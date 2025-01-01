Елена Бардукова Ценник устанавливает спрос Повлияет ли «обеление» рынка такси в Пермском крае на стоимость поездок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С декабря 2024 года налоговые органы Пермского края начали системную работу по легализации рынка пассажирских перевозок в регионе. В результате проведённых мероприятий таксопарки региона трудоустрои­ли более 50 водителей; более 600 физических лиц, ранее нелегально работавших таксистами, зарегистрировались в качестве ИП или самозанятых. Эксперты отрасли отмечают, что это необходимые меры, способствующие в том числе повышению прозрачности рынка, но у его участников остаются и некоторые сложности.

Формы занятости

Как объяснили в Управлении ФНС России по Пермскому краю, начало работы по «обелению» рынка такси было обусловлено рядом изменений в законодательстве, касающемся пассажирских перевозок легковыми такси.

Таксопарки, в силу действующего законодательства, регулирующего эту отрасль, могут сотрудничать с водителями для выполнения пассажирских перевозок и транспортировки багажа только при условии, что водитель является самозанятым, индивидуальным предпринимателем или трудоустроенным в качестве работника таксопарка.

Тем не менее, проведя анализ рынка перево­зок, налоговые органы Пермского края установили, что некоторые таксопарки продолжают сотрудничать с физическими лицами, которые не имеют ни одного из упомянутых статусов, игнорируя или пренебрегая требованиями закона.

Поэтому и было принято решение усилить работу в этом направлении через выстраивание диалога с таксопарками, помощь водителям в оформлении их в статусе ИП или самозанятых и т. д.

«Для многих водителей самозанятость может быть более удобной формой, так как она предполагает более простую процедуру регистрации и меньшую бюрократическую нагрузку. Самозанятые имеют право на налоговые льготы, что делает эту форму привлекательной для водителей с небольшим доходом», — объясняет старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

Регистрация же ИП, по словам экономиста, позволяет водителям более гибко управлять своим бизнесом, включая возможность нанимать других водителей или расширять спектр услуг. Однако ИП предполагает более сложную систему налогообложения и необходимость ведения бухгалтерского учёта, что может быть неудобно для некоторых водителей.

Непосредственно представители отрасли отмечают, что легализация рынка такси необходима и началась она, по факту, гораздо раньше.

«На самом деле обеление рынка началось давно, мы «переезжали» весь прошлый год. Потратили много денег, но перестроились. У нас в таксопарке около 1500 таксистов, и у нас 100%-ная самозанятость, все работают легально. «В белую» работать гораздо интереснее. Уже чувствуешь себя полноценным, социально ответственным предпринимателем», — говорит Дмитрий Еньчев, руководитель таксопарка «Эпоха».

Тем не менее некоторые игроки не были готовы работать «в белую» и ушли с рынка. Для других же это стало точкой роста, считает эксперт.

«Если раньше водитель сам устанавливал возможность платить налог, то сейчас агрегатор сделал так, что налог отчисляется автоматически, хочешь ты этого или нет. Мы со своей стороны также проводим разъяснительную работу, потому что налоги должны платить все граждане Российской Федерации», — добавляет Дмитрий Еньчев.

Игорь Шумков, руководитель таксопарка «Пермский извозчик», также отмечает: всё, что сделано для легализации, нужно для собственников таксомоторного бизнеса и для бюджета, но есть нюансы.

«Например, ранее человек был индивидуальным предпринимателем, бизнес прогорел, он пришёл работать в такси, но долги остались. Такой водитель не может стать самозанятым из-за налоговой задолженности и, следовательно, осуществлять перевозки. Таксопарку же выгодно работать с легальным водителем, чтобы была справедливая ответственность всех лиц, участвующих в перевозках. Таких ситуаций и «проблемных» водителей, к сожалению, много. Почему бы не сделать, например, амнистию или рассрочку платежей по налоговым долгам», — рассуждает он.

Плюсы и опасения

По мнению Юлии Стародумовой, вывод таксистов из тени и их регистрация в качестве ИП или самозанятых способствует повышению прозрачности рынка. Это может привести к росту доверия со стороны клиентов, так как легальные водители обычно проходят проверки и имеют необходимые документы.

«С увеличением числа легальных водителей может повыситься общее качество услуг, так как они обычно более ответственно подходят к своей работе и соблюдают стандарты, — объясняет эксперт. — К тому же легализация может снизить уровень недобросовестной конкуренции, так как нелегальные водители, которые раньше могли предлагать более низкие цены за счёт уклонения от налогов, теперь будут вынуждены работать на равных условиях с легальными водителями».

Но есть опасения, что легализация может привести к увеличению затрат для водителей, так как они будут обязаны платить налоги и социальные взносы. Это может отразиться на ценах на услуги, так как водители могут попытаться компенсировать свои затраты за счёт повышения тарифов.

«Понятно, что если ты платишь налоги, то и стоимость будет меняться. Более высокий процент уплаты налога, соответственно, будет отражаться и на поездках», — не исключает такой возможности Дмитрий Еньчев.

Помимо официального трудоустройства или установления определённого статуса, рынок регулируется и другими мерами. Например, перевозить пассажиров могут только водители, имеющие справки об отсутствии судимости, прописка должна быть в том регионе, где работает таксист, самозанятый водитель должен быть внесён в реестр перевозчиков и закреплён за автомобилем, который тоже должен числиться в реестре легковых такси.

По словам Игоря Шумкова, в отрасли наблюдается отток таксистов, которые имеют трудности с оформлением всех необходимых документов. Тем не менее, отмечает ещё один владелец пермского таксопарка, это в первую очередь безопасность, так как люди, ранее имевшие проблемы с законом, теперь не имеют права работать в такси. Что касается возможного повышения цен, то, по его словам, стоимость поездки устанавливает агрегатор, и водитель на неё повлиять не может.

«Ценник устанавливают спрос и предложение, а налоги платят все», — резюмирует он.

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