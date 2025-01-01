Через комиксы — к «цифре» В Прикамье прошёл третий с начала 2025 года открытый урок о технологиях современного программирования Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство информационного развития и связи Пермского края

На регулярной основе в школах Перми и региона проходят открытые «Уроки цифры», на которых ученики и представители ИТ-компаний Прикамья обсуждают перспективные профессии отрасли, дети знакомятся с инструментами программирования и учатся применять их на практике.

Один из «Уроков цифры» прошёл в пермской школе «Мастерград» для 60 учеников 8-10-х классов. Заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Олег Савинов рассказал школьникам о востребованности ИТ-специалистов во всех сферах деятельности.

«Уже сейчас востребованы разработчики систем управления полётами ракет-носителей и космических аппаратов, врачи-кибернетики, операторы мобильной робототехники и другие. В ближайшем будущем появятся и новые профессии, связанные с программированием различных объектов и систем», — объяснил он.

С технологиями и инструментами современного программирования ребят познакомили эксперты ИТ-индустрии. В частности, стратегическим партнёром и разработчиком содержания урока выступила фирма «1С». Инженер-программист 1С Вера Чижова рассказала школьникам об алгоритмах, платформенном подходе и оптимизации процессов.

В программу вошёл и видеоурок, позволяющий на примерах из жизни узнать, как работают современные инструменты программирования. Закрепить полученные знания ребята смогли с помощью квеста от партнёра урока.

«Важно проводить такие уроки, потому что уже сейчас перед ребятами стоит выбор будущей специальности. Наша компания помогает им с развитием нужных навыков, необходимых для реализации себя в ИТ-сфере», — отметила Вера Чижова.

В мининформразвития и связи Прикамья объяснили, что такие занятия для учащихся младшей, средней и старшей школ проходят в регионе на регулярной основе. Для трёх возрастных групп разработаны тематические тренажёры в виде онлайн-игр, которые можно в любое время пройти на сайте проекта урокцифры.рф самостоятельно или в школе с учителем, а затем получить специальный сертификат.

В 2024 году совместно с министерством образования и науки Пермского края и представителями таких ИТ-компаний, как Сбербанк, Яндекс, ВКонтакте, 1С, было проведено семь открытых «Уроков цифры». В них приняли участие свыше 880 школьников региона. В целом за последние пять лет в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» более 450 тыс. школьников Прикамья прослушали лекции и решили упражнения для повышения своих знаний о сфере высоких технологий. Очные уроки охватили 139 учебных заведений региона.

В 2025 году работа в этом направлении продолжается благодаря новому нацпроекту «Экономика данных», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Проект реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ведущими российскими технологическими компаниями. В Пермском крае проведение «Уроков цифры» поддерживают региональные министерство науки и образования и министерство информационного развития и связи.

С начала года «Урок цифры» в школе «Мастерград» стал уже третьим по счёту образовательным мероприятием в рамках проекта. Так, в феврале урок, посвящённый теме «Кибербезопасность и искусственный интеллект», состоялся в Нытвенской школе №3 им. Ю.П. Чегодаева. А в начале марта занятие прошло в Лобановской средней школе «Вектор успеха».

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