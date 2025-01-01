Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Счастье — это выбор Пермяки обменялись рецептами счастливой жизни Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Смит

День сравнялся по продолжительности с ночью, свет преодолел тьму, и в Международный день счастья — 20 марта пермяки уже в шестой раз встретились, чтобы обменяться рецептами счастливой жизни на площадке Morion Digital.

Теория и практика — два направления работы форума «Рецепты счастья пермяков». Идеологи события во главе с Юлией Кузяевой уверены: счастье — это результат личного выбора; если хочешь быть счастливым — будь им.

Юлия Кузяева, идеолог территории здоровья и счастья — санатория «Демидково»:

— Счастье — это выбор. Это: в данный момент быть счастливым, захотеть быть счастливым, захотеть быть здоровым, захотеть быть радостным.

Конечно, речь не идёт о катастрофических ситуациях, когда такого выбора не остаётся, однако в повседневности есть множество инструментов создания счастья, которыми каждый человек может эффективно воспользоваться. Именно о них шла речь на форуме.

Юлия Кузяева представила команду территории здоровья и счастья — санатория «Демидково».

«Без этих людей моего счастья не случилось бы. Это результат 25-летней моей жизни, и я хочу сказать, что он прекрасный», — отметила она.

Сегодня Юлия Кузяева уверена: ключ счастья в том самом забытом слове «осознанность», когда человек умеет понять себя и узнать, в чём на самом деле заключается счастье.

«Если вернуться к 2020 году, когда мы начинали проекты о счастье, я всегда говорила, что счастье — это здоровое тело и спокойная душа. А сейчас, спустя столько лет, я хочу сказать, что счастье — это выбор каждого в моменте жизни», — отметила Юлия Кузяева.

На протяжении всего форума в речах спикеров можно было проследить мысль о том, что счастье — это процесс, а не результат. Так, Юлия Зайцева, писатель и продюсер писателя Алексея Иванова, говорила о том, как правы были самураи, прославлявшие Путь как основную жизненную ценность. Недаром Юлия Зайцева свой телеграм-канал назвала «Иду без цели».

Юлия Зайцева, писатель и продюсер писателя Алексея Иванова:

— Я счастлива, что родилась в небогатой семье. Это значит, что моя жизнь — это нетронутая шахматная доска, где все фигуры стоят на начальных позициях. Меня наградили своей игрой, и я сама могу выбрать дебют, а не доигрывать чей-то эндшпиль.

Я ничего не хочу достичь. Я мечтаю бесконечно стремиться к тому, что сначала кажется недостижимым. Мне не нужны победы. Моя цель — уникальный опыт, который даётся в награду за поражения. Деньги для меня — это не награда за проделанную работу, а возможность работать ещё больше, запуская новые проекты.

Мой самый большой страх — это достичь всего, победить всех соперников и не видеть новых сложных вершин. В моей жизни мне нравится то, что мне всегда есть куда идти.

Я ценю людей, которые искренне разделяют мою радость, больше тех, кто готов меня пожалеть. Я жду от партнёров и проектов не гарантированного результата, а новых возможностей, пусть даже они приведут к поражению.

Я хочу постоянно меняться, быть разной, но при этом всегда оставаться собой.

Пожалуй, Юлия Зайцева лучше других спикеров изложила своё понимание счастья в лаконичной и ёмкой формуле.

Отважные докладчики, которые решились открыто объявить себя счастливыми людьми и поделиться с миром этим опытом, находят источники вдохновения в самых разных сферах. Очень многие говорили о счастье в любви и семье: среди участников нашлось немало многодетных родителей. Многие говорили о счастье делать добро, как, например, Ольга Зубкова, организатор фестиваля импакт-кино «Лампа»; о счастье научной деятельности, как доктор педагогических наук Венера Коробкова; о счастье творчества, как артист Александр Смирнов.

Среди спикеров были и люди, опыт которых уникален: так, общественный лидер Ирина Южанинова рассказала о себе как о единственной женщине — основательнице мужских футбольных команд, а психолог Сергей Полищук — как о лидере движения «Следуй за звездой» и организаторе астрономических наблюдений.

Очень многие говорили о том, что счастье — это найти команду единомышленников и действовать вместе.

Участники форума не только слушали рассказы спикеров и смотрели презентации. В программе события было много такого, что поднимало настроение в режиме «здесь и сейчас» и создавало ощущение практического счастья: танцы под пение Владимира Барона, вкусный и очень полезный ланч от «Демидково» со свежим лососем и домашним хумусом, дыхательные упражнения под руководством психолога-сексолога Михаила Бузорина.

День был длинным и завершился на очень позитивной ноте: кочующий театр «Гистрион» представил свой спектакль «Семейные переговоры» (16+). Четверо парней и одна девушка под руководством режиссёра и драматурга Рамазана Шахбанова создают интеллигентные камерные комедии, остроумные, доходчивые и приятно напоминающие советские фильмы вроде «Иронии судьбы». В «Семейных переговорах» расхожая формула из «Анны Карениной» про счастливые и несчастливые семьи видоизменяется: ребята убедительно доказывают, что все семьи — разные, и счастливые семьи тоже могут быть очень разными. Главное — что счастливые!

Этот важный вывод достойно завершил Международный день счастья в Перми, который получился насыщенным, полезным и запоминающимся.

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