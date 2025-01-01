Елена Бардукова Регион для пациентов В Пермском крае растёт спрос на медицинский туризм Поделиться Твитнуть

По данным Министерства по туризму Пермского края, по итогам 2024 года туристический поток в Прикамье увеличился почти на четверть по сравнению с предыдущим годом. Регион развивает все виды туризма, в том числе достаточно новый для страны — медицинский.

Подробно это направление работы обсуждалось в начале 2025 года на совещании с участием представителей краевого правительства и членов Гильдии медицинских организаций частной системы здравоохранения Пермской торгово-промышленной палаты. Целью медицинского туризма является получение жителями других регионов страны и иностранными гражданами всех видов медицинских услуг, включая обследование, диагностику, лечение, в том числе санаторно-курортное, оздоровление.

«Пермскому краю есть чем гордиться: у нас работают профессионалы высочайшего уровня, а о наработках в медицинской сфере известно далеко за пределами региона. Есть успешные практики по диагностике и лечению целого ряда заболеваний, например, опорно-двигательного аппарата, в области иммунологии, лимфологии, кардиологии. А если учесть, что инновационные технологии применяются в комплексе с бальнео­логическими ресурсами — грязями, минеральной водой, становится очевидно, что у Пермского края большой потенциал для развития такого вида туризма», — считает министр по туризму Прикамья Юлия Ветошкина.

Тенденция к увеличению

Дмитрий Карпинский, председатель Гильдии медицинских организаций частной системы здравоохранения ПТПП, генеральный директор клиники «Гутен Таг», отмечает, что после оценки потенциала региональных медицинских учреждений пришло понимание: у нас высококвалифицированный персонал, достаточно современное оборудование, уникальные технологии, тихий, спокойный регион и есть условия для комфортного размещения пациентов.

«Так почему бы не продать медицинские услуги жителям других регионов и зарубежья? Я знаю о потоке пациентов со всей России и зарубежья. Только в 2024 году медицинские организации — члены гильдии оказали услуги 571 826 пациентам. Объём предполагаемых инвестиций в строительство новых зданий, переоснащение клиник, закупку нового оборудования, повышение квалификации и обучение инновационным технологиям врачей в 2025 году — 1,5 млрд руб. Количество приезжающих из ближнего и дальнего зарубежья выросло примерно на 20%. Я думаю, эта тенденция идёт к увеличению. Спрос на медицинский туризм в Прикамье продолжит расти за счёт развития цифровизации в регионе, доступных цен и высококвалифицированных врачей. У нас замечательный медицинский университет, крепкая база, хорошие федеральные и частные центры»,— рассказывает он.

Тем не менее пока чётко выстроенной системы по развитию медицинского туризма в регио­не нет. По мнению экспертов, для этого необходима консолидация усилий многих структур и самим медицинским учреждениям нужно предусматривать ряд условий. Так, доктор медицинских наук, профессор, директор ООО «Международный центр клинической лимфологии» Надежда Гаряева рассказала, что ежегодно в клинику «Лимфатек» приезжает более 300 пациентов из других регионов России и из-за рубежа — это 70% от общего числа пациентов клиники. Целенаправленно развивать международное направление начали ещё в 2002 году, и первыми пациентами были американцы и англичане.

«Люди едут за конкретным медицинским продуктом, то есть за результатом. У нас есть запатентованные лечебные технологии, позволяющие лечить бронхиальную астму, лимфедему, нейродегенеративные заболевания; мы научились управлять хроническими процессами, включая наиболее распространённую патологию — атеросклероз, уносящий больше всего жизней. Если мы говорим о практике предоставления медицинской помощи и услуг на постоянной, плановой основе, главное — это медицинский продукт. Если ты ничем не отличаешься от других, можно делать что угодно, но к тебе не приедут», — объясняет Надежда Гаряева.

Помимо непосредственно лечения, в медицинскую часть также входят предварительные онлайн-консультации, составление лечебного и финансового планов. Впоследствии — обучение пациентов через образовательные семинары, вебинары и, наконец, постоянный врачебный мониторинг.

Необходимо предусмотреть и туристическую составляющую: проживание, желательно в непосредственной близости от медицинского центра, в случае с иностранцами — полное сопровождение, включая языковое, работу с оформлением документов. Для гостей также организуют пешеходные маршруты, экскурсионные поездки в территории Прикамья. Более того, многие уже сами, планируя поездку, покупают билеты в театры, на знаковые фестивальные события региона.

В одиночку медорганизации предусмотреть все нюансы достаточно сложно. По словам Екатерины Айрих, генерального директора ООО «Кардиоэксперт», в регион едут, но нет системы в формате туризма.

«У нас ФЦССХ им. С. Г. Суханова работает на семь регионов, но назвать это систематизированным туризмом вряд ли возможно. Ко мне приезжают много, в том числе из Европы, но это также не отлаженный процесс. Как раз построе­нием системы мы и занимаемся, объединяя игроков рынка. Развитие данного направления возможно только при условии объединения усилий региональной власти, частной медицины и крупных медицинских центров, например ФЦССХ им. С. Г. Суханова и строящегося онкологического диспансера», — считает эксперт.

Дмитрий Карпинский также отмечает, что выстроить систему, которая поможет кратно увеличить поток желающих пройти лечение в Пермском крае, возможно через объединение всех положительных практик привлечения, сервиса, оказания медицинских услуг и реабилитации.

«В регионе уже есть ряд медицинских услуг, которые могут привлечь пациентов из других субъектов. Это родовспоможение и ЭКО, кардио­хирургия, пульмонология, стоматология и оздо­ровление, потенциальными направлениями могут стать чекапы по офтальмологии, онкологии, неврологии и урологии», — добавил он.

Детокс и классика

Ещё один повод приехать в регион — санаторно-курортная база. По данным Росстата, в Пермском крае работают 36 санаториев, каждый из которых предлагает свой набор процедур. По итогам осеннего сезона 2024 года санатории Прикамья заняли шестое место по стране в рейтинге портала «Санатории России» — в них отдохнули 42 тыс. человек, и не только жители Прикамья.

Так, в 2024 году санаторий «Демидково» посетили гости из 67 регионов России. На первом месте — Пермский край (74%), на втором — Свердловская область (15%). Проявляют интерес москвичи — их доля от общего числа гостей составляет 3%, Тюменская область — 2%, Ханты-Мансийский автономный округ — 1,3%, Удмуртская Республика — 1%. Также в санаторий приезжали из Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Республики Коми, Кировской и Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.

В целом, рассказывают в санатории, за последние три года география гостей остаётся стабильной: «Демидково» преимущественно выбирают жители Пермского края. Прослеживается преемственность поколений. Кто-то приезжал на оздоровление ещё ребёнком, а теперь привозит своих детей, внуков и даже правнуков. Поездка в санаторий становится семейной традицией.

В 2025 году ожидается прирост отдыхающих из Москвы на уровне 1,5% благодаря реализации уникальной для Пермского края «ДМ-программы», основанной на принципах Майер-терапии и превентивной медицины.

В санатории «Ключи» также отмечают растущую популярность лечебно-оздоровительного туризма. Как рассказали «Новому компаньону» в «Ключах», доля гостей из других регионов России составляет более 40% от общего числа отдыхающих.

«Прослеживается положительная динамика по увеличению числа иногородних гостей, примерно 2%, а это около 600 человек в год — новых туристов из других регионов. Это связано с ростом интереса к оздоровительному туризму. Мы ожидаем, что в 2025 году число иногородних гостей также продолжит расти», — сообщили в санатории.

Что касается услуг, предпочтения гостей из разных регионов различаются. В «Демидково» в качестве примера привели три региона: Пермский край, Свердловскую и Московскую области. Так, жители Пермского края и Московской области отдают предпочтение путёвкам без лечения (60 и 77% соответственно). Они хотят отдохнуть за городом на берегу реки, восстановить силы и энергию на природе. Дополнительно выбирают услуги SPA-центра: посещение бассейна, услуги красоты, сеансы массажа. На втором месте у пермяков — санаторно-курортное лечение, у москвичей — программы детоксикации.

Отдыхающие из Свердловской области, напротив, чаще выбирают классическую программу санаторно-курортного лечения (67%).

В «Ключах» среди популярных услуг и программ у иногородних гостей также отмечают программы по общему оздоровлению организма, детокс, антистресс-программы и реже — короткие туры выходного дня.

«Иногородние гости чаще выбирают более длительные программы и интересуются дополнительными услугами, такими как экскурсии по достопримечательностям Пермского края и развлекательные мероприятия. Жители Пермского края уже знакомы со спецификой курорта «Ключи» и выбирают лечение в соответствии с определённым профилем заболевания; что касается экскурсий, чаще всего это достопримечательности Суксунского округа», — добавили в санатории.

Отметим также, что санатории развивают лечебно-оздоровительный туризм совместно с профильными министерствами, другими медучреждениями и туроператорами, специализирующимися на этом направлении.

В целом для развития в Пермском крае медицинского туризма в 2025 году намечено подписание соглашения о сотрудничестве между краевым министерством по туризму и Гильдией медицинских организаций частной системы здравоохранения при ПТПП, для пермских тур­операторов будет проведён информационный тур по частным медицинским клиникам в целях формирования турпродуктов. В минтуризма региона добавили также, что в планах — разработка сайта-агрегатора по медицинскому туризму и запуск акселерационной программы по этому направлению совместно с Агентством по развитию МСП Пермского края и ведущими экспертами в области медицинского туризма.

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