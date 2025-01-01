Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музыка, танцы и пряники Афиша на неделю 21–27 апреля Поделиться Твитнуть

В Перми снова выступают Валерий Гергиев и объединённый симфонический оркестр Большого и Мариинского театров. Как всегда, программа концерта Пасхального фестиваля неизвестна и будет объявлена непосредственно перед событием. Московский Пасхальный фестиваль проводится под руководством Валерия Гергиева с 2002 года; это один из самых масштабных фестивалей в мире: так, в 2024 году его маршрут прошёл через 70 с лишним городов. Пермь находится на фестивальном маршруте с 2009 года.

Людмила Берлинская и Артур Ансель — представители славных музыкальных династий: дочь знаменитого виолончелиста Валентина Берлинского, основателя Квартета имени Бородина и правнук легендарной оперной дивы Фанни Эльди, сын театрального режиссёра Жана-Филиппа Анселя. Творческий тандем Берлинская — Ансель зародился в 2011 году в Парижской консерватории. В репертуаре дуэта «хиты» для двух фортепиано и четырёх рук соседствуют с редкими произведениями и специальными переложениями. Людмила Берлинская и Артур Ансель посвящают свою программу памяти Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906—1975). Прозвучат произведения Шостаковича и Александра Цфасмана.

В день рождения легендарного фотографа Дмитрия Маркова в Центре городской культуры откроется выставка «Седьмое небо». Это первая после смерти фотографа персональная выставка, реализованная галереей «Anna Nova» совместно с его сестрой Татьяной Марковой. Куратор выставки — фотограф и художник Владислав Ефимов. Работая над этим проектом, Ефимов стремится обратить внимание зрителя к теме, проходящей лейтмотивом в творчестве Маркова: вере в человека и его возможность внутреннего развития вопреки любым обстоятельствам. Мы видим, как органично смешиваются в творчестве Маркова техничность, свойственная хорошей фотографии, и романтика надежды.

Большой вокальный вечер в двух отделениях. В программе — произведения русских и европейских композиторов XIX и XX веков: от Глинки и Даргомыжского до Свиридова и Шостаковича. Солист Пермско оперы Гарри Агаджанян — замечательный бас, лауреат Международного конкурса вокалистов им. Винченцо Беллини (2012), Международного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки (2007), лауреат театральной премии «Браво» за роль Даланда в опере «Летучий голландец» Вагнера (2014) и Национальной оперной премии «Онегин» (2023) за спектакль «Кармен» в Нижегородском театре оперы и балета, выдающийся интерпретатор произведений Рахманинова — подарит слушателям исполнение, полное эмоций, где выразительность вокала сочетается с глубиной художественного замысла. В концерте также примут участие Анастасия Иванова (фортепиано), Петр Белякин (кларнет) и Ольга Васильева (виолончель).

Речь пойдёт о том, как ходить в театр так, чтобы хотелось запомнить не только спектакль, но и себя в этот вечер. В гостях — Татьяна Ларионова, консультант по светским коммуникациям и этикету. На встрече будет обсуждаться, где начинается театральный этикет и зачем он вам, если вы не в Вене; почему dress code — это не только про одежду, но и про настрой; уместен ли black tie в местной драме и где проходит граница между «актуально» и «перебор»; как не хлопать не тогда, не говорить не с теми и не споткнуться на ступеньке истории. В винной карте — три вида игристого (базовое, «Био Био бабблс» с Сицилии и Cava Codorníu из Испании; в меню — театральный бутерброд в трёх актах: с ростбифом, соусом тоннато, вялеными томатами и сыром тэт-де-муан; с крабовой страчателлой и тартаром из лосося; с тремя видами икры и сливочным маслом с анчоусами.

Променад из выставок на трёх смежных площадках, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Солдат пришёл с фронта, увидел мир вокруг… и стал художником. В Пермском крае работали 15 художников — участников войны. Их произведения сегодня хранятся во многих государственных и частных коллекциях. Возможность увидеть многие из них и понять то, что было так ценно для столь значимых авторов, предоставит выставочный проект «Я вернусь…» Красота и самобытность мира, природы и человека стали главной темой их творческих высказываний. Живопись художников-фронтовиков сопровождается работами современных скульпторов, которые с позиции сегодняшнего дня рассуждают о минувших событиях.

Те, кто не смог посмотреть волшебный детский балет в минувший уикенд в театре оперы и балета, смогут увидеть его в большом зале «Губернии». Одноактный балет «Лавка чудес», написанный Отторино Респиги на композиции Джоаккино Россини для труппы Сергея Дягилева, впервые был показан на «Русских сезонах» в 1919 году. Современные хореографы Александра Кокшарова и Дмитрий Четин сами сочинили новое либретто и дополнили партитуру музыкой Респиги и Бриттена. Действие сказочного балета происходит в живописной Италии, главные герои — девушка из дворян и юноша-сапожник. Волшебник, владеющий антикварной лавкой, и сказочные безделушки, которые в этой лавке продаются, помогают влюблённым преодолеть все препятствия и стать женихом и невестой. Особенность спектакля в том, что в нём волшебные предметы — не реквизит, а действующие лица: здесь оживут и затанцуют канделябры, свечи, статуэтки, столовые приборы.

Родителей, как известно, не выбирают… А если такая возможность представится? После одной из ссор девочке Ане предлагают поменять родителей, чтобы найти таких, кто не будет вечно командовать, ворчать и все запрещать. В общем, найти идеальных. Но могут ли идеальные родители заменить родных? Спектакль Антона Калипанова и Ольги Шайдуллиной по пьесе Екатерины Севериной «Родители напрокат» — сочетание драматического, кукольного и пластического театра, дополненное «живой» импровизацией музыканта, который присутствует на сцене и включен в действие. Гротеск и игра заставляют задуматься, что на самом деле делает взрослого и ребенка счастливыми, а семью — маленьким созидательным миром.

«Дольче!» — современная интерпретация бессмертного мифа об Орфее и Эвридике. Режиссеры Паоло Геп Кукко и Давиде Ливермор создали сплав классики и современности, где древнегреческий миф обретает новое дыхание. С первых кадров зрителя погружает в историю гипнотический голос Венсана Касселя, исполняющего роль Харона. Сновидческие декорации, сюрреалистические пейзажи и виртуальная архитектура создают фантастический мир, где классические арии сплетаются с электронной музыкой, а вместо туник герои облачены в изысканные наряды Dolce & Gabbana. Фильм «Дольче!» — это погружение в мир, где любовь сталкивается со смертью, а искусство преодолевает границы времени. Специальный показ пройдет совместно с брендом мужской одежды «Индевер». Модератором встречи выступит стилист и блогер Алена Кобылянская.

Пластическая драма «Мы» по мотивам антиутопии Евгения Замятина уходит из репертуара Театра-Театра. Спектакль Егора Дружинина и Дмитрия Масленникова был поставлен в 2021 году. Будущее. Столица высокоразвитого Единого Государства. За стеной, куда проход строго запрещен, — Дикий мир, где живут не знающие технологий люди. Им приходится выживать в невыносимых условиях, но, тем не менее, в Едином Государстве есть единицы, которые готовы поменяться с дикарями местами. Они называют себя «несогласными»... На фоне социальных потрясений разворачивается история героя, мир которого меняется в связи с очень простым обстоятельством — он влюбляется и, к несчастью своему, влюбляется в бунтаря. D-503 вынужден выбирать — следовать ли зову сердца или оставаться в системе, к которой он привык. На последних показах собран идеальный состав участников. В главных ролях — Марат Мударисов и звезда «Балета Евгения Панфилова» Мария Тихонова. Ещё одна особенность последнего показа — распродажа мерча, выпущенного ещё к премьере.

Традиция пряничного производства на территории Усолья имеет давние корни. Известно о целой династии — семье Перемотиных, державшей здесь пекарню и занимавшейся пряничной торговлей. В 1929 году на чердаке заброшенного здания их пекарни краевед Иван Коновалов обнаружил целую коллекцию пряничных досок с необычным местным узором — усольскими рыбами. Сейчас эта коллекция находится в фондах Березниковского историко-художественного музея им. Коновалова. Участниками фестиваля станут мастера пряничного дела и знаменщики со всего Пермского края.

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