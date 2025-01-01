Алина Наумова Таксисты против Пермский таксомоторный бизнес не готов полностью переходить на отечественные автомобили Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект № 481272-8 о локализации автомобилей, который направлен на переход машин такси с иностранных марок на отечественные. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что инициатива повысит спрос на отечественные автомобили, снизит зависимость от импорта и уменьшит риски для таксомоторного бизнеса.

Авторы законопроекта уверены, что его принятие не навредит экономике. Напротив, оно должно положительно сказаться на автомобильной отрасли, так как поддержит как отечественных производителей, так и перевозчиков. Они отмечают, что покупка и эксплуатация российских автомобилей обходится дешевле, поэтому переход автопарков на отечественные марки снизит затраты на запчасти и услуги автосервисов.

Авторы обращают внимание на резкое падение продаж отечественных машин: исходя из статистики, в 2021 году было продано 1,67 млн авто, а в 2022-м — всего около 670 тыс. Однако, по данным ФГИС «Такси», они всё ещё занимают лидирующие позиции в таксомоторной отрасли. По статистике Министерства транспорта Пермского края, 66% зарегистрированных автомобилей такси являются отечественными.

Представители таксомоторного бизнеса Пермского края уверены, что изменения в законодательстве приведут к негативным последствиям как для самой отрасли, так и для пассажиров. Общественный совет по развитию такси предупреждает, что данная мера навязывает определённые автомобильные марки, что может привести к монополизации рынка и росту цен на такси.

Члены совета подчёркивают, что российские производители автомобилей сильно зависят от иностранных комплектующих. Сбои в их поставках могут вызвать дефицит автомобилей, что создаст проблемы с обновлением таксопарка и увеличит затраты перевозчиков. Дмитрий Еньчев, представитель Общественного совета по развитию такси Пермского края, отмечает, что при поломке отечественных автомобилей дилеры часто не реагируют на проблемы и отказывают в обслуживании.

Кроме того, по оценкам пермских таксопарков, российские автомобили требуют частых ремонтов — более трёх раз в первый год эксплуа­тации. Затраты на обслуживание могут достигать 70 тыс. руб. в год. Перевозчики выделили наиболее проблемные и уязвимые места таких автомобилей: подвеска, электроника, тормоза и трансмиссия.

По данным Общественного совета по развитию такси, в таксомоторной отрасли снизились финансовые возможности. Доля автомобилей старше пяти лет в таксопарках выросла с 12 до 22,4% за два года. Только 33% перевозчиков планируют обновление парка автомобилей, большинство же продолжит использовать иностранные модели. Владелец таксопарка «Пермский извозчик» Игорь Шумков также отметил, что у него представлены исключительно иностранные автомобили и менять автопарк сейчас невыгодно.

Пермские перевозчики просят пересмотреть законопроект и исключить из него положение о локализации. По их словам, в ином случае жители Пермского края могут столкнуться со значительным повышением стоимости поездок и снижением доступности легального такси. Кроме того, таксисты отмечают, что в международной практике нет прямого запрета на использование автомобилей иностранного производства: за рубежом основной акцент делают на безопасность, экологичность и техническое состояние автомобилей такси.

Представители рынка отмечают, что локализация автопарков должна сопровождаться поддержкой и помощью со стороны государства. Дмитрий Еньчев подчеркнул, что переход с иностранных на отечественные автомобили возможен только при условии обновления ремонтных баз, закупки нового оборудования и качественных расходников. Он добавил, что необходимо наладить работу дилерских сетей. Например, поменять условия для дилеров и сделать их гибкими, в том числе увеличить пределы пробега для гарантийного обслуживания.

И Игорь Шумков, и Дмитрий Еньчев говорят о необходимости введения льготных программ со стороны государства. Они отметили, что мерами поддержки могут стать скидки от Минпромторга, льготный лизинг и низкая процентная ставка на покупку автомобилей в кредит.

В случае если законопроект будет принят в текущих правках, Дмитрий Еньчев допустил, что многие перевозчики обанкротятся и уйдут с рынка. По его словам, российскому автопрому «необходимо иметь конкурентные преимущества, чтобы развиваться».

В Министерстве транспорта Прикамья «Новому компаньону» пояснили, что использование автомобилей российского производства способствует укреплению национальной экономики и может создать более прозрачный и конкурентный рынок пассажирских перевозок.

В ведомстве подчеркнули при этом, что без комплексного подхода, предусматривающего в том числе господдержку, переход таксопарков на отечественные автомобили станет экономически сложным для перевозчиков.

«Успешная реализация инициативы требует комплексного подхода, включая меры федеральной поддержки, такие как субсидии и льготы для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и самозанятых водителей, которые с 1 сентября 2023 года официально стали участниками таксомоторного рынка», — сообщили в минтрансе региона.

В ведомстве отметили, что в случае принятия законопроекта его требования распространятся только на новые автомобили в реестре такси и не затронут зарегистрированный транспорт.

«Министерство транспорта Пермского края открыто к диалогу с представителями таксомоторного сообщества для обсуждения актуальных вопросов и выработки сбалансированных решений», — резюмировали в ведомстве.

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