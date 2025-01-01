Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Слово лечит Медики и филологи собрались в Перми, чтобы обсудить вопросы биоэтики Поделиться Твитнуть

Николай Оберемченко

В последних числах марта Пермь стала российской медицинской столицей: здесь собрались пульмонологи, терапевты, кардиологи, неврологи, психиатры… Врачей самых разных специальностей объединила тематика трёхдневной конференции «Биоэтика, русский язык и вопросы респираторной медицины в подготовке врача», которая состоялась на площадках Пермского медицинского университета им. академика Вагнера, Пермского национального исследовательского университета и санатория «Демидково».

Тему конференции поддержали президент Российской академии наук Геннадий Красников, президент Российского союза ректоров, ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, председатель комитета по биоэтике при комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, ректор Ярославского медицинского университета академик Алексей Хохлов, выступившие с приветственным словом к многочисленным участникам конференции. Участие в конференции приняли известный писатель и историк, президент Фонда Достоевского, вице-президент Международного общества Достоевского, вице-президент Русского ПЕН-центра, заслуженный профессор МГУ Игорь Волгин, академик РАН профессор Александр Чучалин, заместитель президента Российской академии наук Валерий Черешнев, член-корреспондент РАН Виталий Мишланов и другие известные учёные.

Приветственное слово министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень.

Николай Оберемченко

Слово может ранить, а может и исцелить. Эта мысль, многократно высказанная в разных формулировках классиками мировой литературы, является научным медицинским фактом. Об этом шла речь на первом симпозиуме конференции — «Языковые аспекты комплаентности врача и пациента».

Искусство общения с пациентом требует от врача опоры на богатство русского языка и умение пользоваться метафорами для образного определения как физиологических, так и патологических процессов жизнедеятельности. На значение метафоры в создании доверительных отношений между врачом и пациентомуказала в своём докладе «Метафора прекрасна или опасна?» заведующая кафедрой лингводидактики Пермского национального исследовательского университета, профессор, доктор филологических наук Светлана Мишланова.

В выступлениях других докладчиков врачи знакомились с понятием «языка одышки» как инструмента медицинской диагностики, психологическими типами больных бронхиальной астмой, тонкими приёмами взаимодействия с трудными в общении пациентами.

Инициатором конференции, её главным спонсором стал санаторий «Демидково». В работе конференции приняли участие кандидат медицинских наук Юлия Кузяева — известный врач, аллерголог, психолог, инициатор применения психологических тренингов и дыхательных практик, организатор медицинских форумов по применению природных факторов в лечении пациентов. С докладом о лечебной базе и программах реабилитации выступил главный врач санатория Дмитрий Якшин.

Связь между словом и здоровьем человека многогранна. С одной стороны, слово воздействует непосредственно на сознание человека, создаёт благоприятный или неблагоприятный психологический фон; с другой стороны, речь связана с дыханием, с работой речевого аппарата, и этот аспект тоже нельзя игнорировать. Санаторий Демидково со времён ковидной пандемии активно работает в области пульмонологии, в лечении органов дыхания и в области реабилитации пациентов после тяжёлых заболеваний. Для этих целей закуплено самое современное оборудование, а научное руководство этой деятельностью осуществляют академик Александр Чучалин и профессор ПГМУ, член-корреспондент РАН Виталий Мишланов.

На второй день работы симпозиума специалисты собрались непосредственно в «Демидково», чтобы не только услышать, но и увидеть, как работает система реабилитации пациентов неврологического и респираторного профиля.

Дмитрий Якшин, главный врач санатория «Демидково»:

— Наибольшим вниманием после 2019 года почти во всех санаториях пользуются программы реабилитации после лёгочных заболеваний, в том числе последствий Covid-19, и мы не стали исключением. Именно мы одни из первых стали внедрять онлайн-марафоны: «Лёгкое дыхание», «Дышать — это счастье» и другие. Только у нас среди пермских санаториев заработала методика гелиокстерапии, разработанная академиком Александром Григорьевичем Чучалиным.

Второе дыхание наша программа приобрела после начала научного сотрудничества с профессором, членом-корреспондентом РАН Виталием Юрьевичем Мишлановым. Мы приняли участие в научной работе по изучению влияния минеральных ванн, обогащённых церием и другими микроэлементами, на состояние человека, и теперь у нас существует программа «Свободное дыхание», которая была создана в сотрудничестве с профессором Мишлановым под руководством академика Чучалина: в неё входит гелиокстерапия, интервальная гипокситренировка на аппарате ReOxy, ингаляции с вильгортской солью и другие процедуры.

На нашей территории с 2019 года проходит уникальный проект «Счастливая суббота» — программа ментального здоровья, в которой уже приняло участие более 6 тыс. человек из Пермского края.

Научные и практические наработки врачей и идеологов «Демидково» вызвали большой интерес специалистов. Однако уникальность симпозиума была в том, что он не был узкоспециальным. В первый день его работы открытые лекции, доклады и круглые столы прошли на двух площадках — в медицинском и классическом университетах, что связано с междисциплинарной природой биоэтики — новой дисциплины, возникшей во второй половине ХХ века и затрагивающей широкий круг сложных этических вопросов медицины и биологии.

Этика в медицине — не просто новая теория, а один из инструментов исцеления, — в этом убеждены организаторы симпозиума. Особую роль в ситуации болезни играет человеческая речь. Как разговаривать с пациентами? Оказывается, с разными диагнозами — по-разному, и это может повлиять на ход болезни. С другой стороны, речь пациента может стать важным инструментом для постановки диагноза и определения тяжести заболевания. Эти идеи прозвучали в целом ряде докладов на площадке Пермского медицинского университета.

Академик Александр Чучалин, академик Валерий Черешнев, профессор Игорь Волгин.

Николай Оберемченко

…А когда симпозиум переместился в университет классический, речь пошла о художественном слове. На круглый стол «Герои и психологические типы в произведениях Ф.М. Достоевского» собрались не только врачи-участники конференции, но и видные пермские филологи во главе с двумя деканами филфака ПГНИУ: нынешним — профессором Еленой Ерофеевой и бывшим — профессором Борисом Кондаковым; ведь основным докладчиком круглого стола был поистине легендарный человек — писатель, историк, культуролог, автор популярной передачи «Игра в бисер» профессор Игорь Волгин.

Его рассказ о Достоевском был в то же время рассказом о Перми. Это всё очень крепко и волнующе связано: личная история писателя, который почти пережил собственную смерть — ведь Достоевского помиловали и заменили смертную казнь каторгой, когда он уже стоял на эшафоте, — Пермь, в которой Фёдор Михайлович побывал по дороге в Сибирь и в которой много лет спустя родился Игорь Волгин, влияние этого города на обоих… Совсем недавно в Перми был установлен памятник Достоевскому — замечательная работа скульптора Алексея Матвеева, который показал не просто писателя-классика, а арестанта, именно того Достоевского, который действительно был в Перми. Собравшиеся на симпозиум приезжие академики отметили, как замечательно скульптору удались руки писателя.

Достоевский — личность многогранная и с точки зрения литературоведа, и с точки зрения психолога, и с медицинской точки зрения тоже. Игорь Волгин очень интересно рассказал о том, как на творчество писателя повлияли его личная жизнь и психологические состояния, а эти стороны истории Достоевского тесно связаны с его здоровьем.

Главным идеологом конференции, посвящённой вопросам русского языка и респираторной медицины, стал академик РАН Александр Чучалин, который в 2019 году был президентом первого международного конгресса по биоэтике, который прошёл на двух языках — русском и английском — на многочисленных площадках Перми, собрал более 3500 участников не только из Пермского края и других регионов России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Идеи, заложенные академиком Чучалиным, отражены и в его десятитомном издании «Библиотека биоэтики».

Рассказывает академик Валерий Черешнев

Николай Оберемченко

На симпозиуме обсуждали связь языка не только с медициной, но и с наукой в целом. В своей блестящей открытой лекции «Академии наук и русский язык» академик Валерий Черешнев проследил, как соотносилось развитие национального русского языка и русской академической науки на протяжении нескольких столетий. Развитие языка непосредственно влияет на развитие науки, и не только гуманитарной, считает Валерий Черешнев, и эта мысль — не такая уж простая, как может показаться, и даже довольно дискуссионная, требующая более детального исследования. Лекция Черешнева, скорее, ставит задачи, чем делает выводы. Выдающийся врач вышел далеко за пределы своей профессиональной компетенции и показал себя как разносторонний человек с широким кругом интересов, гуманитарий не по роду занятий, а по человеческой сути, к тому же — блестящий лектор и оратор, владеющий всеми приёмами риторики.

Биоэтика — наука молодая, но перспективная и очень практикоориентированная. Всем своим ходом конференция, прошедшая в Перми 27 и 28 марта, подводила к мысли о том, что медику в ходе профессиональной подготовки необходимо изучать гуманитарные предметы, а курс биоэтики стоит внедрить во все медицинские учебные программы.

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