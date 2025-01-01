Екатерина Баталина-Корнева В темпе «Мацуиссимо» Пермская филармония открыла календарную весну традиционным музыкальным форумом, проведя XV Международный фестиваль Дениса Мацуева. Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

«Запатентованный самый быстрый темп», — шутливо пояснил маэстро Денис Мацуев появление нового термина в профессиональном лексиконе. Именно в этом темпе промчались четыре вечера XV Международного фестиваля (6+), который уже полтора десятилетия дарит пермским меломанам краевая филармония. Радует встречами с любимым музыкантом, удивляет новыми программами, знакомит с новыми именами.

Лидер. Премьер. Хэдлайнер.

Перед стартом фестивального марафона Пермская краевая филармония опубликовала в соцсетях ретроспективу проекта—долгожителя, высветив несколько интересных моментов: фестиваль Дениса Мацуева — авторский, причём Прикамье стало первым после Иркутска (малой Родины пианиста) регионом, где он проводит свой «именной» творческий форум. Поводом стало личное приглашение директора филармонии Галины Юрьевны Кокоулиной. Именно 15 лет назад, после проведения первого фестиваля в Перми, пианист был удостоен высокого звания «Народный артист Российской Федерации».

Важно, что музыкант не просто «подарил» фестивалю своё имя: он остается его perpetuum mobile. Он определяет концепцию каждого фестиваля, а дальше — начинается огромная и кропотливая совместная работа маэстро и команды пермской филармонии по выстраиванию программы каждого концерта, по выбору репертуара, и кастингу солистов. Всё это — в контексте единой филармонической афиши, чтобы каждый концерт стал уникальным, неповторимым, единственным. Денис Мацуев приглашает на фестиваль и своих друзей-музыкантов для участия в программах. Он курирует юные дарования — стипендиатов Фонда «Новые имена» и победителей шоу «Синяя птица». Он и сам всегда на сцене — на каждом фестивале слушатели видят маэстро в сольных, симфонических, камерных, джазовых программах.

Юбилейный, XV фестиваль не стал исключением: пианист выходил на сцену Большого зала филармонии каждый вечер, исполнив беспрецедентное количество произведений.

Концерт как событие

На XV фестивале не было кульминации. Точнее, не было одной кульминации, было два уникальных концерта−события. На открытии фестиваля на сцену вышли сразу два мэтра — народный артист СССР, артист мира ЮНЕКО Владимир Спиваков и народный артист России Денис Мацуев. Сам по себе этот факт уже вывел фестиваль на первые позиции новостных лент: Владимир Теодорович в последнее время предпочитал скрипке дирижёрскую палочку. Надо сказать, именно Мацуев заставил Спивакова вновь, после 10-летнего перерыва, взять скрипку и выйти в качестве солиста в юбилейной концертной программе в столице в прошлом году. Играет Владимир Теодорович на уникальном инструменте работы Страдивари из Государственной коллекции. Этот концерт мечтают повторить многие города страны (и мира), но маэстро остановил выбор на Перми. Как говорится, всё срослось: надёжные организаторы — Пермская филармония, которая ежегодно проводит именной фестиваль Спивакова, пермская публика, уровень восприятия и подготовленности которой хорошо известен музыкантам, полное попадание в десятку.

Тандем прославленных музыкантов, каждый из которых − уникальный виртуоз, явление экстраординарное. Открытие фестиваля стало его первым пиком, Монбланом. Программа, включившая две сложнейшие романтические камерные сонаты — Иоганнеса Брамса и Сезара Франка, прозвучала на одном дыхании. Публика единодушно соглашалась с экспертами: феерический концерт! Третью часть вечера наполнило звучание всеми любимых классических лирических миниатюр − из тех, что обычно музыканты играют «на бис». Это было настоящее, как прокомментировал маэстро Владимир Спиваков, «небольшое безвизовое путешествие с музыкой о любви» по разным странам и даже континентам — Франция, Англия, Германия, Аргентина, Америка («к новым партнёрам» − пошутил Владимир Теодорович)… Завершился вечер двумя пьесами Альфреда Шнитке, который, как подчеркнул Спиваков, в своей музыке сумел многое рассказать о нас самих, а не только о себе.

Пермская краевая филармония

Настоящим Эверестом XV фестиваля стал сольный концерт Дениса Мацуева. Сольный концерт − это всегда особенный вечер. На предыдущих фестивалях программы фортепианной музыки часто строились по монографическому принципу, ведь пианист посвящал их кому−то из композиторов−юбиляров: Чайковский, Рахманинов, Мусоргский, Шуман, Бетховен. В этот раз музыкант объединил четыре столетия музыкального искусства: грандиозные полотна, вершины исполнительского репертуара, каждое из которых символизирует эпоху, стиль, манеру: Чакона Иоганна Себастьяна Баха из Партиты № 2 в фортепианной транскрипции Ферруччо Бузони, бессмертная «Аппассионата» Людвига ван Бетховена, цикл «Поэтические картинки» Эдварда Грига и Восьмая соната Сергея Прокофьева. От модернисткой версии барокко через классицизм и романтизм к бурлящему искусству современности — настоящая энциклопедия фортепианной музыки в её выдающихся образцах. На бис Мацуев исполнил авторские интерпретации известных шедевров: светлая и возвышенная Мелодия Глюка, оказывается, не менее проникновенно звучит у солирующего фортепиано, а знакомые интонации Чайковского получили новое прочтение в бурных пассажах.

Симфонические вечера

Одной из «фишек» мацуевского фестиваля в Перми является тот факт, что каждый год в афишу включены симфонические программы, а это значит, что в краевую столицу приезжают лучшие оркестры страны, и, соответственно − лучшие дирижёры. Пермская филармония имеет высокую репутацию в профессиональном сообществе по организации сложнейших гастролей симфонических коллективов. «Виртуозы Москвы» и «Новая Россия», Российский национальный оркестр, Государственный академический симфонический оркестр России им. Светланова, Государственный академический оркестр Республики Татарстан, Уральский академический филармонический оркестр, Российский национальный молодёжный симфонический оркестр — все эти коллективы выступали на сцене Пермской краевой филармонии. Имена дирижёров — одновременно энциклопедия мастеров, знакомство с зарубежными коллегами, открытие молодых музыкантов: Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Александр Сладковский, Дмитрий Лисс, Гинтарас Ринкявичус, Робертас Шервеникас, Юрий Ткаченко, Александр Рубин, Валентин Урюпин и др.

В XV фестивале принял участие Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан. За пультом оба вечера был народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков. Сложнейшая программа, яркие солисты — и серьёзная ответственность: взыскательная пермская публика, воспитанная краевой филармонией на лучших образцах исполнительского искусства, очень требовательна и к звуковому балансу, и к темпам, и к ансамблю с солистами. Всё это соединилось в новом для слушателей концерте для кларнета испанского композитора Оскара Наварры, где невероятные возможности человеческого дыхания и необыкновенную красоту тембра своего инструмента продемонстрировал народный артист Башкортостана Артур Назиуллин. Апофеозом второго фестивального концерта стало исполнение Фантазии Бетховена для фортепиано с оркестром и хором, где солировал народный артист РФ Денис Мацуев. Хоровую партитуру бетховенского шедевра исполнили стразу три коллектива: Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии, Академический хор Пермского государственного института культуры и Екатеринбургский хор имени Валерия Копанева «Доместик».

Солисты

Фестиваль — это всегда соцветие солистов, когда звёзды мирового уровня выступают на одной сцене, а часто и в одной программе с начинающими музыкантами, теми, кто только заявляет о себе в специальных молодёжных программах, на престижных международных конкурсах. Некоторые из них впервые оказываются в Перми, кто-то становится постоянным участником фестивальных концертов.

В симфонических вечерах XV фестиваля приняли участие скрипачка Елена Таросян (концертмейстер Российского национального молодежного симфонического оркестра) и виолончелист Александр Рамм (уже знакомый пермякам по прошлым фестивалям), юный пианист Лев Бакиров, лауреат краевой премии в сфере культуры и искусства и Елисей Мысин — звезда телевизионных проектов, оба — учащиеся Центральной музыкально школы — академии исполнительского искусства (Москва). Впервые в Перми пела сопрано Валентина Феденева, солистка Михайловского театра, лауреат национальной оперной премии «Онегин». Особенно тепло публика встречала земляка Павла Милюкова (скрипка), с блеском исполнившего сложнейший концерт Сергея Прокофьева.

Симфонические вечера открылись 4−м концертом Сергея Рахманинова в исполнении Льва Бакирова и завершились вторым рахманиновским концертом, в эталонном прочтении Дениса Мацуева.

Новые имена

На протяжении всех пятнадцати лет у Международного фестиваля Дениса Мацуева есть проект−спутник. В рамках фестивальной программы в столице Прикамья проходит конкурс, а затем и торжественная церемония награждения и концерт стипендиатов Фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Подготовка к празднику юных талантов начинается задолго до самого фестиваля: это целое направление по поддержке одарённых учащихся, которое Пермская краевая филармонии считает приоритетным в своей деятельности: сбор заявок, согласование сроков прослушиваний, формирование списков участников, работа жюри (в составе которого — солисты филармонии и пермские музыканты), два отборочных тура, несколько дней прослушиваний с утра до вечера, разработка наградных документов.

Маэстро Мацуев когда-то сам был стипендиатом Фонда «Новые имена», сегодня — он его президент. И это вовсе не только представительские функции. Денис Леонидович всегда следит за судьбой талантливых ребят, помнит названия городов и посёлков, откуда они родом, приглашает одарённых музыкантов в свои концертные программы.

В этом году юные музыканты и художники из Пермского края получили наибольшее за всю историю конкурса количество стипендий: 10 дипломов, среди которых — пятикратные (!!!) обладатели лауреатских званий Всеволод Якубовский (Пермь) и Роман Кобелев (Оса). Всего в конкурсе приняли участие 113 ребят, только 30 из них (18 музыкантов и 12 художников) прошли во второй тур.

На церемонии вручения наград Президент Фонда «Новые имена» Денис Мацуев отметил: «Пермский край — в лидерах в нашей стране по юным талантам»! В качестве подарка всем, кто был в этот день в Органном зале Пермской краевой филармонии − детям, преподавателям, родителям, исполнил Чакону И.С. Баха. Кстати, такой музыкальный презент от президента Фонда состоялся впервые за всю историю фестиваля.

Чакона из ре-минорной Партиты гения барокко, как известно, является кульминацией цикла и воплощением евангельских образов страданий, распятия и смерти Христа. Возможно, эта музыка была посвящена памяти отца, как и музыка Рахманинова, Бетховена, Шнитке… Музыка, которая звучала в эти дни в исполнении народного артиста РФ Дениса Мацуева.

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ:

— Денис Мацуев — человек мира, он очень открытый, дружит со всеми, и очень любит Пермь и пермяков, и нашу публику. В этом году фестиваль открыла эксклюзивная программа, которая звучала только в Москве, в Международном доме музыки, и в Иркутске, на родине пианиста. И это огромный подарок для нас. В следующих концертах маэстро познакомил нас с молодыми музыкантами, с новыми именами на академическом небосклоне. Многолетнее сотрудничество с лучшими музыкантами и поддержка губернатора региона позволяют нам проводить фестиваль на высоком уровне. А с помощью современных технологий и уникальных технических возможностей обновленного и модернизированного Большого зала филармонии, XV Международный фестиваль Дениса Мацуева вдвое увеличил число поклонников академического искусства в Пермском крае. По традиции все фестивальные концерты мы транслировали в филиалы Виртуального концертного зала, а их, напомню, в Пермском крае — 50!

Завершая последний концерт XV фестиваля, маэстро сказал: «Мой роман с Пермью длится уже почти 30 лет. Надо продолжать удивлять слушателей. Культурная жизнь сегодня в Перми, в том числе, благодаря фестивалю, и благодаря обновленному залу филармонии − та, о какой мы мечтали! Столько ярких лиц! Увидимся через год, время пролетит в темпе «мацуиссимо»!Текст

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