Максим Артамонов Питомцы бьют по кошельку На рынке ветеринарных услуг в Перми отмечается рост цен на лечение домашних животных Поделиться Твитнуть

В прошлом году расходы россиян на ветеринарные услуги по лечению их домашних питомцев выросли на 16,4% по сравнению с предыдущим годом и составили 49,6 млрд руб. Такие данные приводят издание «Бизнес-секреты» и аналитический проект T-Data. В то же время, указывают авторы исследования, количество оказанных услуг по лечению животных за год увеличилось лишь на 2%. Таким образом, удорожание связано не с выросшим количеством посещений ветеринаров, а с ростом цен на такие услуги, считают аналитики. «Новый компаньон» узнал, насколько увеличились цены на лечение и питание для домашних питомцев в Прикамье.

Средний чек

Если брать общероссийскую статистику, то, согласно данным Росстата, в конце 2024 года осмотр домашнего животного в среднем обходился в 607,9 руб., что на 16,5% дороже, чем в аналогичном периоде 2023 года, а средняя цена прививки выросла на 11,4% — до 1558,6 руб. В пермской ветклинике «Белый клык» по сравнению с концом 2024 года средний чек на услуги вырос на 10—15% и составляет от 4000 до 6000 руб., в зависимости от конкретной проблемы.

«Средний чек, конечно, растёт. Это обусловлено экономикой в целом и тем, что мы работаем с проверенными препаратами, несмотря на то что их сложно приобрести. После ухода ряда компаний мы вынуждены пользоваться дженериками (аналогами), но они и раньше были. Не скажу, что это как-то сильно ударило по работе с нашими пациентами, ряд препаратов всё же можно купить», — рассказала врач-стоматолог, анестезиолог и челюстно-лицевой хирург Александра Ильчишина, которая работает в «Белом клыке».

Если говорить о стоимости конкретных услуг, то, например, в ветклинике «НеоВет» за первичный приём придётся отдать 700 руб., узкий специалист (хирург, офтальмолог, дерматолог, стоматолог, онколог) обойдётся в 1500 руб. Рентген в одной проекции составит для владельца домашнего питомца 2000 руб. При этом во время процедур нужно фиксировать животное. Если это делает, например, сотрудник, то услуга выйдет дороже.

Что касается кастрации котов и стерилизации кошек, то цены в клиниках разнятся от 2500 до 6000 руб. соответственно.

Помимо частных учреждений, в Прикамье функционирует сеть участковых ветеринарных лечебниц (28), ветеринарных участков (49) и ветеринарных пунктов (31). В Госветинспекции Пермского края «Новому компаньону» рассказали, что они есть во всех муниципалитетах регио­на и в них также оказывают комплекс услуг по лечению животных. Среди преимуществ системы госветклиник можно отметить то, что в определённые дни есть, например, льготная кастрация или стерилизация животных.

Удорожание лечения отмечают владельцы домашних животных, опрошенные «Новым компаньоном». У пермячки Натальи Мухиной две собаки — пудель и алабай, а также три кошки. Приём у ветврача, к которому она обращается со своими питомцами, подорожал на 200 руб., если сравнивать с прошлым годом. На сумму от 200 до 500 руб. стали дороже анализы и исследования. К примеру, стоимость УЗИ сердца была 1500 руб., а сейчас уже 1700 руб. Стоимость анализа крови составляла 2000 руб., теперь — 2500 руб.

«Ветврачи часто выписывают лекарства, предназначенные для людей, — они, конечно же, подорожали, как и ветеринарные. Вроде бы всё подорожало не так сильно, но когда делаешь в комплексе, например УЗИ и рентген плюс сам приём, то получается уже ощутимо. Если в прошлом году приём и какие-то исследования во время него стои­ли примерно 3500 руб., то в этом году уже около 5000 руб.», — пояснила Наталья Мухина.

У жительницы Перми Дарьи Воронковой из домашних животных — спаниель и бенгальская кошка. Женщина также отметила рост цен на лекарства для животных по сравнению с прошлым годом.

«Некоторые препараты, например противоглистные средства и импортные вакцины, подорожали на 15—30%, — говорит Дарья Воронкова. — Цены на корма для животных также значительно выросли. Например, за месяц я заметила разницу в 300 руб. на линейку кормов AJO».

Космические суммы

Руководитель благотворительного фонда «Добрый мир» и основательница приюта для кошек «Матроскин» Галя Море рассказала, что в прошлом году во всех ветеринарных клиниках приют потратил около 5,5 млн руб.

«Довольно большая сумма, если сравнить с позапрошлым годом, когда было потрачено около 2 млн руб., — поясняет Галя Море. — Всё это связано и с очень сильным удорожанием ветеринарных услуг, и с тем, что у нас возросло количество животных, которым была оказана помощь в ветеринарных клиниках, поскольку в прошлом году у нас было очень много кошек, которые пострадали от рук человека или попали под машину, выпали из окна и нуждались в серьёзном ветеринарном, хирургическом вмешательстве, поэтому суммы вот такие космические».

По словам основательницы «Матроскина», общий анализ крови с биохимией в прошлом году стоил 1500 руб., а сейчас уже около 3000 руб. Помимо этого, есть ещё забор крови, пробирки.

«Больше всего мы страдаем из-за вакцин. Сейчас на рынке остались только российские, они очень плохо защищают котиков. Но, безу­словно, это хоть какая-то защита. Конечно, мы вакцинируем всех наших подопечных, но качественные вакцины «Пуревакс» и «Нобивак» из Франции и США просто не купить. При этом российская вакцина стала стоить столько же, сколько раньше иностранная. Поэтому всё очень, очень непросто. Помогают волонтёры, которые ездят, например, в Казахстан, или просто благотворители привозят нам лекарства, и в целом мы как-то справляемся. Оригиналы многих лекарств ещё можно купить на маркетплейсах либо привезти, а вот вакцину нет, потому что её нужно хранить в холоде. Всё, что нам привозится из Казахстана, это недорого, по такой же цене, а всё, что продаётся на маркетплейсе, практически в два раза дороже по сравнению с прошлой ценой», — рассказала о ситуации в приюте Галя Море.

Кроме того, за прошедший год приют потратил около 3 млн руб. на приобретение кормов для подопечных, хотя в позапрошлом году эта сумма была в два раза меньше — порядка 1,5 млн руб. При этом количество животных тоже выросло: сейчас на попечении фонда находится около 150 кошек, тогда как в 2024 году их было около 100—120, а в 2023 году — 90—100.

В среднем в месяц приют тратит на корм от 300 тыс. до 400 тыс. руб. Накладывается то обстоятельство, что в «Матроскине» много кошек на лечебных диетах, а такие корма также подорожали. При этом предпочтение отдаётся иностранным кормам премиум-класса.

Например, корм Purina Pro Plan в 2024 году стоил 1200—1300 руб. за 1,5 кг, а сейчас его цена составляет 1600—1900 руб. за тот же объём.

«Поэтому приходится говорить о том, что стоимость кормов увеличилась в два раза, это абсолютно точно. А ветеринарные услуги стали дороже даже в три раза», — резюмировала Галя Море.

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