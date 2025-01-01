Полина Путякова журналист Карты в игре Использование лимитов по старым кредитным картам за год удвоилось Поделиться Твитнуть

В 2024 году использование ранее выданных кредитных карт в России значительно выросло под влиянием ряда экономических и регуляторных факторов. Впрочем, в 2025 году эксперты прогнозируют скорее стагнацию рынка кредитных карт, возможно, с некоторым ростом во втором полугодии. Всё будет зависеть от дальнейших решений Центробанка.

Лимит роста

Одним из главных драйверов этой тенденции стало ужесточение условий получения потребительских кредитов. «Население всё ещё нуждается в источниках финансирования своих трат, а потребкредиты стало сложнее получить, к тому же условия по ним также ухудшились», — отмечает эксперт-аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина.

Сохранение низких ставок по старым кредиткам, выданным до повышения ключевой ставки, сделало их особенно привлекательными. По данным директора по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирины Андриевской, у многих россиян сейчас на руках есть активные кредитки, выданные в 2020—2023 годах со ставками кредитования 15—18%, что в три-четыре раза ниже текущего уровня процентов по кредитам.

При этом процентные ставки по таким кредитным картам не могли увеличиваться банками в одностороннем порядке, что определено требованиями законодательства, подчёркивает директор департамента риск-менеджмента — член правления АО «Свой Банк» Ольга Горюкова. Это позволило заёмщикам пользоваться деньгами с минимальной переплатой, в отличие от новых кредитов и карт с кредитными ставками от 35—40%.

Ограничения на выдачу коснулись не только кредитов, но и новых кредитных карт, и это вынудило людей активнее использовать старые. Ирина Андриевская подчёркивает: «Лимиты ЦБ запрещают банкам одобрять новые карты заёмщикам с показателем долговой нагрузки выше 80%, а банки ввели правило «одна кредитка в одни руки». Она также отмечает, что во второй половине 2024 года кредитные организации стали массово «резать» ранее одобренные лимиты по действующим картам, сокращая их в 5—10 раз, что стимулировало заёмщиков задействовать остатки лимитов по старым картам или брать новые с менее выгодными условиями.

Длинные льготные периоды по кредитным картам дополнительно усилили их востребованность и сделали их ещё более выгодными по сравнению с классическими кредитами, подчёркивает Эряния Бочкина.

Заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Перми Виталий Карманов отмечает, что увеличение льготного периода по кредиткам ПСБ повлияло на рост оборота по картам. Однако Андриевская предупреждает, что у новых карт это преимущество практически отсутствует: «Средняя длина реального льготного периода по топ-100 розничных банков сейчас не превышает 90 дней, а некоторые банки дробят его по операциям».

Рост ключевой ставки до 21% изменил финансовую стратегию заёмщиков, отмечают эксперты. Виталий Карманов говорит, что высокие процентные ставки умерили спрос на потребительские кредиты и актуализировали использование заёмщиками кредитных карт в грейс-период.

«На фоне роста доходности вкладов из-за высокой ключевой ставки многие используют комбинацию этого продукта с кредитками, получая дополнительный доход», — дополняет Эряния Бочкина.

Есть и ещё один фактор активизации внимания к кредитным картам. Инфляционные ожидания и рост цен подтолкнули людей к срочным покупкам с использованием кредиток, отмечают эксперты. Директор по развитию кредитных карт ОТП Банка Сергей Ходинский объясняет, что в условиях роста цен кредитная карта даёт возможность купить товар сейчас, тем самым заморозить цену и купить с большей выгодой. Соответственно, на фоне инфляции и ожиданий, что скоро интересующие товары подорожают или исчезнут, многие принялись активно совершать крупные покупки, рассматривая кредитные карты как «запасной кошелёк», продолжает мысль Эряния Бочкина.

Статистика подтверждает масштаб явления. К началу IV квартала 2024 года россияне оформили 68,8 млн карт, из них активных — 56,7 млн штук. За полгода, с апреля по октябрь, количество активных карт выросло на 16,6 млн, включая 2,4 млн «старых» карт дополнительно к 14,2 млн новых. Такие данные приводит Ирина Андриевская.

Лимиты на пределе

Интересно, что при этом уровень использования лимитов по кредитным картам демонстрировал разнонаправленную динамику в зависимости от региона и банка. Эксперты сходятся в том, что абсолютный объём задолженности по картам вырос, но дают разные оценки динамики среднего чека покупок с их использованием.

Значительный рост использования лимитов зафиксирован в ПСБ. Виталий Карманов сообщает: «Уровень использования кредитного лимита по картам ПСБ в 2024 году относительно 2023 года вырос на 107% как по России в целом, так и по Пермскому краю в частности». Иными словами, речь идёт об удвоении объё­ма привлечённых заёмных средств в рамках уже одобренных лимитов. Средний чек оплат, осуществлённых с помощью кредитных карт, в ПСБ также увеличился за год на 36% по России и более чем в два раза в Пермском крае. Такой рост может быть связан с увеличением стоимости товаров и услуг на фоне инфляции, а также с активным использованием карт для крупных покупок.

Однако у Сергея Ходинского из ОТП Банка другие данные. Согласно им доля использованного лимита осталась стабильной и сохраняется на уровне 60%. Однако рост впервые одобренных лимитов привёл к увеличению абсолютных показателей на 15—20%.

Ирина Андриевская предлагает более консервативную оценку, основанную на статистике НБКИ. Согласно ей средняя задолженность по картам не превышает 35—40% от одобренного лимита. Эксперт уточняет, что средний лимит по новым кредиткам в 2024 году варьировался в диапазоне 95—105 тыс. руб., а в январе 2025 года составил 95,6 тыс. руб. против 84,9 тыс. руб. годом ранее (+12,6%).

Полная цена

Полная стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам в 2024 году демонстрировала заметный рост, опережая динамику аналогичного показателя по потребительским кредитам. Эксперты связывают это с регуляторными изменениями, удорожанием фондирования и восприятием банками сегмента кредитных карт как более рискованного.

Интересно, что в начале 2024 года ПСК по кредитным картам была умеренной и начала расти ближе к концу года. Эряния Бочкина отмечает: «В начале января 2024 года средняя ПСК по кредитным картам находилась в диапазоне 18,9—28,1% годовых. В конце года верхняя граница этого интервала стала нижней — средняя ПСК составляла уже 28,9—41,0% годовых». При этом она указывает, что средняя ПСК по потребительским кредитам выросла с 22,8% в январе до 28,8% в декабре. Таким образом, по кредиткам рост составил 10—12,9 процентного пункта в среднем диапазоне, тогда как по потребкредитам — всего 6 пунктов, что демонстрирует более выраженную динамику в сегменте карт.

Существенное влияние на траекторию ПСК оказали регуляторные изменения, говорит Ольга Горюкова.

«Банки входили в 2024 год без ограничений предельного уровня ПСК по потребительским кредитам. Летом 2024 года Банк России ввёл ограничения ПСК по всем видам потребкредитов, и большинство кредиторов начали фиксировать снижение уровня ПСК по кредитным картам до предельно допустимого. Когда в конце года регулятор отменил эти ограничения для кредитных карт с грейс-периодом, ПСК по таким картам также стали расти», — поясняет она.

Ирина Андриевская уточняет, что это решение позволило банкам поднимать ставки по кредиткам до 60—80% и выше, тогда как по потребкредитам максимальные значения ПСК достигли 50—60%.

Статистика ЦБ, которую приводит Ирина Андриевская, подтверждает опережающий рост ПСК по кредитным картам. В I квартале 2024 года ПСК по кредиткам с лимитом до 100 тыс. руб. составляла 32,1%, а спустя год, в I квартале 2025 года, увеличилась до 58,2%. При этом по потребкредитам на сумму до 100 тыс. руб. ПСК выросла до 37,2% с уровня, близкого к 31,7% годом ранее, а расчётный рост ПСК по кредиткам составил 26,2%, тогда как по кредитам — 8—10%.

Причины более быстрого роста ПСК по кредиткам связаны с экономическими факторами, объясняет Ирина Андриевская. Банки столк­нулись с удорожанием фондирования из-за повышения ключевой ставки ЦБ в минувшие два года, принимая вклады весной 2025-го по ставкам выше 20%. При этом, поскольку банки считают сегмент кредитных карт более рисковым, они увеличивают надбавки к ставкам и комиссии за ведение счёта или снятие наличных.

Риск против дохода

Кредитные карты занимают заметное, но не доминирующее место в портфелях розничного кредитования российских банков, а их доля и стратегии по её наращиванию зависят от специфики каждого игрока и рыночных условий. Эксперты подчёркивают, что вес этого продукта варьируется, а решения банков о его увеличении определяются балансом доходности, рисков и регуляторных ограничений.

В некоторых банках доля кредитных карт в розничном портфеле достигает 20%. Ольга Горюкова отмечает, что на текущий момент в Своём Банке портфель кредитных карт составляет около 20% портфеля розничного кредитования, на остальные 80% приходятся кредиты под залог недвижимости и в меньшей части — залог автотранспортных средств. Она указывает, что банк не планирует увеличивать эту долю, так как в текущих условиях это экономически нецелесо­образно из-за жёсткого регулирования со стороны ЦБ, низкой доходности и макропруденциальных надбавок, снижающих запас капитала.

В среднем по рынку доля кредитных карт ещё ниже. Ирина Андриевская, ссылаясь на статистику ЦБ начала 2025 года, сообщает, что на кредитные карты приходится около 14% от объёма кредитного портфеля, тогда как потребительские кредиты составляют 21%, автокредиты — почти 8%, а ипотека — 55%. Эксперт подчёркивает, что два из трёх кредитных рублей банки направили на займы с залогом, и это отражает предпочтение ими менее рискованных продуктов.

В целом доля кредитных карт зависит от бизнес-стратегии конкретного банка. Сергей Ходинский поясняет, что есть банки, ориентированные на кредиты наличными, а есть — на кредитные карты. Среди аргументов за увеличение доли кредитных карт в портфеле банка — их популяр­ность у клиентов и долгосрочная привязка. Сергей Ходинский указывает: кредитные карты увеличивают срок взаимодействия с клиентом, что выгодно для банков с точки зрения удержания аудитории и кросс-продаж. Это делает их привлекательным инструментом в условиях конкуренции за лояльность. Однако эксперт добавляет, что кредиты наличными часто приносят больший доход, и в ОТП Банке используют мультиподход, предлагая оба продукта.

В свою очередь против увеличения доли кредитных карт в портфеле банка выступают экономические и регуляторные факторы. Ольга Горюкова выделяет жёсткое регулирование рынка потребкредитования и макропруденциальные надбавки, которые снижают доходность и рентабельность собственного капитала карточных продуктов, а также давление на капитал банков. Ирина Андриевская дополняет, что оформление ипотеки или кредита наличными на крупную сумму требует меньше трудозатрат, чем выдача множества кредиток, а фиксированные ставки по старым картам делают этот продукт убыточным для банков при росте ключевой ставки.

Историческая динамика подтверждает сдержанный подход банков. Ирина Андриевская отмечает, что за последние пять лет банки не стремились наращивать долю кредитных карт, и прогнозирует, что до конца 2025 года стратегии останутся неизменными из-за приоритета более доходных и менее рискованных продуктов.

Жёсткие правила ЦБ

Сегмент кредитных карт в 2025 году будет развиваться под влиянием текущей политики ЦБ, ужесточения требований к заёмщикам и изменений в условиях выдачи. Эксперты сходятся в том, что без смягчения регулирования рынок останется под давлением, сохраняя тенденции конца 2024 года, хотя возможны позитивные сдвиги во второй половине года.

Ольга Горюкова подчёркивает, что объёмы кредитования в сегменте кредитных карт поменяют тренд только при условии ослабления со стороны Банка России регулирования рынка потребительского кредитования. Она выражает надежду на снижение ключевой ставки, макропруденциальных надбавок и лимитов, а также на полную отмену ограничений ПСК для всех типов карт, включая те, что без грейс-периода. Без этих изменений банки продолжат сдерживать развитие сегмента.

Сохранение жёсткой позиции ЦБ приведёт к стагнации рынка, полагает Сергей Ходинский. По словам эксперта, при текущей политике регулятора и с учётом законодательных нововведений, таких как период охлаждения и самозапреты, тенденции 2024 года сохранятся. Это подразумевает умеренные объёмы выдач и осторожный подход банков к расширению портфелей кредитных карт.

Ирина Андриевская подтверждает, что банки сохранят жёсткие требования к заёмщикам и получить новую кредитку будет непросто, особенно для тех, у кого ПДН выше 80%.

Она прогнозирует, что в целом по сектору ежемесячные объёмы выдач не будут превышать 1—1,1 млн, значит, по итогам года количество карт вырастет примерно на 10 млн штук. Она добавляет, что ставки по новым картам останутся высокими, средние лимиты не превысят 90—100 тыс. руб. с тенденцией к снижению, а количество банков, выдающих только одну кредитку в одни руки, увеличится. Кроме того, по её мнению, банки могут сократить льготные периоды до 50—60 дней, возвращаясь к практике пятилетней давности.

Таким образом, в 2025 году рынок кредитных карт останется под давлением жёсткого регулирования и высоких ставок, что сохранит тенденцию к охлаждению, строгому отбору заёмщиков и сокращению лимитов. Позитивные изменения возможны лишь при смягчении политики ЦБ во второй половине года, однако без этого сегмент продолжит стагнировать с умеренным ростом выдач, считают эксперты.

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