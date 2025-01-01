Инвестиции в безопасность В Пермском крае идут подготовительные работы к новому дорожному сезону Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, в 2025 году в Прикамье планируется отремонтировать 95 км дорог и 35 мостовых сооружений общей протяжённостью более 2 тыс. погонных метров.

В министерстве транспорта Пермского края подчёркивают, что особое внимание в новом дорожном сезоне будет уделено мостам, так как эти сооружения обеспечивают транспортную доступность отдалённых населённых пунктов, соединяя их с региональными дорогами.

До конца текущего года планируется завершить ремонт моста через реку Сулай на дороге Юрла—Дубровка, начатую в 2024 году. Также в Юрлинском округе обновят мост через реку Кузьва.

Запланирован капитальный ремонт сразу нескольких объектов в Верещагинском округе. Так, в Верещагино это путепровод через железную дорогу, который соединяет улицы Карла Маркса и Ульяновскую, связывает центральные районы с важными социальными объектами и обеспечивает выезд на трассу Очёр—Верещагино—Сива. Идёт подготовка к капитальному ремонту моста по ул. Набережная и моста по ул. Первомайская в посёлке Зюкайка.

В Лысьве запланирован ремонт моста через реку Большая Травянка, в Бардымском районе — моста через реку Тулва на дороге Елпачиха—Зайцево—Брюзли. В Чусовском округе продолжится капремонт мостов через реки Новиковка и Усьва, соединяющие окружной центр с пригородами, и путепровода на ул. Юности через железнодорожные пути. В Кунгуре важной частью городской системы станет мост через реку Ирень — работы на этом объекте планируется завершить досрочно.

В минтранса региона отмечают, что в 2024 году в Перми удалось отремонтировать многие улицы, которые ранее были включены в план на 2025 год. Сделать это получилось благодаря заблаговременной контрактации по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Одним из ключевых объектов стала ул. Героев Хасана — здесь были отремонтированы два участка: связывающий въезд в город с тоннелем на ул. Героев Хасана, 120 длиной 650 метров и участок от ул. Белинского до ул. Хлебозаводская протяжённостью 3,25 км.

Также в прошлом году были завершены ремонтные работы на Южной дамбе и на двух участках дороги Дружбы: первый — протяжённостью 2,33 км — от остановки «Лесная поляна» до «Блочной» и второй — длиной в 2,7 км — от км 6+400 до границы Орджоникидзевского района. В целом в 2024 году было отремонтировано порядка 14 улиц краевой столицы.

В новом сезоне работа по обновлению улично-дорожной сети столицы Пермской агломерации будет продолжена. В частности, запланирована реконструкция ул. Ленина на участке от площади Гайдара до вокзала Пермь-II. Подрядчиком выступит компания «АБЗ № 1». На участке протяжённостью 500 м организация с соблюдением современных стандартов должна обновить проезжую часть, восстановить тротуары и верхнее строение колодцев, нанести новую дорожную разметку.

Помимо крупных городов Прикамья масштабные дорожные работы в 2025 году охватят и отдалённые территории.

Сергей Вешняков, министр транспорта Пермского края:

— Пермский край последовательно инвестирует в обновление своей дорожной сети, и мы уже видим результаты этой работы в улучшении качества дорог и безопасности движения. В 2025 году проекты, реализуемые в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», помогут сделать передвижение по региону ещё более удобным и надёжным.

Добавим, что для развития транспортной инфраструктуры власти Прикамья применяют комплексный подход. На данный момент техническая готовность объектов уже составляет 61%.

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