брендами. А это помогает привлекать кадры, повышает инвестиционную привлекательность, способствует продвижению на федеральный, международный уровни. Для небольших компаний участие в программе развития промышленного туризма — это ещё и дополнительный канал сбыта своей продукции.

— Какую роль играет промышленный туризм в экономике Перми?

— Привлекая гостей с помощью промышленного туризма, мы создаём новые рабочие места, стимулируя развитие сопутствующих отраслей, таких как гостиничный бизнес, общественное питание, транспорт.

Помимо этого, мы формируем положительный имидж Перми как города, в котором есть потенциал для развития. И это позволяет привлечь дополнительные инвестиции в промышленность, в том числе и для строительства новых предприятий.

— Есть ли какие-либо сложности в этом направлении?

— На мой взгляд, проблем нет. Главное, чтобы у предприятий, их руководства была воля к созданию экскурсионных программ на своих производствах, корпоративных музеев, организации событий. Туристический трафик есть, он действительно растёт.

В этом году Пермь носит статус «Молодёжной столицы России». И тема промышленного туризма хорошо раскрывается, так как одним из флагманских событий станет XIII Всероссийский форум рабочей молодёжи «Человек труда». На него приедет большое количество участников со всей страны: молодые специалисты, представители разных профессиональных сообществ. По сути, это целевая аудитория наших промышленных предприятий.

И тот факт, что промышленный туризм у нас развит и находится на хорошем уровне, поможет достойно провести форум, показать гостям города, что в Перми есть большое количество успешных предприятий, где можно построить карьеру.

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