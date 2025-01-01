Алёна Морозова В стиле героев В Перми открылась новая школа на 1000 учеников Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми открылся новый корпус школы №55 имени дважды Героя Советского Союза Григория Флегонтовича Сивкова. Четырёхэтажное здание на ул. Ветлужской, построенное по нацпроекту «Образование» менее чем за год, рассчитано более чем на 1000 учеников с 5-го по 11-й класс.

В церемонии открытия нового корпуса приняли участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин, по видеоконференцсвязи присутствовал заместитель министра просвещения РФ Андрей Николаев, оценивший образовательное учреждение в рамках онлайн-видеоэкскурсии.

Экскурсию для гостей провели восьмиклассник Дмитрий и десятиклассница Арина. Школьники продемонстрировали технологический школьный блок с кабинетами прототипирования и 3D-моделирования, мастерские для мальчиков и девочек. В профильных кабинетах физики и информатики представили современное оборудование, в Центре детских инициатив гости смогли пообщаться с активистами школы, оценили работу медиацентра. Предусмотрена также современная библиотека с зонами для самостоятельных занятий, чтения и настольных игр.

В школе есть собственный планетарий, появились пространства для встреч школьных объединений: патриотического клуба, «Движения Первых», юнармейцев, школьного театра и спортивных клубов.

Кроме того, в новом здании расположен просторный спортзал для игр с мячом, скалолазания и занятий единоборствами — в день открытия здесь прошли мастер-классы по фехтованию и карате. В уличной физкультурно-спортивной зоне оборудованы круговая беговая дорожка с прямым участком, площадки для прыжков в длину, гимнастики, для баскетбола и волейбола, полоса препятствий, мини-скейт-парк, на воркаут-площадке установлены тренажёры. Выполнено и благоустройство пришкольной территории — здесь появился небольшой амфитеатр и зоны для подвижных игр и тихого отдыха.

В едином стиле выполнено внутреннее оформление школы: все пространства посвящены героям прошлого и настоящего, выдаю­щимся землякам, которые внесли личный вклад в развитие предприятий, системы здравоохранения, авиастроения, культуры Перми и регио­на, а также объектам исторического и культурного наследия России. Как подчеркнули во время экскурсии сами школьники, сейчас в новом корпусе «учат и воспитывают ещё и стены».

Помимо зон отдыха, в коридорах школы оборудованы шахматная гостиная и места для проведения интерактивных лекций.

Дмитрий Махонин поздравил школьников, педагогов и родителей с открытием нового корпуса школы №55. Он отметил, что корпус построен благодаря решениям президента, национальным проектам и совместной работе правительства Пермского края и Министерства просвещения Российской Федерации.

«Школа получилась очень замечательная, в ней созданы все условия для качественного образования. Убеждён, что в этой школе будут учиться ребята, которые в последующем станут самыми лучшими химиками, инженерами, работниками образования, медицинской сферы. Ребята, у вас всё получится. Дерзайте, ставьте перед собой самые масштабные планы. Успехов!» — сказал глава региона.

Занятия в новом здании начнутся 1 апреля — со стартом четвёртой четверти. Это позволит сократить вторую смену с 30 до 12%. В двух действующих корпусах будут учиться дети из младших классов.

Добавим, что строительство школ в Пермском крае продолжается по новому нацпроекту «Молодёжь и дети». С 2026 до 2030 года запланировано возведение 22 школ как в столице региона, так и в небольших населённых пунктах, в том числе в посёлке Сергеевском Гайнского округа и сёлах Сива и Юрла.

Кроме того, на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края замминистра образования и науки региона Светлана Деменева сообщила, что в рамках нацпроекта Прикамье получит дополнительное федеральное финансирование в размере более 5 млрд руб. Эти средства будут направлены на капитальные ремонты в 12 детских садах, 57 школах и девяти колледжах.

Напомним также, что проект поправок в бюджет Пермского края на ближайшую трёхлетку, который внёс в краевой парламент Дмитрий Махонин, предусматривает выделение дополнительных средств на развитие сферы образования. В частности, в рамках соглашения с Минобрнауки РФ о софинансировании капитального ремонта общежитий, учебных корпусов, лабораторий и спортзалов в вузах Пермского края дополнительно будет направлено свыше 1,57 млрд руб.

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