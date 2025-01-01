Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Драматический вокал, тайный лекторий и приближение Пасхи Афиша на неделю 14–20 апреля Поделиться Твитнуть

Группа SpLit возвращается после перерыва с новой программой, в которой есть и тёплая ностальгия, и новое дыхание современности. Для всех любителей каверов: музыка Скриптонита, Måneskin, Билана, «Братьев Гримм», Xolidayboy, «Альянса» и даже Аллы Пугачёвой прозвучат в этот апрельский вечер в исполнении дерзких, обаятельных, свободных исполнителей, в повседневной жизни — драматический актёров: вокал — Марат Мударисов, гитара — Даниил Ахматов, бас-гитара — Даниил Славинский, клавиши и аккордеон — Антон Девятов, барабаны — Александр Рогожников.

15 команд со всей страны будут бороться за титул чемпиона и начинать свой путь в Высшую лигу. Свежий юмор, актуальные шутки, полное погружение в атмосферу съёмочного процесса. В каждой игре будет три конкурса — конкурс приветствий, конкурс домашних заданий и импровизационный конкурс, который в этом году решили проводить в виде пресс-конференции: капитаны команд будут отвечать на каверзные вопросы «журналистов». В жюри 1/8 финала Первой лиги — заместитель генерального директора ТТО «АМИК» Рубен Партевян, телеведущая Первого канала Аля Кокушкина, киноактёр Ренат Мухамбаев, «реальный пацан» Игорь Ознобихин, актёр Павел Малахов и заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников. Ведущий всех игр — Михаил Башкатов.

Весёлая история с элементами клоунады и приемов визуального театра. В основе спектакля лежит одноимённая повесть Тима Собакина, переработанная для театра Ильёй Губиным. Заслуженная артистка РФ Валентина Лаптева оживляет на сцене всех персонажей этой истории и делает это в ярком эксцентрическом ключе, моментально меняя образы и места действий. Вместе с артисткой зрителям предстоит найти выход из разных затруднительных положений, а ещё осознать, что совсем неплохо, если ты что-то делаешь не так, как другие. К тому же, если посмотреть с другой стороны, то окажется, что всё выглядит совсем иначе, и твое решение проблемы под этим углом выглядит лучше, чем у других. Режиссёр — Константин Яковлев, художник Юлия Гайфутдинова, видеохудожник Михаил Шибанов, художник по свету Александр Прокопец.

На встрече с известным коллекционером русского фарфора Галиной Курановой речь пойдёт о живописи на фарфоре, об эволюции цветочной росписи, о пейзажной и ведутной живописи, жанровых сценках на фарфоровых предметах и, конечно, о портретах на фарфоре.

Открытый диалог куратора со зрителем: как создавалась экспозиция, почему произведения художников собираются вокруг темы мифа, при чём тут образ дома и какие отсылки к пермской истории можно найти на выставке? На экскурсии речь пойдёт о разных моментах из жизни резидентов Maks art в Перми и их работе над произведениями. Бонус экскурсии — возможность стать частью проекта Лизы Поповой «Плакальщица» и сделать свой цветочный отпечаток. Экскурсии проведёт Светлана Лучникова — куратор выставки «Вокруг мифа», соосновательница кураторской группы «Край» и один из кураторов пространства «Тут».

«Тайный лекторий» — это нетривиальный разговор об искусстве за бокалом вина, за ужином, без академической сухости, но с настоящим погружением в тему. Первая встреча — «За что мы любим искусство Ренессанса?» Разобраться в эпохе поможет Ксения Зубакина — научный сотрудник Пермской галереи, хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры, лектор и экскурсовод. Она расскажет, как художники научились передавать пространство и объём, работая с перспективой; как изменился статус художника и почему заказчики имели решающее влияние на произведения; почему даже религиозные сюжеты стали выглядеть иначе. Ужин, который сочетается с эпохой Возрождения: карпаччо из томатов с крабовой страчателлой и копчёным маслом; утиная ножка с печёным перцем и картофелем с оливками, гриссини и домашний хлеб, а также вино, которое подчеркнёт атмосферу Италии.

С 18 апреля гости архитектурно-этнографического музея смогут узнать об обрядах пасхального цикла и народных традициях празднования Пасхи. 18 и 19 апреля «Хохловка» приглашает на интерактивную программу «От Благовещенья до Пасхи». Гости музея научатся старинным способам окрашивания яиц, выучат волочебную песню, чтобы поздравить с Пасхой друзей и знакомых, поиграют в молодёжные игры на соломе, примут участие в обрядах Великого четверга. 20 апреля — фольклорная программа «Пасха в «Хохловке». Посетители музея узнают о традициях празднования Пасхи, побывают на пасхальном концерте студии «Тишина», примут участие в традиционной забаве — катании пасхальных яиц. Научатся делать пасхальный пихтовый венок — на Пасху ветками пихты украшали божницу и дома в южных районах Пермского края, примут участие в мастер-классе «Свеча из вощины» и мастер-классе по традиционной росписи.

Пермская синематека представляет ежемесячную кинопрограмму «Эпоха в кадре», посвящённую знаковым произведениям советского кинематографа — фильмам, опередившим свою эпоху и оказавшим влияние на мировую историю кино. В рамках программы демонстрируются работы режиссёров, чьи имена стали неотъемлемой частью кинематографического наследия XX века. 19 апреля в программе фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». Андрей Кончаловский снял ленту в 1967 году, однако зритель увидел его только через 20 лет — в 1988 году картина вышла на экраны под названием «Асино счастье». Причиной долгого запрета стал слишком правдивый и непарадный взгляд режиссера на колхозную жизнь, отсутствие идеализации и приукрашивания советской действительности.

«Лавка чудес» — одноактный балет, написанный Отторино Респиги на композиции Джоаккино Россини для труппы Сергея Дягилева. Он впервые был показан на «Русских сезонах» в 1919 году. Современные хореографы Александра Кокшарова и Дмитрий Четин сами сочинили новое либретто и дополнили партитуру музыкой Респиги и Бриттена. Действие сказочного балета происходит в живописной Италии, главные герои — девушка из дворян и юноша-сапожник. Волшебник, владеющий антикварной лавкой, и сказочные безделушки, которые в этой лавке продаются, помогают влюблённым преодолеть все препятствия и стать женихом и невестой. Особенность спектакля в том, что в нём волшебные предметы — не реквизит, а действующие лица. Как в диснеевской «Белоснежке», где вещи оживают и помогают героине по хозяйству, здесь оживут и затанцуют канделябры, свечи, статуэтки, столовые приборы.

Встреча с коллективом, который носит имя выдающегося виолончелиста и основателя Квартета имени Бородина — Валентина Александровича Берлинского. В его исполнении прозвучат единственная часть пленительного незавершенного квартета № 12 Франца Шуберта; Третий квартет Роберта Шумана, запоминающийся своим торжественным праздничным финалом; Первый квартет Петра Ильича Чайковского — произведение, которое вызвало у Льва Толстого слёзы восхищения. Музыканты квартета — молодые музыканты, лауреатов международных конкурсов, солисты и концертмейстеры ведущих московских оркестров: Деннис Гасанов (первая скрипка) — солист Санкт-Петербургского Дома музыки; Михаил Калашников (виолончель) — солист, заместитель концертмейстера группы виолончелей Большого театра России; Павел Романенко (альт) — создатель Московского оркестра «Новая камерата»; Фёдор Калашников (вторая скрипка) — артист Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

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