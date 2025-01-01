Прикамье расставляет приоритеты В регионе увеличивается количество приоритетных инвестиционных проектов Поделиться Твитнуть

В Пермском крае действует ряд федеральных и региональных мер поддержки бизнеса, и одним из наиболее эффективных инструментов является присвоение статуса «приоритетный» инвестиционным проектам, реализуемым на территории региона.

Вместе со статусом инвесторы получают право на аренду земельных участков в размере 1 руб. за 1 га, налоговые льготы и административную поддержку. На территории Прикамья на данный момент реализуется 110 приоритетных инвестиционных проектов (ПИП), общая сумма инвестиций которых составляет почти 690 млрд руб. Только в Перми инвесторам передано 78 земельных участков общей площадью более 100 га.

Благодаря этому в регионе строятся предприятия, объекты придорожной инфраструктуры и логистики, туристические объекты. Так, по итогам 2024 года в региональном инвестпортфеле находится 13 приоритетных инвестпроектов по развитию спортивной инфраструктуры и туризма. Количество проектов, которые реализуются по этому направлению с поддержкой власти, за прошлый год увеличилось в четыре раза, и их число продолжает расти.

В марте, на заседании Совета предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под руководством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, статус «приоритетный» был присвоен инвестпроекту ООО «Омега». Компания планирует построить в Александровске туристическую базу «Озеро Jarvi», состоящую из не менее 30 домов разной вместимости. На территории базы будут возведены кафе-столовая, кемпинг, паркинг, обустроены пляжная зона, спортплощадка, склон для тюбинга и сноуборда, лыжероллерная трасса, детская площадка, искусственный пруд. Проект планируется реализовать в течение трёх лет, общий объём инвестиций составит 358 млн руб.

«Удивительными природными достопримечательностями Александровского округа должны наслаждаться как можно больше людей. Именно для этого мы планируем построить комфортабельный загородный клуб, гостями которого хотим видеть как туристов из других регионов России, так и жителей Пермского края», — объяснил представитель ООО «Омега» Никита Мясников.

Стоит отметить, что при реализации ПИП инвесторы не только создают новые объекты и рабочие места, они также направляют средства и на социально-экономическое развитие территорий своего присутствия. Например, ООО «Омега» в ближайшие два года выделит не менее 1 млн руб. на финансирование проектов социально-экономического развития Александровского округа.

А ООО «ПРАЙМ-ЛОГИСТИК» в 2025-2027 годах вложит в социальную инфраструктуру Пермского округа не менее 1,5 млн руб. Проекту компании по строительству складского комплекса с сопутствующей инфраструктурой (класса А, Light industrial) в д. Паздерино в марте тоже был присвоен статус «приоритетный».

Инвестору на льготных условиях будет предоставлен земельный участок, где он возведёт логистический комплекс со складами для коммерческого использования малого и среднего бизнеса, паркингом, столовой, административно-офисными помещениями. Заниматься строительством будет команда, у которой есть опыт успешного возведения крупных торговых центров в Москве, Казани и Оренбурге. Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году, инвестиции в проект составят 543 млн руб.

Добавим, что ранее по инициативе Дмитрий Махонина для компаний, реализующих ПИПы в сфере логистики площадью более 15 тыс. кв. м, была введена такая мера поддержки, как освобождение от уплаты налога на имущество в течение пяти лет. По данным минэкономразвития региона, на территории Прикамья в статусе ПИП возводятся логистические объекты общей площадью более 500 тыс. кв. м.

«Эта мера поддержки позволит нам кратно увеличить логистические мощности региона, которые оказывают значительное влияние не только на сферу торговли, но и на рост экономики Пермского края в целом», — подчёркивал губернатор.

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