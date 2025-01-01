Алёна Морозова Инвестиции в дороги Как развивается дорожно-транспортная инфраструктура Прикамья Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Правительство Пермского края подвело итоги работы за 2024 год и обозначило ключевые направления развития на 2025 год. В центре внимания — строительство и ремонт дорожной сети, модернизация общественного транспорта, развитие железнодорожного и вод­ного сообщения. От успешной реализации этих направлений напрямую зависят комфорт и безо­пасность жителей региона, а также экономический рост и транспортная доступность Прикамья.

В Пермском крае с 2020 года было построено, реконструировано и отремонтировано более 4600 км дорог и 43 мостовых сооружения. Три четверти из них — это муниципальные дороги. Что касается региональных дорог, то доля доведения их до нормативного состояния увеличилась почти на 30,3% и на сегодняшний день достигла показателя 78,7% всей сети.

В 2023 году при поддержке губернатора Пермского края и партии «Единая Россия» был запущен региональный проект по переводу грунтовых региональных дорог в асфальтобетон в границах населённых пунктов. Жители таких населённых пунктов обращали внимание на запылённость дорог в летний период и проблемы проезда и прохода в весеннюю и осеннюю распутицу. В рамках программы 26 тыс. человек, проживающих в 28 населённых пунктах Прикамья, будут обеспечены комфортными и современными условиями проживания. В настоящий момент 18 тыс. жителей 20 населённых пунктов уже оценили результаты программы. Были выполнены работы по асфальтированию дорог, а также обустроены новые остановки, установлены новые дорожные знаки. В 2025 году планируется завершить работы ещё в восьми населённых пунктах и обеспечить качественной услугой ещё 8 тыс. жителей региона.

За последнее время завершена реконструкция основных участков дорог Кунгур — Соликамск, Пермь — Ильинский, а также улицы Героев Хасана в Перми. Выполнено обустройство дополнительных полос движения на дорогах Полазна — Чусовой, Пермь — Ильинский — Хохловка. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставил перед министерством транспорта задачу в срок завершить ключевые для региона дорожные объекты. Так, досрочно запущено автомобильное движение на первом этапе ТР-53, первом этапе ул. Крисанова и третьем этапе ул. Строителей. Среди объектов 2025 года — продолжение работ в Перми на улице Строителей и будущей трассе ТР-53, которая связывает пять микрорайонов с центром города. Также идёт реконструкция улицы Крисанова, которая планируется к завершению в текущем году. В черте города появляются первые современные трёхуровневые транспортные развязки.

Важно то, что в 2024 году дорожный фонд составил 32,5 млрд руб., в том числе за счёт инфраструктурного кредита. Благодаря этим средствам плановые показатели по строительству и ремонту дорог не только выполнены, но и перевыполнены: вместо запланированных 310 км приведены в нормативное состояние 441 км дорог. Более половины из них — это местные дороги, что особенно важно для небольших населённых пунктов.

В рамках реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент России Владимир Путин, в 2025 году работы будут проведены на 95 км дорог и 35 мостовых сооружениях. В 2024 году работы проводились на 40 дорожных объектах общей протяжённостью более 60 км и 15 мостовых сооружениях, все они завершены. В целом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», преемником которого стал новый нацпроект, с 2019 по 2024 год приведено в нормативное состояние 705 км автомобильных дорог, что включает более 300 объектов. Строительство, ремонт, реконструкция касались как городских улиц, так и межмуниципальных дорог, и это сущест­венно улучшило транспортную инфраструктуру региона.

По поручению Дмитрия Махонина заблаговременно проводится контрактация работ на объектах. Это позволяет максимально эффективно проводить работы в период строительного сезона. Если говорить о ремонте дорог и мостовых сооружений, благодаря такому подходу техническая готовность объектов нацпроекта 2025 года уже составляет 61%.

Крупные капиталоёмкие объекты Минтранс Прикамья реализует в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», который входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Например, в 2024 году были завершены работы на мостах через реки Чусовую (г. Чусовой), Косьву. В Куединском округе капитально отремонтировали два моста через реки Солдово и Бикбардинку, которые расположены на автодороге Чернушка — Куеда.

Протяжённость каждого составляет 51 м. К ремонту приступили в начале строительного сезона, при минимальном уровне воды в реках, и все работы удалось завершить раньше срока. На обоих мостах были полностью смонтированы новые балки, расширены опоры для надёжности конструкции, уложено асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Чтобы строительство не мешало движению, была обустроена объездная дорога. Напомним, мосты были построены в 1971 году и требовали серьёзной реконструкции. Один из знаковых объектов программы прошлого года — мост через реку Вильву на автодороге Кунгур — Соликамск. Объект построен в 1960-х годах и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался, последняя реконструкция проводилась в 1996-м. Участок дороги, где расположен мост, важен не только для нескольких десятков тысяч местных жителей Чусового, Гремячинска, Усьвы, Губахи, территорий КУБа, но и для регио­на в целом — по этому направлению движется высокий трафик промышленного транспорта с предприятий «Метафракса», гремячинского карьера и других. Кроме того, дорога ведёт к популярным туристическим местам — Усьвинским Столбам, Каменному Городу, всесезонному курорту «Губаха», месту съёмок фильма «Сердце Пармы», горе Ладейной и другим природным достопримечательностям Прикамья.

Отметим, что в 2024 году в столице агломерации удалось отремонтировать многие улицы, которые ранее были включены в план на 2025 год. Сделать это получилось благодаря заблаговременной контрактации по поручению губернатора Пермского края. Одним из ключевых объектов стала улица Героев Хасана — здесь были отремонтированы два участка: участок длиной 650 м, связывающий въезд в город с тоннелем на ул. Героев Хасана, 120, и участок протяжённостью 3,25 км от ул. Белинского до ул. Хлебозаводской.

В прошлом году также были завершены ремонтные работы на Южной дамбе и на двух участках дороги Дружбы: первый, протяжённостью 2,33 км, — от остановки «Лесная поляна» до «Блочной», второй, длиной 2,7 км, — от км 6+400 до границы Орджоникидзевского района. В целом в 2024 году было отремонтировано порядка 14 улиц краевой столицы.

В новом сезоне обновление улично-дорожной сети будет продолжено. В частности, запланирована реконструкция улицы Ленина на участке от площади Гайдара до вокзала Пермь II. Подрядчиком выступит компания «АБЗ №1». На участке протяжённостью 500 м организация с соблюдением современных стандартов должна обновить проезжую часть, восстановить тротуары и верхнее строение колодцев, нанести новую дорожную разметку.

Напомним, что в Перми при поддержке инфраструктурных бюджетных кредитов реализуются три объекта, два из которых уже построены, и ещё один — продление улицы Крисанова, которое должно обеспечить прямое транспортное сообщение Индустриального района с центром города, — находится в активной фазе работ.

Всего в крае более 3,5 тыс. км дорог регионального значения, из них почти 380 км расположено в границах населённых пунктов, и на данный момент только 172,1 км из них обеспечены наружным освещением. К решению этого вопроса подходят комплексно, поэтому было принято решение обустраивать сетями наружного освещения региональные дороги в границах населённых пунктов и разработан проект под названием «Светлый край». В рамках проекта предусмотрено обустройство 207,6 км нового освещения в 131 населённом пункте — это 34 муниципалитета. Итогом реализации нового проекта станет 100%-ное обеспечение региональных дорог в границах населённых пунктов наружным освещением, кроме того, будет обеспечена безопасность всех участников дорожного движения и повышен уровень комфорта для жителей Пермского края.

Одним из ключевых направлений в 2024 году было обновление общественного транспорта. В прошлом году регион получил 99 автобусов для 16 муниципалитетов в рамках специальных казначейских кредитов, в рамках льготного лизинга закуплен ещё 71 автобус, в Перми благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» введён в эксплуатацию 31 новый трамвайный вагон, а в Березники поставлено 21 транспортное средство благодаря сотрудничеству с ПАО «Уралкалий». В текущем году продолжается перевод межмуниципальных маршрутов на новую транспортную модель, таким образом, перевозки становятся удобнее и прозрачнее для пассажиров.

В сфере авиационного сообщения в 2024 году открыты новые маршруты в Красноярск и Нарьян-Мар, возобновлены международные рейсы в Пхукет, Гоа и Шарм-эль-Шейх, а также уже в этом году увеличена зона ожидания внутренних рейсов пермского аэропорта на 240 посадочных мест.

Железнодорожный транспорт также развивается. В 2024 году пассажиропоток на пригородных маршрутах достиг 8,31 млн человек. Начаты строительно-монтажные работы по проекту Северного железнодорожного обхода Перми, по реконструкции станции Пермь I, обустройству нового остановочного пункта «Попова», а также проектно-изыскательские работы по первому этапу строительства пешеходного тоннеля в рамках проекта ТПУ «Пермь II».

Развивается и водный транспорт. Пермский край вошёл в число четырёх регионов, реализую­щих проекты по внедрению электрического водного транспорта. Запущен электромаршрут Пермь — Закамск, обустроены три модульных причала, приняты в собственность три судна и два дебаркадера. В 2025 году планируется запуск нового межрегионального водного маршрута Пермь — Сарапул в рамках федерального проекта «Речные магистрали».

В заключение отметим, что Министерство транспорта Пермского края реализует большое количество проектов: строит и ремонтирует объекты на автодорожной сети Прикамья, обновляет общественный транспорт, управляет транспортными потоками и инфраструктурой. От эффективности работы по этим направлениям зависит развитие экономики и связность территорий региона, комфорт и безопасность жителей.

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