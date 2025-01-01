Загородные дома теснят квартиры Почему ИЖС выигрывает в 2025 году Поделиться Твитнуть

Весной 2025 года покупатели недвижимости всё чаще сравнивают квартиры в городе и загородные дома. По мнению Глеба Чуманова, основателя JGroup (малоэтажный застройщик), загородное жильё сегодня обходит городские квартиры по ряду причин. Финансовый фактор и качество домов делают их привлекательной альтернативой, особенно в условиях нестабильного рынка многоквартирных домов.

Главное преимущество ИЖС в текущей ситуации — стоимость. «Приведу конкретный пример: однокомнатная квартира в Перми с ценой 254 тыс. руб. за квадратный метр в одном из ЖК обойдётся в 13 млн руб. Средняя цена квадратного метра в новых многоквартирных домах приближается к 200 тыс. руб. Тогда как мы строим дома по цене 65—75 тыс. руб. за квадратный метр», — рассказывает Глеб Чуманов.

Наиболее выгодную цену можно получить, если строить дом за собственные средства, отмечает эксперт. При привлечении ипотеки стоимость дома увеличивается на 1—1,5 млн руб. Это связано с тем, что банки усложняют процесс, вводя комиссию за вывод средств с эскроу-счетов (до 16% при быстром завершении стройки) и требование внести 15% от цены контракта. К этому добавляется высокий первоначальный взнос по ипотеке, прежде составлявший 20—30%, а теперь достигающий 50%. Такие условия снижают доступность кредитов и увеличивают итоговую стоимость.

При этом качество загородных домов не уступает городским стандартам, а по ряду объектов превосходит их. За городом покупатель получает дом с разведённой электрикой, канализацией, скважиной и очищенной от строительного мусора территорией — и всё это за три-четыре месяца строительства и на расстоянии 40—60 км от города. «Квартиры по цене 250 тыс. руб. за метр предлагают лишь полу­сухую стяжку и штукатурку, иногда даже без электрической разводки в квартире, а остальное — за ваш счёт», — подчёркивает Глеб Чуманов, отмечая разницу в подходах.

В текущих условиях ИЖС выглядит предпочтительнее городских квартир благодаря цене и скорости строительства. Однако жёсткие ипотечные условия могут снизить выгоду — ключевым фактором остаётся минимизация зависимости от кредитов, что требует взвешенного подхода к финансированию.

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