Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Много новых выставок, танцевальные шоу и первый весенний пикник Афиша уикенда 14–16 марта Поделиться Твитнуть

Ежегодная отчётная выставка учеников «Школы рисования». Представлено более 200 работ юных художников, возраст участников — от 5 до 16 лет. В этом году «Разноцветный мир» посвящён творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Гости смогут увидеть живопись, графику, керамические изделия и вязаные работы — все, чему ребята научились за прошедший учебный год.

Представлены произведения известного художника-камнереза Виталия Викторовича Гнатюка, созданные на протяжении 30 лет, начиная с 1990-х годов. В состав выставки кроме камнерезной скульптуры вошли графические и живописные работы, но преобладает камнерезная пластика, выполненная в разных жанрах и техниках из мягких и твёрдых пород камня. Авторские поиски в камне разнообразны, они включают и жанровые композиции, и фигуры человека, однако Гнатюк, как и многие другие камнерезы Прикамья, предпочтение отдает анималистическому жанру. В работе с камнем он использует авторскую технику объёмной мозаики.

Выставка демонстрирует старые и новые работы Юрия Лапшина, в которых он исследует темы самопознания, духовных исканий и взаимодействия с окружающим миром. Художник вносит в своё творчество элементы абстракции, которые в сочетании с яркими цветами и текстурами создают уникальное зрелище. Юрий Лапшин — признанный художник и культурный деятель, на протяжении десятилетий оказывающий большое влияние на развитие культурного ландшафта Перми и Пермского края.

Традиционный весенний бранч от Smoky Dog, Caramella, Rob Roy и «Чуфальни». Две работающие кухни под открытым небом, две барных стойки — в кафе и во дворике (обещана расширенная линейка тёплых напитков, алкогольных и безалкогольных, среди спецпредложений — пуэр с вишней и мятой), большой выбор копчёностей от Smoky Dog, специальные предложения от Rob Roy: бранч-бургер, брискет BBQ с капустой кимчхи, огурчиками пиклз и соусом BBQ, хот-дог с креветками, свиные рёбра гриль, ананас гриль и т.п.; расширенная линейка десертов от Caramella: шоколадная бабка с соусом англез, флан с голубикой, улитка с изюмом, слойка с кардамоном, карамельный трюфель и другие; музыка диджеев. Бранч, который позиционируется как мероприятие для семей с детьми, планируется до 16:00, а потом — афтепати для взрослых. С 22:00 — выступление DJ Smoky Boi.

Медиация пройдет на выставке «Грехопадение». Кто поправил Мартина де Воса?», посвящённой работе неизвестного нидерландского художника конца XVI века «Грехопадение». Речь пойдёт о ветхозаветном рае. Участники медиации попытаются ответить на вопросы, где находится рай? Как он устроен? Кто его населяет? Какая там погода? Чем отличается рай потерянный от рая обретенного? Можно ли увидеть рай? Ведущий — искусствовед Владимир Береснев.

Стендап-комик из Санкт-Петербурга, подкастер, в прошлом айтишник. Его шутки — это острые наблюдения из личной жизни, рассказы о приключениях и забавных мелочах, знакомых каждому. Честный и жизненный юмор от человека, который всегда на одной волне со зрителем

Rocket Shows 25′ — большой российский тур шоу с танцевальной музыкой. Стая Showcase & Gosha Gold Fangs — диджей-сеты перед главным выходом; это не просто разогрев, а важная часть мероприятия, которая создаст правильный настрой. Выступление Rocket — главный выход вечера: популярные хиты и новый материал, который только набирает обороты. Специальное световое и аудиошоу — световые эффекты и атмосфера, где каждая вспышка синхронизирована с музыкой. Специальный гость на Rocket Shows в Перми — Fresco, продюсер, чьи биты легли в основу треков не только ребят из Shmoney Sound, но и многих других. Теперь Fresco не только битмейкер, но и исполнитель, и этот лайв — возможность услышать его новый уровень.

В исполнении солистов — Зарины Абаевой и Алексея Тихомирова, хора и оркестра MusicAeterna «Реквием» Верди возвращается со сцены в храмовое пространство. Видеозапись была сделана в церкви Сан-Марко в Венеции: именно здесь в 1874 году состоялась премьера сочинения Верди. Семь частей «Реквиема» становятся ступенями на пути к постижению таинства смерти, оперный характер оркестрового и вокального письма (композитор писал «Реквием» одновременно с «Аидой») обретает строгость католической традиции, а музыкальные образы ярости, отчаяния и бунта против неизбежного конца увенчиваются умиротворением.

Нестандартный концерт классической музыки, в котором продумана программа и для детей, и для родителей. Что такое феномен гениального ребенка и правда ли, что малыши, которым часто включают классическую музыку, становятся умнее? Речь пойдёт и о самом Моцарте: в каких условиях рос мальчик, почему так интенсивно развивались его музыкальные способности. Параллельно продумана программа для детей, которая поможет удержать их внимание на музыке, позволит им подвигаться или наоборот, немного расслабиться. Музыканты: струнный квартет оркестра Agidel-Orchestra, ведущая концерта — актриса Наталья Айманова.

В программе киноклуба «Кино, вино и домино» — фильм «История Бенни Гудмена» (1956). Фильм-биография «Короля свинга» и его группы, от истоков становления до концерта оркестра Гудмена в Карнеги-холле в 1938 году. В обсуждении примут участие джазовые музыканты — пианист Денис Сон и саксофонистка Валерия Юнкинд. В стоимость билета входит напиток от Vinorio.

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