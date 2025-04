О людях — обычных и особенных Самые ожидаемые книжные новинки 2025 года по версии магазина «Пиотровский» Поделиться Твитнуть

Художественная литература

Гузель Яхина. «Эйзен»

Издательство «АСТ»

Выход по плану: март 2025

18+

Новый роман Гузель Яхиной, известной по книгам «Зулейха открывает глаза» (16+), «Дети мои» (16+), «Эшелон на Самарканд» (16+).

Все книги Яхиной имеют успех у читателей: они издаются и переиздаются большими тиражами, а «Зулейха открывает глаза» стала настоящим бестселлером. Жюри всех основных российских премий отметили эти романы своими наградами. Специалисты отмечают, что премия «Большая книга» за дебютный роман — беспрецедентное явление. Первый роман Яхиной издан на 30 языках, а вся проза писательницы переведена более чем на 40 языков мира.

Новый роман посвящён загадке Сергея Эйзенштейна — великого кинорежиссёра, чьё творческое наследие переплетено с историей советского кино и Советского государства. Человек сложный, мятущийся, он прятался за сотней масок и никем не был разгадан. Создатель отчаянно пропагандистских лент первых лет советской власти или шедевров мирового кино? Легендарный герой-любовник или ледяное сердце? Эгоцентрик, утонувший в собственных страхах, или великий научный ум?

Эта книга — приглашение поразмышлять, восхититься, ужаснуться, влюбиться или оцепенеть от неприязни, а местами просто посмеяться в голос. Именно такая палитра эмоций бушевала в каждом, кто имел когда-то радость или несчастье общаться с Эйзеном. Это эмоциональное путешествие раскрывает противоречивую природу его творчества: от пропагандистских лент до шедевров мирового киноискусства.

Художественная литература

Уильям Гэддис. «Распознавания»

Издательство Kongress W Press

Выход по плану: 2025

16+

Уильям Гэддис (1922–1998) — один из первых и самых значимых американских писателей-постмодернистов. Стилистика его книг отличается сюжетной и языковой сложностью, обилием цитат и литературных отсылок. Так, его книги-лауреаты (J R и A Frolic of His Own) представляют собой непрерывный диалог, в котором почти полностью отсутствуют описания или авторские отступления, и читателю приходится самому разбираться, кто что говорит, по особенностям речи персонажей.

Первый из его пяти романов — «Распознавания» (1955) — вошёл в список 100 лучших романов ХХ века по версии журнала «Тайм», а два других получили ежегодную американскую Национальную книжную премию. Все его публикации были переизданы посмертно в 2002 году.

Культовый роман «Распознавания» исследует жизнь художника, заключившего фаустовскую сделку с арт-мошенником. В трёх частях романа (по количеству створок триптиха Иеронима Босха) рассказана история Уайата Гвайна, сына кальвинистского священника из Новой Англии, талантливого художника, взявшегося подделывать полотна старых мастеров для нью-йоркского арт-мошенника Ректала Брауна. Вокруг этого сюжетного ядра разворачивается сложная нарративная система, охватывающая три десятилетия на трёх континентах, обращающаяся к религии, алхимии, колдовству, истории искусства, медицине, агиографии, мифологии, антропологии, астрономии, метафизике и другим областям знания. Произведение, соединяющее темы религии, колдовства и науки, стало знаковым для американской литературы XX века и получило признание, несмотря на первоначальные споры.

Художественная литература

Лоран Бине. «Перспектива/ы»

Издательство Ивана Лимбаха

Выход по плану: июнь 2025

18+

Во Флоренции 1557 года известный художник Якопо да Понтормо найден в церкви мёртвым, с пронзённым сердцем, а рядом — скандальная картина с лицом Марии Медичи. Расследованием убийства занимается знаменитый историк искусства Джорджо Вазари, который погружается в мир политических заговоров и шокирующих тайн. «Перспектива/ы» Лорана Бине — захватывающий детектив, который предлагает уникальный взгляд на Флоренцию эпохи Ренессанса — место, где искусство и политика переплетаются в смертельной игре. На фоне политических манипуляций и религиозного консерватизма разгорается конфликт между свободой творчества и властью догм. Бине мастерски передаёт атмосферу эпохи, населяя её яркими персонажами — от художников и монахинь до беспощадных правителей.

Этот роман — увлекательное путешествие в эпоху Ренессанса, полное загадок, юмора и драматизма.

Лоран Бине — французский писатель, обладатель Гонкуровской премии в номинации «Дебютный роман». Родился в Париже в 1972 году в семье учёного-историка, окончил Сорбонну и некоторое время преподавал в университете. Писательством занимается с 2000 года, но настоящая слава пришла к нему в 2009-м, с выходом романа HHhH (18+). Книга удостоилась большого количества наград и мирового признания, а The New York Times назвала HHhH лучшей книгой 2012 года (именно тогда роман вышел в США).

Мода

Валери Д. Мендес. «История моды с 1900 года»

Издательство Ad Marginem

Выход по плану: весна-лето 2025

16+

Валери Д. Мендес — независимый историк моды, куратор, бывший руководитель отдела моды и текстиля Музея Виктории и Альберта. Именно при её кураторстве мода вошла в постоянную экспозицию музея, для чего пришедшей на работу в 1973 году Мендес пришлось преодолевать сопротивление косного музейного начальства. Она читает лекции по истории моды, регулярно пишет в глянцевые журналы, издала уже несколько книг, ставших бестселлерами.

В книге «История моды с 1900 года», вышедшей на английском языке в 2021 году, исследуются модные тренды с начала ХХ века до наших дней, анализируется их связь с социальными, экономическими и культурными факторами. Автор исследует тенденции через работу самых оригинальных и влиятельных дизайнеров и кутюрье мира. Главы организованы вокруг важных изменений во вкусах и крупных мировых событий, а захватывающие достижения в моде помещены в их социально-экономические, политические и культурные контексты.

«Благодаря таким книгам, которые может позволить себе почти каждый, искусство становится более доступным». Дэвид Хокни, художник.

Философия

Альфред Норт Уайтхед. «Процесс и реальность»

Издательство Hyle Press

Выход по плану: 2025

16+

«Процесс и реальность» (1929) — центральная работа в наследии выдающегося английского математика и философа Альфреда Норта Уайтхеда (1861–1947), который вместе с Бертраном Расселом написал фундаментальный труд Principia Mathematica, составивший основу логицизма и теории типов. После Первой мировой войны преподавал в Гарвардском университете, разработал собственное платоническое учение с элементами бергсонианства.

«Процесс и реальность» — сборник, основанный на цикле лекций, которые Уайтхед читал в Эдинбургском университете. До сих пор эти тексты издавались на русском языке только фрагментами, преимущественно в научной периодике. В книге автор излагает философию организма (философию процесса): актуальные сущности и вечные объекты, бытие, определяющееся становлением, процесс — чувствование, Бог и мир. Эта философия утверждает, что основные элементы Вселенной — это случаи опыта, которые являются взаимосвязанными и постоянно развивающимися сущностями. Уайтхед бросает вызов традиционной метафизике, основанной на субстанции, предполагая, что реальность состоит из процессов, а не статичных субстанций. В книге рассматриваются такие понятия, как «актуальные сущности», «прехензии» и «первозданная природа Бога», каждое из которых вносит вклад в структуру понимания реальности как взаимосвязанной сети процессов.

История

Пол Верт. «1837 год в России: тихая революция»

Издательство «Новое литературное обозрение»

Выход по плану: 2025

12+

Книга профессора Невадского университета Пола Верта предлагает новый взгляд на российскую историю ХІХ века. Автор считает, что 1837 год, на первый взгляд, не самый примечательный, оказался ключевым в формировании современной России.

Книга состоит из 10 глав, каждая из которых посвящена конкретному событию в российской истории, произошедшему в 1837 году. Среди них — смерть Александра Пушкина, создание первой русской оперы «Жизнь за царя», строительство первой железной дороги в России и другие. По мнению Пола Верта, 1837 год являлся во многом ключевым для вхождения России в современность, и изучение этого года позволяет увидеть всю динамичность, всё новаторство 1830-х годов в России, кроющееся под маской консервативной неподвижности николаевской эпохи. Простираясь от музыки до промышленности, от Зимнего дворца до глубокой провинции и от западных губерний до Казахской степи, его проект предлагает новое видение российского развития в ХІХ веке.

Эта монография является необычной для учёного работой — необычайно лёгкой, но не легкомысленной. Книга состоит из 10 эпизодов, выражаясь авторским языком — «скетчей» (sketches), то есть этюдов, зарисовок, очерков, и каждый занимает не более 20 страниц; в центре каждого эпизода лежит событие из сферы культуры, религии, политики, промышленности, а также имперской и национальной идеи. Одним из способов «магического очарования» Верт выбирает рассказ интересных историй, поэтому основным критерием отбора представленных в книге сюжетов служил их потенциал для создания хорошей истории, которая, «несмотря на все свойственные данной дисциплине концептуальные и методологические инновации, остаётся сердцем исторической науки».

Криминал

Саша Сулим. «Обычные люди»

Издательство «Альпина Паблишер»

Выход по плану: июль 2025

18+

Саша Сулим, автор бестселлера о маньяке из Ангары и блогер-миллионник, исследует самые шокирующие уголовные дела. Она анализирует психологию преступников и раскрывает тёмные стороны человеческой натуры. Её главный тезис — маньяки выглядят и ведут себя, как обычные люди.

Саша Сулим — журналистка и писательница, «королева отечественного тру-крайма». Родилась в Минске, в 19 лет уехала в Париж и поступила в Сорбонну, где изучала историю и теорию кино. После Сорбонны окончила Высшую школу журналистики при Институте политических наук. В 2011 году переехала в Москву. Писала о пытках в российских тюрьмах; о том, как на Северном Кавказе преследуют бывших участников вооружённого подполья и их родных; о подростках, увлекающихся криминальной субкультурой «АУЕ»; о приговорённых к смертной казни; о педофилах, неонацистах и добровольных ампутантах.

В 2019 году получила премию «Редколлегия» за текст о «маньячной группе» из Ангарска. Сняла документальный фильм о деле «ангарского маньяка». Самая известная на сегодня книга Сулим — «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России» (18+).

Антропология

Дэвид Гребер. «Бесприютные. Магия и наследие рабства на Мадагаскаре»

Издательство Ad Marginem

Выход по плану: весна-лето 2025

18+

В 1989 году антрополог Дэвид Гребер отправился на Мадагаскар, в общину Бетафо, чтобы изучить политическое устройство и историческую память местных жителей на фоне катастрофы, произошедшей несколькими годами ранее, — масштабного голода, вызванного нарушением местных обычаев. Опираясь на рассказы малагасийцев, он анализирует различные версии событий и предлагает новый взгляд на роль нарратива в политике.

Дэвид Гребер (1961–2020) — американский антрополог, профессор Лондонской школы экономики и один из «антилидеров» движения Occupy Wall Street. Автор бестселлеров «Бредовая работа» (16+), «Долг: первые 5000 лет истории» (16+), «Заря всего» (16+) и других, Гребер легко и остроумно пишет о самых глубоких моральных проблемах и исторических закономерностях — и для взрослых, и для детей.

«Что делает книгу «Бесприютные» необыкновенной, так это свобода мысли. Эта книга важна не из-за своей позиции в очередном раунде антропологических дебатов, а из-за изящной эклектичности авторского восприятия и творческого диапазона. Хочется надеяться, что этнография, построенная на таких основах, будет востребована антропологией сегодня и завтра». Янси Орр, Университет Аризоны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.