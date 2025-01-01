Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Чудо Воскресения Теодор Курентзис повернулся лицом к пермской публике Поделиться Твитнуть

Гюнай Мусаева

Концертный сезон в Перми проходит под знаком оркестра MusicAeterna и его руководителя Теодора Курентзиса. Как будто и не было драматичного «развода» Перми и Курентзиса в 2019 году: всех этих слухов, их опровержений, сенсационных интервью, отъезда оркестра в Санкт-Петербург, волнений о судьбе общего «ребёнка» — Дягилевского фестиваля; нынче оркестр празднует 20-летие, и посвящённые юбилею события проходят в Перми одно за другим.

В предновогодние дни в декабре 2024-го меломаны вынуждены были жертвовать праздничными корпоративами, чтобы посетить мини-фестиваль «Дягилев+» (12+), который в этом году был особо лаконичным и состоял из двух почти идентичных концертов с музыкой Равеля и Респиги. Всё прошло в лучших фестивальных традициях: ажиотаж вокруг билетов, сюрпризы и эффектные бисы в программе…

Концерты начинались с симфонической поэмы Отторино Респиги «Пинии Рима». Понятно, почему было выбрано именно это из произведений «Римской трилогии» Респиги: финал «Пиний Рима» с его мощным крещендо и усиливающимися ударными «рифмуется» со знаменитым «Болеро» Равеля; тем самым был перекинут гармонический «мостик» между двумя композиторами. Симфонические поэмы Респиги не так часто исполняются в Перми, и MusicAeterna показала всю импрессионистическую красоту этой музыки с её активной звукописью и обилием цитат. Звуковой пейзаж «нарисовался» настолько яркий, что перед глазами встали картины Аппиевой дороги и виллы Боргезе даже у тех, кто никогда не бывал в Риме.

Во втором отделении, однако, играли не «Болеро», а вторую сюиту из «Дафниса и Хлои». Античность встала перед публикой в ином обличии: музыка уже не рисовала пейзаж, а пересказывала действие. Думается, Курентзису греческие гармонии, смело использованные Равелем вместе с аутентичными музыкальными инструментами, были особенно близки. В завершение, как бы на бис, но бис стопроцентно запрограммированный всем ходом концерта, прозвучало долгожданное «Болеро», сыгранное именно так, как следовало ожидать от MusicAeterna: энергично, броско, с особенно выразительными духовыми, которые не прятались за эффектными ударными, как это бывает порой при исполнении этой музыки.

Финал получился экстатическим: на сцене и в зале бушевали эмоции. Думается, замечательная акустика Большого зала филармонии сыграла здесь не последнюю роль; с появлением этой площадки MusicAeterna получила новые возможности для выступлений в Перми.

Это были вечера, послевкусие от которых остаётся и сейчас, спустя почти три месяца…

…Тем более что это впечатление всё время поддерживается и обновляется: MusicAeterna не оставляет пермяков.

31 января 2025 года, ровно через 20 лет после того, как состоялся первый концерт молодого оркестра, собранного в Новосибирске Теодором Курентзисом и получившего название Musica Aeterna — «Вечная музыка», прошло специальное событие в частной филармонии «Триумф» — пятичасовой киномарафон, во время которого зрители посмотрели три выдающиеся видеозаписи: «Реквием Моцарта», снятый на Зальцбургском фестивале 2018 года; атмосферное выступ­ление в древнем дельфийском амфитеатре «Курентзис и Саша Вальц: Бетховен, Симфония № 7» (2020) и грандиозный концерт «Курентзис: Малер, Симфония № 5», записанный в Люцерне в 2021 году. Просмотр сопровождался беседами с участниками событий: артистами оркестра MusicAeterna Еленой Райс и Марией Зоркиной, а также с новым главным хормейстером Пермского театра оперы и балета Валерией Сафоновой.

Сеанс начался в девять часов вечера: Теодор Курентзис хотел устроить не просто кинопросмотр, но ночное событие, подобное тем, которыми прославился Дягилевский фестиваль. Далеко не все зрители досидели в зале до финала, но всё-таки большинство осталось. Вспоминали замечательные моменты этой двадцатилетней истории, получали новые впечатления. Никто не предупредил публику, но, когда должен был начаться фильм о Пятой симфонии Малера, вместо этого зазвучала совершенно незнакомая, очень новая, очень свежая музыка: как и в концертном туре 2021 года, когда была сделана запись, на видео симфонию Малера предваряло сочинение Алексея Ретинского «Анафора» — это была мировая премьера. Публика в «Триумфе» сначала замерла в недоумении, но затем, поняв, что мы имеем дело не с ошибкой, а с «фирменным» сюрпризом «от Теодора», развеселилась.

Андрей Чунтомов

Хороший день рождения должен быть бесконечным… 12 марта MusicAeterna выступила в Пермском театре оперы и балета в рамках юбилейного гастрольного тура. Играли Вторую симфонию Малера — «Воскресение».

Публика вспоминала, как это произведение исполнялось в том же зале на Дягилевском фестивале 2012 года. Событие было грандиозным и ярко запечатлелось в памяти, однако на сей раз было совсем иное исполнение с абсолютно новой драматургией. Этот вечер доказал максимально наглядно, что существует такая музыка, к которой можно возвращаться вновь и вновь, и каждый раз она будет звучать иначе. Теодор

Курентзис, следуя малеровскому сюжету, провёл свой оркестр и внимающую ему публику от похорон к воскресению как человек, который много пережил и передумал.

Скорбные похоронные марши и светлые сельские танцы, грандиозные картины природы и философские выси — все слои могучего малеровского полотна разворачивались в ходе священнодействия. Правда и красота говорили в этот вечер разными голосами, но каждый месседж был внятным и абсолютно адресным — это был посыл не к публике в целом, а к каждому слушателю, персонально.

Как всегда у Курентзиса, был подобран идеальный каст. Глубоко звучало контральто Марии Бараковой, обладающей голосом редкого тембра и мастерски им владеющей. Партия сопрано в исполнении Софьи Цыганковой была светлым контрастом.

Исполнение первых трёх частей огромной симфонии было замечательным, но четвёртая и пятая части, когда, собственно, и происходит переход от обыденности к чуду, от жизни бренной к Воскресению, стали поистине волшебством. В тот просветлённый момент, когда у Малера происходит перекличка нескольких духовых инструментов, часть оркестра оказалась за сценой — в проходах, ведущих из зала в фойе. Капельдинеры отрепетированно открыли двери, и музыка зазвучала справа и слева от зала. Духовые в фойе перекликались друг с другом и с флейтами на сцене; музыка выстроила звуковой треугольник и постепенно заполнила зал со всех сторон. Появился совершенно особенный музыкальный объём.

Курентзис использовал подобный приём, когда в этом же зале исполняли Реквием Верди: тогда медные духовые зазвучали с балкона, словно трубный глас. Обычно при исполнении Второй симфонии Малера именно на балкон выносят «банду» духовых, однако на сей раз «трубный глас» был не нужен — нужен был «глас вопиющего в пустыне»: именно так охарактеризовал этот фрагмент сам Малер.

…А с балкона пел хор. Хоровое вступление было вкрадчивым, как слабый ветерок; хор MusicAeterna мастерски владеет вокальным пианиссимо. Именно в этот очень проникновенный, даже интимный момент зрительские души, уже подготовленные всем ходом драматичной симфонии, размягчились до такой степени, что слёзы выступили на глазах.

Дирижируя хором, Теодор Курентзис повернулся к залу лицом, и публика видела, как он переживает музыку, как подпевает хоралу «Ты воскреснешь» на слова Фридриха Клопштока. Это был истинный момент встречи единомышленников, и зрители, погружаясь в абсолютно актуальную, звучавшую современно и даже злободневно музыку, в то же время как будто возвращались в прошлое, в те дни, когда оркестр и хор MusicAeterna были резидентами Пермской оперы.

Бисов на сей раз не было. Музыка Второй симфонии была такой большой и всеобъемлющей, что любой «десерт» лишь испортил бы послевкусие. Зрители расходились с ощущением, что отныне жить надо как-то по-новому, а также с уже начинающимся предвкушением Дягилевского фестиваля. Он предстоит с 13 по 22 июня, стало быть, сезон MusicAeterna в Перми ещё далеко не завершён.

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