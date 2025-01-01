Безальтернативные решения Эксперты инвестиционной компании «ФинДом» — о потеплении на финансовом рынке, преимуществах облигаций и курсе валют Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первые дни марта ознаменовались проявлением первых долгожданных признаков потепления на финансовых рынках. Прежде всего это связано с замедлением недельных темпов инфляции, снизились инфляционные ожидания населения. Конечно, абсолютные значения этих измерений ещё высоки, но тренд определённо наметился.

В прошлую среду недельная инфляция составила 0,11%, инфляционные ожидания населения — 13,7%. Конечно, пока ещё показатели высокие, но по сравнению с зимними цифрами и это уже хорошо. Кроме того, очевидно «буксует» выдача новых кредитов в банках. В январе замедление в корпоративном секторе составило -0,1%. По данным ЦБ, количество новых кредитных карт упало на 20%, число выданных ипотек составило 42% по сравнению с январём прошлого года..

Снижение ставок по вкладам и рост привлекательности облигаций

В ответ на эти изменения крупнейшие банки снизили процентные ставки по вкладам: Сбербанк — на 2%, ВТБ — на 1,5%. В других банках снижение произошло на сопоставимом уровне.

Средняя ставка по депозитам на срок от 6 месяцев до года сейчас составляет 20,18%, а для долгосрочных вкладов (на два года) — 14,5-16%.

На фоне снижения ставок по депозитам всё большую привлекательность приобретают облигации системообразующих российских компаний. Они позволяют инвесторам зафиксировать доходность более 20% годовых на несколько лет вперёд, что значительно выше средних ставок по вкладам.

Преимущества облигаций стали очевидными. Инвестор может вложиться практически на любой срок. Разумеется, тенденция уменьшения доходности в зависимости от срока погашения облигаций остаётся в силе и здесь. Так, бонды (облигации) с погашением 1-3 месяца могут обеспечить 28-30% годовых. На срок до года лучшая доходность облигаций с инвестиционным рейтингом составит около 26-27%. А в случае более длинных сроков аналогичные эмитенты обеспечат 23-26% годовых. В сегменте длинных бумаг с погашением 3-5 лет доходность составит 20-21%. На первый взгляд негусто, но это расчёт по ставке сложного процента. Реально 20% годовых на сроке 5 лет увеличивают инвестиции почти в 2,5 раза!

Несмотря на общую уверенность в сохранении ставки ЦБ на следующих двух заседаниях, рынок постепенно начинает готовиться к ослаблению денежно-кредитной политики ЦБ. Ставки везде идут вниз. Поэтому не стоит ждать лучшего момента для входа в рынок облигаций.

Гибкость облигаций и квазивалютные инструменты

Большим преимуществом облигаций перед вкладом является возможность частичного вывода средств с брокерского счёта без продажи базового актива. Практически, предоставляется возможность гибкого использования брокерского счёта. Можно в любой момент вывести до 75% стоимости портфеля ценных бумаг инвестора, не продавая активы.

Ещё одной интересной опцией для инвестора является покупка квазивалютных облигаций российских эмитентов на ММВБ. Текущее состояние рубля мы расцениваем как излишне крепкое. В пользу нашей валюты сейчас сложились ряд благоприятных факторов. Прежде всего, потепление геополитической обстановки. Кроме того, очевидно накопившееся влияние высокой ставки ЦБ на денежном и валютном рынках. Нельзя забывать и о сезонном факторе укрепления, ведь в I квартале у нас традиционно высокий торговой профицит.

Однако мы считаем, что справедливый курс национальной валюты всё же ближе к цифре 100 руб. за доллар. Поэтому, покупая сейчас валютный бонд с доходностью 8-9% по курсу 88 руб. за USD, можно рассчитывать на рублёвую доходность около 25%. А для валютных инвесторов вложиться в такую доходность вообще безальтернативно. Ни в одном из банков не найти условий, сопоставимых с биржевыми валютными облигациями.

Вывод

Текущая макроэкономическая ситуация создаёт благоприятные условия для инвестиций в облигации. Эти инструменты предлагают более высокую доходность по сравнению с банковскими вкладами, а для валютных инвесторов квазивалютные облигации становятся практически безальтернативным решением. В условиях вероятного ослабления денежно-кредитной политики ЦБ сейчас самое время зафиксировать высокую доходность на долгий срок.

ООО ИК «Финдом», ОГРН: 1215900010886, лицензия № 057-14115-001000 от 11.11.2021. Деятельность по управлению ценными бумагами. Срок действия лицензии не ограничен.

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 64, оф. 10-1.

Тел. +7 (342) 236-36-16

Реклама. Общество с ограниченной ответственностью "ИК "Финдом". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8jQSfHe6WYctGipKtxRgza7soKLiud8HZbUVmhzsXRT8iZ4gpw

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.