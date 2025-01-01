Елена Синица Ушли и не обещали вернуться Стоит ли ожидать возвращения на российский рынок западных автомобильных брендов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Всё чаще звучит информация о том, что западные компании хотят вернуться на российский рынок. Некоторые иностранные предприятия действительно уже стали подавать заявки в Роспатент для регистрации товарных знаков. Планируют ли вернуться автохолдинги и нужно ли это отечественному рынку в современных реалиях — в материале «Нового компаньона».

От кого можно ждать камбэк?

Стоит отметить, что официальных заявлений от каких бы то ни было автоконцернов о возвращении на российский рынок пока не было. Однако в 2022 году уходили с него бренды на разных условиях, поэтому в теории некоторым будет проще возобновить бизнес сейчас.

В первую очередь это касается Hyundai. Опцион на обратный выкуп бывшего завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге истекает в январе 2026 года. Соответственно, шансы успеть вернуться у них есть.

Кроме того, на сегодняшний день завод продолжает выпуск автомобилей под маркой Solaris, что может говорить о продолжении поставок комплектующих, пусть и неофициально.

Если брать Сitroen, то бывший завод «ПСМА Рус» в Калуге также продолжает производить, например, авто модели С5 Aircross. Теоретически французские марки смогут в короткие сроки возобновить своё присутствие в РФ.

Что касается Toyota, то японская компания продала свои производственные активы без опциона по обратному выкупу. Сейчас завод в Шушарах принадлежит государственному научному центру «НАМИ». На предприятии нет какой-либо активности, что может говорить о возможности для японской стороны вернуться.

Mazda, имевшая производство автомобилей и двигателей во Владивостоке, тоже может попытаться вернуться, но стоит учитывать, что в их случае срок опциона на обратный выкуп истекает уже осенью 2025 года.

Ещё один претендент на камбэк — BMW. В России автомобили баварской марки выпус­кались на калининградском заводе «Автотор». Так как речь идёт о контрактном производстве, то площадке будет несложно вернуться к выпус­ку немецких автомобилей.

Кого вряд ли стоит ждать?

Проблематично будет возобновить работу Renault. Московский завод компании уже принадлежит непосредственно столице. Тем не менее у французов ещё три года будет сохраняться возможность выкупа своей доли в «Авто­ВАЗе», пишет «Коммерсантъ».

Бывший завод Volkswagen в Калуге отошёл холдингу AGR. Теперь там запущено производство кроссоверов Tenet — эта марка была создана специально для российского рынка.

За возвращение придётся побороться

Как прокомментировал «Новому компаньону» автомобильный дилер Verra, позитивный новостной фон на счёт возвращения иностранных автоконцернов сформирован исключительно на ожиданиях экспертов и на данный момент не подкреплён какими-либо конкретными действиями со стороны ушедших автопроизводителей.

«Если ушедшие бренды действительно возоб­новят официальные поставки автомобилей в нашу страну, то произойдёт определённая трансформация рынка, который с 2022 года активно завоёвывался китайскими брендами, — говорят представители дилера. — Часть их доли, безусловно, перейдёт к вернувшимся брендам, но какая именно, сейчас сложно прогнозировать. Однако многое будет зависеть от поведения вернувшихся компаний и выбранной ими стратегии».

Эксперты отмечают, что, например, китайские бренды сейчас предлагают действительно качественный продукт по сбалансированной цене, поэтому для успешной конкуренции вернувшимся брендам придётся пересмотреть своё позиционирование и ценообразование. Кроме того, вероятно, конкуренция между китайскими и вернувшимися брендами приведёт к оттоку части продаж от отечественного бренда Lada, доля которого до 2022 года составляла 20—22%, а по итогам 2024-го достигла 28%.

«Однако ключевым вопросом в стратегии иностранных автопроизводителей на российском рынке остаётся локализация производства. Поэтому те китайские автомобильные бренды, которые сумеют локализовать производство, смогут сохранить свои рыночные доли даже в случае возвращения ранее ушедших конкурентов», — считают в Verra.

К слову, купить автомобиль официально ушедших из России брендов можно и сейчас, но есть нюансы.

«Сейчас мы привозим разные автомобили и из разных мест. Нет какого-то конкретного срока доставки автомобиля до салона, поэтому все детали и условия оговариваются индивидуально с каждым клиентом, — комментирует исполнительный директор автоцентра «Автомобили Баварии» Константин Бабиян. — Как и раньше, оказываем услуги по полному сервисному обслуживанию автомобилей, а также производим кузовной ремонт. Сроки по некоторым позициям могут отличаться от тех, что были раньше. Связано это в основном с увеличением логистических цепочек. Однако таких позиций немного».

Что же касается конкуренции с китайскими брендами, то она только усиливается. Так, например, в Перми стартовали продажи автомобилей китайского премиального бренда AVATR. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ООО «Аримарт», выступающем юридическим лицом автосалона в краевой столице.

«На данный момент китайские производители забирают всё большую долю на российском рынке. И пока мы не ждём изменения этой тенденции. Сейчас китайские производители больше конкурируют между собой на нашем рынке», — рассказали в компании.

Ждём ли мы их?

В Verra подчёркивают, что позиция формируется на основе реального спроса и предпочтений клиентов. Покупатель всегда выбирает автомобиль сердцем и кошельком, отдавая предпочтение бренду, которому доверяет.

«Возвращение некоторых из ранее ушедших брендов, безусловно, приведёт к расширению выбора для покупателей, что является большим плюсом. У тех брендов, которые долгое время занимали лидирующие позиции на российском рынке, по-прежнему остаётся много лояльных клиентов, — заключили в Verra. — Они продолжают эксплуатировать свои автомобили, поскольку по-настоящему ценят и любят их. Тем не менее в последнее время мы также наблюдаем рост популярности услуги трейд-ин, когда клиенты меняют свой привычный бренд на аналогичный, но более свежий и зачастую классом выше».

К потенциальному возвращению на рынок «иностранцев» клиенты относятся по-разному, соглашается Константин Бабиян.

«Кто-то готов пересаживаться на китайский автомобиль, кто-то не готов. Разных мнений много. В среднем сегменте китайские производители могут предложить много вариантов, а вот в премиуме уже нет», — комментирует он.

Автоэксперт, собственник консалтингового агентства Detkin & Co Алексей Деткин отмечает, что за доверие клиентов ушедшим брендам придётся побороться.

«Вернуться западные бренды на российский рынок, конечно, могут. Уход с него на них сильно отразился. Оцените сами, тот же Volkswagen был топ-5 по продажам в России. Но вернуться им будет крайне непросто, в том числе с точки зрения необходимости вновь завоёвывать лояльность клиентов. Скорее всего, им придётся уступать в цене на автомобили или же предлагать какие-либо заманчивые акции. Это может быть особо выгодный трейд-ин. Но если разница в цене между «китайцами» и, например, «корейцами» будет не сильно велика, то, скорее, клиент выберет второго», — резюмирует эксперт.

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