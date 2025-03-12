Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Как Лара стала Анной В Доме Мешкова проходит выставка «ископаемого» фарфора Поделиться Твитнуть

Фото: Михаил Уткин

Тема пермской археологии — одна из самых актуальных в нынешнем выставочном сезоне. С огромным успехом прошла в пространстве «Другие круги» выставка «Блюдечко с голубой каёмочкой»: под руководством археолога Марии Мингалёвой экспозиционеры воссоздали пермскую гостиную рубежа XIX—XX веков, выставив образцы старинного фарфора, извлечённого из-под пермских дворов и мостовых в ходе раскопок. В той выставке явно звучало: «Знаменитый клад из «дома Лары» — это, конечно, очень круто, но есть и другие, не менее интересные образцы фарфора, найденного под землёй в центре Перми».

«Нет! Клад из «дома Лары» — это всё-таки исключительное сокровище», — словно откликается на этот вызов Пермский краеведческий музей своей новой выставкой «Тайна клада из «дома Лары». Возвращение имени» (0+). Второй раз за пять лет фарфор, найденный в 2019 году во дворе снесённого старинного дома на ул. Ленина, выставляется на всеобщее обозрение.

Казалось бы, предыдущая выставка ещё не забылась, но автор нынешней экспозиции в Доме Мешкова — ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Татьяна Починова — уверена, что сейчас самое время показать фарфор заново. Причин две: во-первых, закончилась реставрация всех найденных предметов, а во-вторых, имя владелицы сервизов было определено и подтверждено.

В нынешней экспозиции старинный фарфор предстаёт свежайше белым и чистым. Многие предметы абсолютно сохранны, хоть сейчас сервируй нарядный стол. Те же чашечки и блюдца, которые всё же потрескались, дизайнер экспозиции Юлия Морохина постаралась расположить так, чтобы на просвет они выглядели, как кружево, давая интересные тени. В целом дизайн экспозиции парадный, как будто фарфор вот-вот будет использован для большого торжественного застолья — в этом важное отличие от выставки 2019 года, где ещё не отчищенные, неотреставрированные предметы подавались как только что найденный клад.

Всего было найдено 262 предмета: 234 из фарфора, два из фаянса, 11 из стекла, 15 из металла. Основной массив найденного — два больших столовых и два чайных сервиза кузнецовского фарфора. Как все пермские обыватели рубежа XIX—XX веков, обитатели дома на ул. Покровской, 16 любили изделия фабрики Кузнецова.

Этот двухэтажный дом располагался напротив Дома Грибушина; именно в нём — напротив «дома с фигурами» — Борис Пастернак поселил героиню романа «Доктор Живаго» Лару Антипову, отсюда и название клада — «из дома Лары». Всех — от археологов, обнаруживших ящик с посудой, до нынешних посетителей музея — поражает сохранность хрупкого фарфора: дом был снесён в 2007 году, а раскопки прошли в 2019-м, и все эти 12 лет по двору уже несуществующего дома активно ездила тяжёлая строительная техника. Клад был закопан неглубоко — на 1,18 м, но основное напряжение принял на себя фарфоровый поднос французской работы, который закрывал посуду сверху. Именно он — единственное импортное изделие в составе клада — пострадал сильнее всего. Тем не менее поднос отреставрировали, и сейчас он выставляется как декоративное панно — его металлические ручки истлели, осталась только фарфоровая поверхность.

Вообще, фарфор и стекло сохранились гораздо лучше, чем металл, — удивительно, но эти хрупкие субстанции гораздо более стойки перед лицом времени.

Предметы из клада были завёрнуты в газеты, которые позволили точно установить дату создания тайника — 1916 год, а сейчас старые газеты стали важной деталью дизайна и содержания выставки.

Их можно разглядывать бесконечно — газеты того короткого периода, когда Пермь находилась в зоне колчаковских войск. Кстати, в фондах краеведческого музея находится самая полная коллекция периодики того времени. Объявления на газетных страницах полны хрупкой, как фарфор, надежды на возвращение если не «золотого века», каким были в России годы с 1907-го по 1913-й, то хотя бы стабильности. Вот, например, объявление о том, что торговый дом Мешкова возобновляет продажи йоркширского пудинга и краковской колбасы — вкусные приметы «нормальной», состоятельной жизни.

Фото: Михаил Уткин

Сколько тут рождается ассоциаций с современностью, сколько эмоций!

Крупными красными точками на копиях газет отмечены объявления, касающиеся семьи Стариковых — Исуповых: именно они жили до 2016 года в «доме Лары».

Татьяна Починова не вылезала из архивов все долгие «ковидные» месяцы. Имя владелицы дома и клада было установлено точно и достоверно: Анна Петровна Исупова, в девичестве — Старикова. Сотрудники музея нашли её фотографии, изучили генеалогию, проследили жизненный путь. В 2016 году вместе с семьёй она эмигрировала в Харбин, но после того, как советские войска заняли эту часть Китая в 1945 году, следы семьи теряются. Вроде бы потомки Исуповых отправились в Южную Америку и, возможно, проживают там и поныне. Может быть, когда-нибудь они найдутся в этом глобальном мире.

Уезжая из Перми, Анна Петровна вовсе не рассчитывала на такую судьбу. Припрятанная ею посуда явно говорит: она надеялась, даже планировала вернуться. Об этом свидетельствуют даже не столько ценные кузнецовские тарелки и чашечки, сколько трогательный тазик для варки варенья.

Ну как тут не процитировать в очередной раз стихотворение Инны Кабыш? Ведь Анна Исупова из «дома Лары» точно была из тех, кто варит варенье в июле.

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