Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Машина времени
В галерее «Марис-Арт» проходит выставка произведений искусства, которые, казалось, были обречены
Все, наверное, слышали историю об американке, которая за семь баксов купила на блошином рынке картину Ренуара, считавшуюся утраченной. Многие люди, неравнодушные к культуре, готовы поделиться собственными историями в этом роде. Несколько потрясающих сюжетов в эти дни можно узнать в галерее «Марис-Арт», где открылась выставка «Искусство с антресолей» (0+).
Всё началось с пермского Дома журналистов. Все, кто бывал там в 1990-е — начале 2000-х годов, вспоминают потрясающие шторы, украшавшие окна в большом зале. Помнила их и Светлана Федотова — писательница и один из основателей издательского дома «Компаньон». В середине 2000-х эти шторы уже куда-то исчезли, а нынче, когда в здании на ул. Сибирской начался капитальный ремонт и стали разбирать чуланы, там обнаружились целые залежи всевозможного скарба: от электросамоваров до огромных фотоархивов. Многое отправилось на помойку, но шторы, извлечённые из одной из многочисленных кладовок, Светлана Федотова спасла.
С первого взгляда не было никакой возможности понять, что это за сокровище: просто свёртки ткани непонятного цвета, — но, когда их развернули, расстелили и почистили под чутким надзором реставратора тканей Веры Деменевой, выяснилось, что это масштабная серия полотен, созданных вручную в технике горячего батика. На полотнах — узнаваемые пейзажи Перми: кафедральный собор, ротонда, памятник «Героям фронта и тыла»… Последняя деталь позволяет датировать произведение: памятник был открыт 9 мая 1985 года, значит, серия создавалась позже.
Это светлая и нежная Пермь — в сладких, но не приторных зефирных тонах, в которых смешивается осенняя бежевость и весенняя розовость; крупные снежные хлопья на лету превращаются в лепестки с цветущих яблонь и вместе с осенними листьями образуют прихотливые ажурные рамки, сквозь которые проступают силуэты знакомых зданий.
Эксперт по творчеству пермских художников Вадим Зубков, изучив находку, с большой уверенностью сказал, что работа принадлежит Анатолию Филимонову — культовому пермскому художнику, автору легендарной живописной серии «Старая Пермь», мастеру сложных технологий, таких как финифть или тот же батик.
В галерее «Марис-Арт» полотна Филимонова заняли весь большой зал, а в малом зале расположились другие произведения со столь же драматичными историями. Вот большой пейзаж: не нужно никакой экспертизы, невооружённым глазом видно, что это работа ещё одного пермского классика — Александра Репина. Узнаваемые серые скалы и речной изгиб, чьи строгие геометрические формы складываются в особый ритм; драматичный переход реализма в абстракцию — «фирменная» черта стиля Репина.
Это полотно нашёл фотохудожник и издатель Анатолий Малиновский. Опять ремонт, опять расхламление подсобок — на сей раз на стадионе, где Малиновский играл в футбол. Картина была заляпана извёсткой, полотно повреждено, но то, что это Репин, было ясно даже охраннику, который, прочитав подпись на обороте холста, решил, что пейзаж принадлежит кисти автора «Бурлаков на Волге», и указание года — 1978 — его не смутило. Малиновский пейзаж отреставрировал, и сейчас картина, выставленная в экспозиции «Искусства с антресолей», выглядит достойной музея.
Все произведения в этой экспозиции — небольшие машины времени, переносящие зрителя в ностальгическое прошлое. Особенно эффективно в этом качестве «работает» подборка пейзажей Николая Калабухова. Этот скромный человек всю жизнь проработал чертёжником в НПО «Искра», а после его смерти дочь обнаружила на антресолях — на сей раз буквально на антресолях — множество этюдов, которые отец писал на досуге.
В нынешней экспозиции собраны зарисовки 1960-х годов, полные оттепельного чувства свободы и любования миром. Вспоминаются чудесные советские комедии тех лет, эстрадные звёзды с причёсками «бабетта», твист и непременный летний отдых — то ли в Гаграх, то ли на камском берегу.
Ещё один экспонат — небольшой скульптурный портрет легендарного пермского журналиста, краеведа и, как сказали бы сейчас, общественного активиста Бориса Назаровского. Это боццетто — миниатюрный гипсовый эскиз монументальной скульптуры, в данном случае — барельефа. Работа, найденная опять-таки при разборке завалов в какой-то кладовой, подписана: она принадлежит Юрию Екубенко, автору скульптуры «Скорбящая» на Егошихинском кладбище и абсолютно культовой композиции «Ленин и Горький» в кампусе ПГНИУ. Эскиз сделан незадолго до смерти скульптора, очевидно, Екубенко работал над памятником Назаровскому, но не успел его создать.
А вот монументальное панно «Наука» — великая, без преувеличения, работа Степана и Елены Калюпановых — было завершено, установлено и очень хорошо известно всем в Перми. «Новый компаньон» подробно писал о трагической судьбе этого уникального творения из 440 стальных пластин, покрытых финифтью. На выставке в «Марисе» показаны три из них — те самые, на которых изображена бабочка, словно прилетевшая из рассказа Брэдбери «И грянул гром» и напоминающая о том, как хрупок мир, в котором всё взаимосвязано.
Эта выставка — клубок сюжетных нитей, которые очень хочется размотать: подтвердить документально авторство Филимонова, узнать обстоятельства, при которых картина Репина оказалась в конторе футбольного стадиона, выяснить, где планировалась установка памятника Назаровскому…
…И, кстати, пора уже этот памятник установить: ведь речь идёт о том самом человеке, благодаря которому Пермь отсчитывает свой возраст с 1723 года.
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