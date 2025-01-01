Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Самый длинный бивень в России В Пермском краеведческом музее состоялась презентация книги про трогонтериевого слона Поделиться Твитнуть

Вслед за презентацией концепции музея «Пермский период» на территории «Завода Шпагина» в Перми прошло ещё одно событие схожей тематики: Пермский краеведческий музей предъявил друзьям, партнёрам и спонсорам красочное издание «Трогонтериевый слон. Прислонись» (6+).

Как уже неоднократно сообщалось, восстановленный скелет трогонтериевого слона должен стать главным экспонатом музея «Пермский период». Фрагменты этого скелета в 2010 году нашли рыбаки в окрестностях деревни Казанка Оханского района. Думали, что нашли мамонта, однако старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Евгений Мащенко определил, что зуб и часть бивня, принесённые рыбаками в музей, принадлежат более древнему представителю мамонтовой фауны — трогонтериевому слону.

Что это за слон? Он гораздо больше и гораздо древнее шерстистых мамонтов. Насколько больше, уже сейчас могут увидеть посетители «Музея пермских древностей»: там рядом с самым популярным экспонатом — «пермским мамонтом» — находится «ростомер», завершающийся жёлтым шариком с надписью «рост слона», который парит буквально под потолком довольно высокого музейного зала.

В новом музее громадный слон будет представлен во всех анатомических подробностях.

Уникальность находки заставила музей создать собственную палеонтологическую экспедицию, которую возглавил тот же Евгений Мащенко. Надо сказать, что подобных раскопок — полевых палеонтологических исследований — в Пермском крае не было со времён Ивана Чудинова, первооткрывателя пермских ящеров, то есть на протяжении десятилетий.

Раскопки продолжались до 2021 года. Было найдено около 200 костей и фрагментов костей одного животного, однако попутно нашёлся второй слон, а также другие звери — их современники: первобытный бизон, шерстистый носорог, благородный олень, лосиха, хищное млекопитающее размерного класса лисицы, сайгак, заяц и полёвка. Среди находок — знаменитый бивень длиной 3,15 м, самый длинный из находящихся в российских музеях целых бивней ископаемых слонов. Препарирование этого бивня заняло три года.

200 костей — это хороший результат, но это не целый скелет. Сейчас идёт подготовка к научной реконструкции скелета. Это дело дорогостоящее, и Пермский краеведческий музей разработал программу фандрайзинга. Издание книги про слона стало частью пиар-кампании в рамках этой программы.

Издание, хоть и в мягком переплёте, стильное и роскошное — это большой и толстый глянцевый журнал, в котором рассказано, кажется, буквально всё о слоне и людях, которые им занимаются. Здесь приведена подробная хроника раскопок, красиво показаны все основные находки — с фотографиями и описанием. Увлекательно рассказано, что представлял собой мир 200 млн лет назад, когда Пермь была родиной слонов, каков был в те времена климат, какие животные и растения населяли территорию. Местонахождение в Оханском районе комплексное, позволяет реконструировать фауну, климат, особенности растительности. Всё ископаемое тщательно исследовалось, в том числе пыльца и семена древних растений.

Рассказывается и о том, где в России и когда были сделаны другие находки трогонтериевых слонов.

Особый раздел книги посвящён команде исследователей: даны портреты всех участников экспедиции вплоть до повара, который подробно рассказывает, чем кормил палеонтологов и как готовил в полевых условиях.

Словом, книгу можно характеризовать как исчерпывающую. Здесь говорится и о фильмах, снятых про пермского слона (их, как минимум, два), и о том, на каких выставках уже побывали найденные в Оханском районе кости, и о фестивале «Трогонтериевое слонотворение», который прошёл, когда Оханск был «Центром культуры Пермского края»; а текст «оперы-бардоперы» Константина Завалина «Трогонтериевый слон — суперкости» опубликован полностью рядом с QR-кодом, который даёт возможность скачать и послушать запись этого произведения. Константин Завалин, пермский автор-исполнитель, самоотверженно провёл на раскопках целый сезон, дабы вдохновиться на творчество.

Неудивительно, что список людей, причастных к появлению издания, занимает целый книжный разворот мелким шрифтом. Руководителями проекта были директор музея Татьяна Вострикова, её заместитель по развитию Юлия Глазырина и заведующий сектором анализа и развития музейных услуг Сергей Островский. Издание было осуществлено за счёт гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Отдельный раздел книги посвящён проекту палеонтологического музея «Пермский период» в социокультурном пространстве «Завод Шпагина». Есть, например, план расположения помещений в будущем музее.

Издание выпущено ограниченным тиражом в двух версиях. Тираж основного выпуска — 999 экземпляров, тираж расширенной версии с дополнительными материалами о музее «Пермский период» и интерьерным постером — 500 экземпляров. Приобрести издание можно в Музее пермских древностей и в других филиалах Пермского краеведческого музея. Создана и онлайн-версия: она находится по адресу: slon.museumperm.ru.

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