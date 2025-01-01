Алёна Бронникова Ускорить решение задач Парламент Прикамья принял законопроект о внесении изменений в краевой бюджет Поделиться Твитнуть

По мнению Валерия Сухих, социальная сфера останется приоритетной для региона

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В повестку мартовского пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края вошёл вопрос о внесении поправок в бюджет региона на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов. По результатам обсуждения депутаты единогласно в двух чтениях поддержали законопроект, предложенный губернатором Прикамья Дмитрием Махониным.

Документом предлагается увеличить доходы в 2025 году на 6,8 млрд руб., объём расходов в 2025 году увеличивается на 23,3 млрд руб. При этом дополнительная поддержка за счёт имеющихся резервов предусмотрена по всем 14 госпрограммам.

По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, проект изменений в бюджет позволит усилить социальные статьи расходов, а также ускорить реализацию приоритетных инфраструктурных проектов.

«Принятые поправки приблизят реализацию долгожданных региональных проектов и ускорят решение насущных вопросов в территориях. Дополнительное финансирование социальных направлений по-прежнему остаётся приоритетом в бюджетной политике региона», — подчерк­нул спикер.

Депутаты рассказали, на какие направления будут выделены дополнительные расходы. В частности, запланировано увеличение резервного фонда, в том числе для поддержки участников СВО, повышение уровня ранее запланированной индексации и фонда оплаты труда работников бюджетных организаций, дофинансирование кап­ремонтов зданий образовательных и медицинских учреждений, строительство дорог, крупных спортивных и культурных объектов.

«Если говорить о развитии инфраструктуры, хотелось бы отметить два важных направления. Первое — это объекты общественной инфраструктуры. Мы планируем потратить порядка 15 млрд руб. на объекты адресной инвестиционной программы, в том числе около 3 млрд руб. — на строительство школ, 3,3 млрд руб. — на капитальный ремонт школ, детских садов и колледжей, ещё 1,5 млрд руб. будет потрачено на капитальный ремонт наших вузов. На развитие транспортной системы предусмотрено порядка 12 млрд руб. дополнительных расходов, большая часть из них, около 8 млрд, пойдёт на капитальный ремонт дорог», — сообщил первый заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры Александр Третьяков.

Так, в 2025 году завершается реализация проекта по переводу региональных дорог переходного типа в асфальтобетон. В Пермском и Куединском округах восстановят дороги после строительства федеральной трассы М-12. В рамках федерального проекта «Мосты и тоннели» будет отремонтировано 46 мостов и прилегающих к ним дорог. Дополнительные средства предусмотрены на выкуп земельных участков для строительства третьего моста через Каму в Перми, на завершение строительства моста через Чусовую, на реконструкцию площади у Центрального рынка и расширение ул. Революции и средней дамбы.

«Увеличиваются средства на содержание региональных дорог — по 400 млн руб. в год — это серьёзные деньги, благодаря которым, я уверен, население увидит улучшение качества их содержания, особенно в зимний, осенний и весенний периоды. На наш взгляд, принятые поправки очень востребованы и точно будут работать на повышение качества жизни людей на территории Пермского края», — заключил Александр Третьяков.

Заместитель председателя комитета по социальной политике Александр Буторин обратил внимание на увеличение финансирования здравоохранения. Законопроектом предложено дополнительно выделить 5,8 млрд руб. в 2025—2027 годах, из них только 3,8 млрд — в 2025 году. В первую очередь эти средства планируется направить на решение острых проблем.

«Проблемные точки, конечно, это кадры, и для решения этого вопроса будет направлено 540 млн руб. — по 180 млн каждый год. Я уверен, что эти деньги будут работать эффективно и у нас появятся дополнительные медицинские работники. Следующая проблема, которая стоит перед нами, — ремонт учреждений здравоохранения, некоторые находятся в ненормативном состоянии. Ещё одной проблемной точкой является лечение онкологических больных. Хорошо, что средства краевого бюджета играют дополнительную роль в лечении пациентов и функционировании наших учреждений», — прокомментировал депутат.

Большая статья дополнительных расходов пакетом поправок также запланирована на реализацию спортивных проектов. На ближайшую трёхлетку документом предлагается выделить 3,1 млрд руб. Как отметил депутат Законодательного собрания Пермского края Альберт Демченко, ситуация в спортивной сфере региона нормализуется, в том числе за счёт строительства и реконструкции крупных спортивных комплексов.

«В рамках реализации программы «Спортивное Прикамье» будет проведена реконструкция лыжно-биатлонной базы «Пермские медведи», ремонт УДС «Молот», построен ипподром в конноспортивном комплексе в посёлке Ферма и реализованы другие проекты. Недавно была введена в эксплуатацию спортивная арена «Энергия», запланировано возведение спортивного комплекса «Территория спорта» рядом с «Молотом», ведётся строительство ледовой арены в микрорайоне Ива и будут построены ещё четыре ледовых площадки в разных округах края. Считаю, что в целом ситуация по спортивным объектам в Пермском крае хорошая, у нас большие планы», — добавил Альберт Демченко.

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