Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» От старинной музыки до космической фантастики Афиша на неделю 7–13 апреля Поделиться Твитнуть

Теорба — инструмент, завораживающий слушателей своим низким и нежным звучанием. Самое известное произведение для теорбы — Toccata arpeggiata Джованни Джироламо Капспергера — дало название этой концертной программе. Автор программы Марина Белова подобрала пьесы таким образом, чтобы раскрыть музыкальные возможности теорбы как сольного инструмента. Центром является переложение виолончельной сюиты № 2 Иоганна Себастьяна Баха. Её окружают композиции итальянских авторов: Джованни Джироламо Капспергера, Алессандро Пиччинини и Беллерофонте Кастальди — и французская музыка: несколько пьес Робера де Визе, Les Sylvaines Франсуа Куперена и «Человеческие голоса» Марена Маре.

Мила Фраёнова (вокал, скрипка) и Марина Белова (теорба) исполнят сочинения эпохи раннего итальянского барокко. Прозвучат произведения ведущих итальянских мастеров того времени — скрипичные сонаты Бьяджо Марини и Джованни Антонио Пандольфи Меалли, арии Джулио Каччини, Барбары Строцци, Джироламо Фрескобальди, Клаудио Монтеверди, а также сольные пьесы для теорбы Джованни Джироламо Капсбергера и Алессандро Пиччинини. Мила Фраёнова выступит как певица и как скрипачка. Марина Белова сыграет партии теорбы — разновидности лютни, инструмента для утончённого камерного музицирования. Обе солистки — участницы Дягилевского фестиваля — 2025 года.

Премьеру живописной драмы «Горная невеста», фильма-лауреата Гран-при Венецианского фестиваля и одного из главных европейских фильмов прошлого года, пермские зрители увидят раньше выхода в прокат. Это история любви, снятая в альпийских пейзажах Трентино — Альто Адидже. 1944 год. В горный поселок Вермильо прибывает сицилиец Пьетро — дезертир, ищущий спасения от фронта. Он находит приют в семье местного учителя Чезаре, где растут десять детей. Среди них — старшая дочь Лючия, у которой с незнакомцем возникает непростое чувство. В деревне, где все друг у друга на виду, их отношения становятся катализатором неожиданных событий.

С тех пор как в 1930 году пьеса Жана Кокто была впервые сыграна на сцене «Комеди Франсез», «Человеческий голос» разносится без перерывов — со сцен, телеэкранов и по радиоволнам, в исполнении Анук Эме, Лив Ульман, Анны Маньяни, Ингрид Бергман… «Человеческий голос» — роль для выдающихся актрис, а с 1958 года, когда Франсис Пуленк сочинил на текст Кокто главную монооперу мирового репертуара, — ещё и для выдающихся певиц. Первая в сезоне 2023/24 премьера Пермской оперы стала бенефисом Надежды Павловой. Под управлением дирижёра Владимира Ткаченко партитура Пуленка прозвучала в спектакле в обрамлении пролога и эпилога, написанных лидером новой русской музыки композитором Владимиром Горлинским специально по заказу театра. Режиссёр Дмитрий Волкострелов рифмует «Человеческий голос» с другой легендарной монодрамой ХХ века — пьесой Франца Ксавера Крёца «Концерт по заявкам» (1972), текст которой состоит из ремарок, последовательно описывающих действия героини.

Future.doc — это кинофестиваль о будущем сегодня. В программе — фильмы о науке и новых технологиях, дискуссии и лекции, выступления известных учёных и инноваторов.

«Влюблённые в математику» (12+) — история молодых учёных, которые занимаются созданием искусственного интеллекта;11 апреля, 14:00. «Сквозь тёмную материю» (12+) — фильм о Большом адронном коллайдере и о тех, кто на нём работает; 11 апреля, 19:00. Детский сериал «Научная фантастика» (6+); 12 апреля (серии с первой по пятую) и 13 апреля (серии с шестой по десятую), 12:00. «Невесомая: История и мечты космонавта Елены Кондаковой» (12+); 12 апреля, 13:30. «Музыка звёзд» (12 +) — о повсдневной жизни исследовательского городка Буково;12 апреля, 15:00.

Проблемам крионики — как научным, так и этическим — посвящена целая серия фильмов: «Крионика. Дневники бессмертия» (18+),13 апреля, 12:15; «Вечный отец» (18+), 13 апреля, 14:30; «Убивая смерть» (18+), 13 апреля, 17:30.

Лекция «Новости космоса за год» (0 +). О самом интересном, что произошло в изучении космоса в 2024 году, расскажет Кирилл Циберкин, кандидат физико-математических наук, доцент-инженер кафедры теоретической физики ПГНИУ: загадки самых древних галактик и ранней Вселенной с нарастающим хаббловским напряжением, десять лет открытия гравитационных волн, случайно пойманное на недостроенной обсерватории «самое энергичное нейтрино». 12 апреля в 17:00.

Лекция «Криобиология» (16 +) — о науке, изучающей влияние низких температур на живые организмы. Она позволяет остановить биологические часы, используя предельно низкие температуры. Существует множество мифов вокруг крионики, связанных с её научной непрозрачностью и этическими дилеммами, которые нуждаются в анализе. Лектор — Светлана Заморина, доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и иммунологии ПГНИУ, ведущий научный сотрудник Института экологии и генетики микроорганизмов УрО Ран. 13 апреля в 15:30.

«Призрак Вселенной» — полнокупольный фильм, погружающий зрителей в поиск секретов тёмной материи: от протонов, летящих через самый большой ускоритель частиц, до Большого взрыва и зарождающегося космоса.

«Космическая история России» — программа, посвящённая приоритетным достижениям СССР и РФ в области космонавтики: первому в мире искусственному спутнику Земли, первому полёту человека в космос, первой мягкой посадке на Луну автоматической станции «Луна-9» и так далее.

«Сказочная история о полётах в космос» — программа для детей. Жители лесного царства — Баба Яга, Лесовик и Водяной любят путешествовать. Однажды друзья очутились в Звёздном городке, где космонавты готовились к полёту, построили ракету, облетели вокруг Земли, заглянули на международную космическую станцию, посмотрели в телескоп, полюбовались звёздным небом и благополучно вернулись на Землю.

Три миллиона артефактов. Шестьдесят шесть тысяч квадратных метров. Тридцать километров маршрутов. Всё это — в музее, который вмещает больше историй, чем может рассказать экскурсовод за год. Фильм «Эрмитаж. Сила искусства» — кинематографическое путешествие, в котором итальянский режиссер Микеле Малли превращает музейные залы в пространство диалога эпох. Русскую версию озвучил Андрей Ургант, добавляя истории теплоту и глубину. После показа — открытая дискуссия с Ольгой Вознесенской, историком искусства и автором телеграм-канала «Культурный сыр».

Дмитрий Маслеев — пианист-виртуоз, один из легендарной четвёрки лауреатов XV Международного конкурса им. Чайковского, самого сильного по составу конкурсантов-пианистов в истории. Музыкальные критики и меломаны долго и отчаянно обсуждали, почему Маслеев получил первый приз, а Дебарг — только четвёртый, но бесспорно, что жюри в том году пришлось очень непросто. В программе концерта — произведения Моцарта, Бетховена и Чайковского.

Название спектакля отсылает к строкам из стихотворения Марины Цветаевой «Куст», где Поэт просит для себя особой тишины — «той, между молчаньем и речью», под которой подразумевается состояние вдохновения, полноты и всеведения, момент перед точно найденным произнесённым словом. В основе спектакля — проза и поэзия Цветаевой, выдержки из переписки с Райнером Марией Рильке и Борисом Пастернаком, отрывки из эссе «Искусство при свете совести», «Поэт и время», а также поэмы «Крысолов». Звучит музыка Малера, Шнитке, Шостаковича, переплетённая с авторской электронной музыкой. Автор идеи, актриса — Александра Листопадова, композитор, live-электроника — Сергей Полтавский, виолончель — Андрей Березин.

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