Полина Путякова журналист Аренда в плюсе Недоступность ипотеки увеличила предложение на рынке долгосрочной аренды на 41% Поделиться Твитнуть

На рынке долгосрочной аренды жилья в Перми зафиксирован заметный рост предложения, что подтверждают данные экспертов и аналитиков. Этот процесс связан с увеличением числа доступных объектов и сопровождается изменениями в экономических и социальных факторах, влияющих на динамику рынка.

Жильё в найме

Согласно данным «Авито Недвижимости», в феврале 2025 года предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в России в среднем выросло на 33% по сравнению с февралём 2024 года. В Перми этот показатель оказался ещё выше: рост составил 41%. Наибольшую динамику продемонстрировали однокомнатные квартиры (+51%), за ними следуют двухкомнатные (+47%), трёхкомнатные (+41%) и студии (+40%). Таким образом, Пермь входит в число городов с выраженным увеличением выбора для арендаторов, что отражает общероссийскую тенденцию.

Как отмечает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, значительный вклад в рост предложения вносит выход на рынок квартир, приобретённых в новостройках в инвестиционных целях. По его словам, последние два года были рекордными по объёму введённых в продажу квадратных метров и сегодня часть этих объектов пополняет сегмент долгосрочной аренды.

В свою очередь руководитель АН «Типаж» Павел Чуприков отмечает, что рынок аренды пополнился объектами, подготовленными для продажи, но не реализованными из-за слишком низкой цены.

Подтверждает рост предложения в Перми, включая загородную недвижимость, и директор агентства недвижимости «Этажи СОТА Пермь» Дмитрий Ончуров. Эксперт связывает его с несколькими факторами. Среди них — увеличение числа новых жилых комплексов, особенно вводимых в эксплуатацию в конце прошлого года, а также миграция населения в город и изменения в экономической ситуации, побуждающие людей отдавать предпочтение аренде. Эксперт отмечает, что рост предложения привёл к снижению средней стоимости аренды в Перми с 31,8 тыс. руб. в начале года до 25,3 тыс. руб.

Аналитики Pan City Group также фиксируют рост предложения на уровне 20—25%, что значительно опережает увеличение спроса (+10%). Здесь также указывают на два основных фактора: снижение привлекательности покупки жилья из-за роста процентных ставок и выход на рынок квартир из новостроек, изначально приобретённых для сдачи в аренду.

Ставка на комфорт

На рынке долгосрочной аренды жилья в Перми сохраняется устойчивый спрос на определённые типы квартир, однако предпочтения арендаторов постепенно эволюционируют.

Как подчёркивает Дмитрий Ончуров, наибольшей популярностью в Перми пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. По его наблюдениям, за последние годы арендаторы стали больше ценить качество отделки, наличие мебели и бытовой техники, а также развитость инфраструктуры района. Кроме того, он отмечает рост интереса к долгосрочной аренде загородной недвижимости, хотя в Перми этот сегмент пока остаётся недостаточно развитым.

Представители Pan City Group акцентируют внимание на значимости локации и инфраструктуры, такой как доступность детских садов, школ, магазинов, больниц и транспорта. Они указывают, что студии и однокомнатные квартиры остаются лидерами по популярности благодаря их доступной стоимости и простоте аренды. Квартиры большей комнатности, по их мнению, чаще востребованы семьями с детьми, которые предъявляют более высокие требования к жилью. Однако такие арендаторы составляют меньшинство и нередко быстрее переходят к покупке собственного жилья в ипотеку. Эксперты также отмечают, что состояние отделки и меблировка играют ключевую роль: оптимальным считается современный чистый ремонт без излишней роскоши.

Данные «Авито Недвижимости» подтверждают устойчивый рост спроса на рынке долгосрочной аренды. В феврале 2025 года по сравнению с февралём 2024-го интерес к аренде жилья в среднем по России увеличился на 5%, а в Перми — на 9%. В городе особенно заметна положительная динамика в сегменте двухкомнатных квартир (+19%), трёхкомнатных (+17%) и однокомнатных (+11%). Это указывает на сохраняющуюся популярность жилья разной комнатности, хотя однокомнатные квартиры и студии традиционно остаются в лидерах по доступности.

Эксперты сходятся во мнении, что интерес к аренде растёт, хотя его интенсивность и направленность зависят от ряда условий.

Разнообразие этой динамики подчёркивает Дмитрий Ончуров, отмечая, что ключевыми драйверами являются экономическая стабильность региона, уровень доходов населения, миграционные процессы и сезонные колебания. По его словам, традиционно спрос возрастает к началу учебного года из-за активности студентов, ищущих жильё, и снижается к новому году, когда рынок аренды теряет активность.

Текущие условия кредитования также существенно влияют на рост спроса, считают в Pan City Group. Они указывают, что для многих клиентов ипотека остаётся недоступной, а разница между месячной арендной платой и платежом по кредиту может достигать 50%, что делает аренду более привлекательной. Эксперты отмечают значительное увеличение интереса к трёхкомнатным квартирам, хотя рост спроса зафиксирован по всем типам жилья.

Ставки идут вниз

В этих обстоятельствах средняя ставка долгосрочной аренды квартир в Перми варьируется в пределах 25—30 тыс. руб. в месяц без учёта коммунальных услуг, однако точные значения зависят от типа жилья, его состояния и расположения.

По данным Pan City Group, средняя стоимость аренды квартиры в Перми сейчас составляет около 30 тыс. руб. Они указывают, что за год эта сумма снизилась на 10—12%. На цену влияют такие аспекты, как спрос, уровень инфляции, рыночные ставки по ипотеке, объём предложения и сезонность, которые в совокупности определяют рыночную конъюнктуру.

Дмитрий Ончуров приводит типичный пример: аренда однокомнатной квартиры в Перми сейчас обходится в среднем в 25,3 тыс. руб. в месяц без коммунальных платежей. В свою очередь Павел Чуприков отмечает, что средняя цена аренды комнаты составляет порядка 11—12 тыс. руб. в месяц, однокомнатной квартиры — от 20 тыс. руб. в месяц без учёта коммунальных услуг, двухкомнатной — 25—27 тыс. руб.

Аналитики «Авито Недвижимости» фиксируют среднюю стоимость долгосрочной аренды квартиры в Перми на уровне 28 тыс. руб. в месяц по итогам февраля 2025 года. Они подчёркивают, что за последние три месяца (с ноября 2024 года) этот показатель снизился на 7%, причём снижение затронуло сегменты однокомнатных квартир (−7%), двухкомнатных (−6%) и студий (−4%). На более длинной дистанции — за полгода с сентября 2024-го — тенденция к удешевлению аренды проявляется ещё сильнее, что соответствует общероссийскому тренду, где в 37 из 44 городов цены снизились в среднем на 9% за три месяца и до 27% в отдельных регионах, таких как Москва.

Несмотря на это, ставки на рынке по-прежнему можно назвать «раздутыми», считает Павел Чуприков. Эксперт полагает, что в течение ближайших трёх месяцев цены снизятся ещё заметнее.

Рынок в ожидании

В целом эксперты сходятся в том, что динамика предложения и арендных ставок в 2025 году будет зависеть от экономических и рыночных условий. Однако их прогнозы различаются в частностях.

В Pan City Group полагают, что рост предложения на рынке аренды сохранится в течение 2025 года, пока текущие высокие ставки по ипотеке не снизятся, поддерживая интерес к аренде как альтернативе покупке жилья. По мнению аналитиков компании, недвижимость остаётся привлекательным вложением в долгосрочной перспективе, что стимулирует увеличение числа объектов, сдаваемых в аренду. При этом эксперты прогнозируют рост арендных ставок на 10—12%, но подчёркивают, что вероятность их приближения к уровню ипотечных платежей крайне мала.

Ожидания Дмитрия Ончурова связаны с экономической ситуацией и спросом на жильё. Он считает, что дальнейшее увеличение числа доступных квартир может стабилизировать или даже снизить арендные ставки. Эксперт отмечает, что смягчение кредитно-денежной политики Центрального банка, снижение ключевой ставки и рост доступности ипотеки способны усилить этот эффект. Однако он подчёркивает сложность точных прогнозов из-за потенциальных изменений на рынке.

«В 2025 году в городе достаточно много объектов в новостройках выйдет на рынок, что окажет влияние на арендные ставки. Однако делать точные прогнозы сложно, так как рынок может быть подвержен различным изменениям», — заключает эксперт.

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