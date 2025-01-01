Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пасха в Перми, в окрестностях и в Пермском крае Афиша уикенда 18–20 апреля Поделиться Твитнуть

В экспозиции, предоставленной историческим парком «Россия — Моя история. Омск», разворачивается картина познания человечеством безграничной Вселенной от античности и Средневековья до Константина Циолковского и Сергея Королёва. Отдельный раздел посвящён первому отряду космонавтов: Юрию Гагарину, Герману Титову, Алексею Леонову и Валентине Терешковой. Рассказывается и о современном состоянии отечественной космической отрасли, о перспективах освоения околоземного пространства и новинках космических технологий. Кроме прочего, можно ознакомиться с картой современных российских космодромов и виртуально «запустить» ракету с одного из них.

Художник-акварелист Наталья Сальникова проведёт мастер-класс в акварельной технике «Кролик и бамбук». В китайской культуре кролик символизирует удачу, плодородие, изобилие и бессмертие. Китайские императоры изображали кролика на эмблемах власти. С лекцией «Живой китайский язык: разнообразие диалектов» выступит Ли Юнно, ассистентка кафедры теоретического и прикладного языкознания, аспирантка ПГНИУ. На концерте «Музыкальные открытки» выступят преподаватели и китайские студенты факультета музыки ПГГПУ. В программе — произведения Равеля, Чайковского, Баха, Генделя, Доницетти, обработки народных китайских песен. Весь день будет демонстрироваться книжная выставка «Гармония Поднебесной» из фондов библиотеки и Пермской художественной галереи.

Частная филармония «Триумф» продолжает цикл концертов органной музыки в храмах Перми. Проект Fiori musicali — «Цветы музыки» в переводе с итальянского — назван в честь одноимённого сборника сочинений Джироламо Фрескобальди, одного из наиболее влиятельных композиторов эпохи барокко. Fiori musicali стали эталоном стиля для многих мастеров европейской органной музыки, в том числе для Пёрселла и Баха. В очередном концерте цикла выступит выпускник Московской консерватории, лауреат международных конкурсов Иван Гавриков. В программе — произведения Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Роберта Шумана и Юрия Буцко.

ARDJ robot — технологичный музыкальный проект, исполняющий популярную электронную танцевальную музыку и собственные сочинения искусственного интеллекта. Исполнитель — «живой» антропоморфный робот, имитирующий движения и мимику человека. Музыка, визуальный контент и движения робота управляются с помощью кода, который генерирует нейронная сеть. Программа сопровождается световыми и визуальными эффектами и выступлением танцевального коллектива. В программе шоу: лекция о технологиях, искусстве и будущем, шоу робота-артиста ARDJ и интерактив — общение робота со зрителями.

Ритмическое путешествие по Африке, Латинской Америке, арабскому Востоку и Испании с барабанной школой «Megapolis Drums». Участники мастер-класса смогут не только увидеть и услышать основные ударные и шумовые инструменты, характерные для этих регионов, но и узнать базовые ритмы, принципы построения барабанной музыки и, конечно, поиграть вместе. Ведущие мастер-класса — Андрей Михайлов, Ольга Субботина и Илиан Субботин. Музыкальные инструменты: Африка — дун-дун, джембе, дондо, калабаш, балафон, ганкогуи, джабара; Бразилия — атабак, сурду, пандейру, беримбау, шакере, агого, кашиши, фриджидейра; Куба — конга, бонго, клаве, ката, кабаса, гуиро, маракас, кампана; арабский Восток — тар, бендир, дарбука, рик, сагата, кракеб; Испания — пандейро квадрадо, пандеретта, тамбор (бомбо легуеро), кастаньеты, сартен, кончас.

Первая в этом году ботаническая экскурсия: посетители познакомятся с разнообразием первоцветов «Хохловки». Участники экскурсии узнают, какие первоцветы можно увидеть в музее, можно ли называть первоцветами все растения, которые первыми появляются после того, как сойдёт снег, а также какие изменения проходят в лесных и луговых фитосообществах после зимы. Экскурсию проводит Лариса Новосёлова, доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений Пермского государственного национального исследовательского университета, руководитель пермского отделения общественной организации «Русское ботаническое общество».

Вместе с участниками фольклорного ансамбля гости программы смогут покрасить яйца так, как красили наши предки; выучить волочебную песню для того, чтобы поздравить с Пасхой друзей, знакомых, соседей и получить от них в дар крашеное яичко; поиграть в пасхальные игры с яйцами и в молодёжные игры на соломе; позвонить в разные колокольчики; покачаться на качелях; сделать пасхальный пихтовый венок, украшенный бумажными цветами и лоскутками, или украсить веточки вербы; поучаствовать в обрядах Великого четверга; объехать избу на кочерге и «загрести» счастье в дом; спрясть обережную «шулепную» нитку; «похоронить» клопов и тараканов.

Праздники и обряды пасхального цикла были одними из наиболее значимых в народном календаре русских Прикамья. Они связывались с весенним новолетием, началом нового земледельческого года, весны. Пасхальный цикл растягивался на продолжительное время и включал такие важные даты, как Благовещенье, Средокрестье, Вербное воскресенье, Великий четверг и Пасха. В программе праздника: рассказ о пасхальных традициях, разучивание «волочебной» песни, пасхальный концерт студии «Тишина», мастер-класс «Свеча из вощины», украшение пасхального венка и веточек вербы, мастер-класс по росписи, пасхальные игры с яйцами, народные игры, игры на соломе, песни, танцы. События пасхального фестиваля пройдут во всех локациях музея.

В программе фестиваля: колокольные пасхальные звоны на передвижной звоннице; мастер-классы народных мастеров Пермского края Зинаиды Калиной и Светланы Шестериковой, творческого объединения «Заряница»; концертная программа «Вот такие пироги!» с участием коллективов Усольского дома народного творчества; экскурсии по Никольскому и Спасо-Преображенскому храмам; тематическая игра «Пасхальные традиции»; благотворительный концерт. Собранные на концерте средства будут направлены на приобретение паникадила для Казанского придела Спасо-Преображенского собора. Выступят Александр Москвин (скрипка) и его семья, Денис Ильин (саксофон), Мирослав Волков (гитара), Ольга Максименко и Ксения Бабина (вокал).

После праздничного колокольного перезвона дети и молодёжь отправятся славить Христа по улицам села. После этого начнутся игры возле качелей и катание пасхальных яиц на горке: в старину яйца по очереди катали с горки друг на друга, если яйцо задевало другое, то выигравший забирал себе сбитое яйцо, считалось, что тот, кто набрал больше яиц — самый счастливый. Для гостей праздника приготовлено пасхальное угощение в домах местных жителей, театрализованный спектакль, игры на свежем воздухе, общественные качели, песни, пляски, частушки, печка со свежими шаньгами, возможность подняться на колокольню храма, мастер-классы по раскрашиванию яиц, по изготовлению соломенной подвески для пасхального яйца, по керамике и другие.

Документальный фильм Артёма Гряника «Мой друг Сега» — честная, пронзительная история блогера Сергея Кутового. У Сергея три миллиона подписчиков, дорогая квартира и рекламные контракты с шестью нулями — и всё это после трагической потери ноги. Ежедневный конвейер контента ради любви аудитории не может заполнить пустоту внутри: жертвой успеха становится не только он сам, но и близкие ему люди. Шесть лет жизни Сергея глазами режиссёра, сделавшие их друзьями; но когда у друга начинаются серьёзные проблемы, сложно оставаться наблюдателем. Кутовой и другие герои с инвалидностью по-разному справляются со своим недугом и последующими душевными травмами, но между ними есть существенная разница, а какая — зритель сможет сделать вывод сам.

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