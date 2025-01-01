Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Международный день театра – и не только он Афиша на неделю 24–30 марта Поделиться Твитнуть

Концерт дуэта Sax Cello Duo (Екатеринбург): Татьяна Парамонова (саксофон) и Александр Терещук (виолончель). До середины XVIII столетия Новый год в Великобритании отмечался в ночь с 24 на 25 марта, и лишь в 1752 году парламент принял решение перенести Новый год на 1 января. В программе «Барочный Лондон» — английская музыка XVII века — века расцвета английского барокко: Орландо Гиббонс, Томас Морли, Мэтью Локк и Джон Булл. Их произведения наряду с сочинениями более известных композиторов Уильяма Бёрда, Джона Доуленда и Генри Пёрселла помогут ощутить полный спектр английской музыкальной палитры той эпохи.

Юбилейное посвящение композитору Леониду Десятникову. Новые балеты на музыку Леонида Десятникова, изначально не предназначавшуюся для сцены, сочинили четыре хореографа, звёзды современного российского балета для театра «Урал Опера Балет». «Три тихие пьесы» поставил Максим Петров, художественный руководитель балетной труппы «Урал Опера Балет», лауреат «Золотой Маски» 2021 года. «Праздник уходящих» придумал Андрей Кайдановский. Автором «Безупречной ошибки» стал Максим Севагин, художественный руководитель балета МАМТ. Наконец, «Дар» создал Вячеслав Самодуров, обладатель четырех «Золотых Масок». После просмотра — обсуждение с музыкальным руководителем проекта Алексеем Гориболем.

Частная филармония «Триумф» продолжает проект Abendmusik («Вечерняя музыка» — нем) — цикл концертов духовной и светской музыки в особой атмосфере старинной церкви. Уникальная храмовая акустика позволяет получить незабываемый опыт восприятия музыки. В программе произведения Георга Филиппа Телемана — фантазии, сонаты и трио. Играют солисты оркестра Пермской оперы Марк Зингер (скрипка) и Евгений Синицын (виола да гамба).

От Калининграда до Хабаровска — география VI открытого общероссийского детского балетного конкурса «Надежда» 2025 года: представлен 41 регион России, а также Белоруссия, Сербия и Япония, более 800 участников. В концерте выступят лауреаты и дипломанты конкурса в категориях «Любитель» и «Профессионал».

Событие, приуроченное к шестидесятилетию творческой деятельности художника и к Международному дню театра. Юрий Лапшин — живописец, график, художественный руководитель Пермской Арт-резиденции — более четверти века служил в театрах по всей России, а начался этот путь с театра кукол. В экспозиции представлены эскизы театральных постановок разных лет, полотна из серии «Странные животные» и многое другое.

Программа придумана пианистом Алексеем Гориболем для Павла Дашкина (виолончель, Новосибирск). Представленные в ней три сонаты — это своеобразный конспект, каталог развития виолончельной музыки в ХХ веке. Все эти произведения выдающиеся композиторы сочинили для выдающихся виолончелистов и посвятили им. Соната Дмитрия Шостаковича для виолончели и фортепиано посвящена Виктору Львовичу Кубацкому. Соната Бенджамина Бритена посвящена Мстиславу Ростроповичу. Наталия Гутман — ученица Ростроповича, представитель звёздного поколения советских исполнителей 1960-х — 90-х годов»; ей посвящена соната Альфреда Шнитке. Эпилогом программы станет исполнение Le Grand Tango для виолончели и фортепиано Астора Пьяццоллы, посвящённого Мстиславу Ростроповичу.

Во Всемирный день театра 27 марта в фойе большого зала пройдёт вручение премии для сотрудников театра «Волшебники страны кукол». Участники праздника впервые смогут увидеть всех тех, кто работает над созданием постановок — от художников-бутафоров до машинистов сцены. В программе праздника — голосование за любимый спектакль и розыгрыш призов. В 19:00 состоится показ спектакля «Морожены песни» по сказкам архангельского писателя Степана Писахова — о фантастической реальности в жизни поморов.

В верхнем фойе ТТ вновь пройдёт концерт Альберта Макарова «Ночное рандеву», но этот концерт будет особенным: в честь Всемирного дня театра в программе — только театральные песни. Зрители смогут погрузиться в атмосферу квартирника и под звон гитарных струн увидеть из окон, как засыпает Пермь после долгого дня. Живая музыка, живой вокал, живые разговоры — искренние, неспешные, задушевные, словно со старыми друзьями, засидевшимися на кухне с гитарой до самой ночи. Альберт Макаров расскажет о своих сценических образах, о театре, о жизни и о друзьях. Будет работать театральный буфет с напитками и лёгкими закусками.

Постановка оперы Прокофьева «Война и мир. Наташа и Андрей» — первый совместный творческий проект Московского театра Новая Опера имени Е. В. Колобова, Молодежной оперной программы Большого театра России и Мастерской Брусникина. Это диалог молодого поколения с великими творцами русской культуры, современное видение и чувствование романа XIX века и оперы XX века. В проект вошли девять из тринадцати картин, написанных Прокофьевым — все семь «мирных» картин: от знакомства в Отрадном и первого бала Наташи Ростовой со знаменитым вальсом до сцены с письмами в кабинете Пьера Безухова; спектакль завершают восьмая и двенадцатая картины: сцена перед Бородинским сражением и последняя встреча героев перед смертью князя.

Свободный театр современного танца представляет премьеру сезона — пластический спектакль в духе фильмов Квентина Тарантино и Уэса Андерсона. Это история вне времени и пространства, напоминающая сюжет одноимённой песни группы Eagles. Режиссёр и хореограф — Ксения Малинина.

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