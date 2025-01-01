Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские музы В Пермской филармонии впервые прошли концерты абонемента, построенного на выступлениях пермского симфонического оркестра Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Концертный сезон в разгаре, но уже очевидны некоторые его результаты и можно отметить важные планки, которые удалось преодолеть впервые.

Во всём мире филармония — это прежде всего оркестр. Филармонические общества в Европе изначально были объединениями любителей музыки, собравшимися для поддержки больших оркестров; если сказать «Берлинская филармония» или «Венская филармония», то ясно, что речь идёт о симфонических коллективах со славной историей. В Советском Союзе слово «филармония» приобрело другое значение — «государственная концертная организация»; однако исконный смысл такого учреждения не забылся: многие филармонии в современной России — например, Екатеринбургская или Омская — строят свою деятельность вокруг собственного оркестра.

В Перми такого оркестра нет. Много раз заходили разговоры о его создании, и всегда безрезультатно; однако на протяжении всех последних десятилетий функцию пермского филармонического коллектива самоотверженно выполнял оркестр Пермского театра оперы и балета. Были времена, когда симфонические концерты в театре проходили каждый понедельник! И всё же это был не филармонический проект, а какой-то свой собственный, отдельный. И вот в этом сезоне впервые появился совместный проект театра и филармонии — концертный абонемент «Содружество муз» (6+), названный так не случайно.

Его появлением пермские меломаны обязаны двум факторам: смене руководства в Театре оперы и балета и появлению Большого зала филармонии с акустикой, в которой хорошие исполнители звучат особенно хорошо. Новый директор театра Анна Волк любит устраивать коллаборации с другими творческими институциями, а новый главный дирижёр Владимир Ткаченко так продвинул оркестр, что и коллектив в целом, и его солисты теперь выступают и выступают, и всё успешнее и успешнее. Сам Ткаченко номинировался на «Золотую маску» (ещё ту, «старую», классическую «Маску»), а нынче будет музыкальным руководителем оперной постановки в рамках Дягилевского фестиваля; оркестр в целом получил серию гастролей в Москве и собственный абонемент в Московской филармонии.

И в Пермской тоже. «Содружество муз» — это филармонические концерты оркестра Пермского театра оперы и балета с солистами, приглашёнными филармонией.

Это было очень трудно планировать: оркестр ведь ещё и по прямому предназначению работает — играет на оперных и балетных спектаклях. С такой занятостью отработать абонемент, пусть и состоящий всего из трёх концертов, — это большое обязательство. Зато каждый из концертных вечеров стал событием.

Пермская краевая филармония

Абонемент стартовал в ноябре 2024 года Всероссийским днём органа. Оркестр выступал в камерном составе под руководством Валерия Платонова. За органом была Лада Лабзина, главный органист концертного зала «Зарядье» (Москва), один из самых любимых пермяками музыкантов. В сложной и разнообразной программе — Бах, Пуленк, Франк, Борис Чайковский — достойно показали себя солисты: Роман Ромашкин на литаврах и скрипач Михаил Чумаков. Думается, этот музыкант, пришедший в оркестр недавно, ещё заставит о себе говорить.

Два других концерта прошли в Большом зале под управлением Владимира Ткаченко. Это были очень красивые, очень симфонические и очень праздничные вечера, которые создали музыкальную «рамку» для Нового года: первый прошёл 29 декабря и был посвящён музыке Чайковского, второй — 19 января, в Крещение, и был подчёркнуто романтическим.

Оркестр играл «большую» музыку со столичными солистами. Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского — с Екатериной Мечетиной, и, надо признать, оркестр заметно превосходил солистку по музыкальности и сложности подачи. Красивая пианистка играла простодушно, слегка торопливо, очень ровно в динамическом диапазоне, тогда как оркестр продемонстрировал и музыкальную глубину, и владение самыми разными средствами подачи.

Эти качества блестяще проявились во втором отделении вечера, когда играли сюиту из «Щелкунчика». Предновогодние дни — это сплошные «Щелкунчики» в театре, и, казалось бы, оркестр должен был от них смертельно устать, но нет! Играли эмоционально и волнующе, как в первый раз. Завершился вечер блестящим бисом, поддержавшим сказочно-балетную тематику: сыграли вальс и кульминацию из сцены бала в «Золушке» Прокофьева. Это была и кульминация всего концерта; если в «Щелкунчике» Ткаченко играл роль доброго волшебника, а его палочка была волшебной палочкой, то в момент, когда забили часы в «Золушке», эта палочка превратилась в рапиру, и дирижёр совершал этакие мушкетёрские выпады. Получился очень эффектный, возвышенный и в то же время несколько тревожный финал.

За два дня до этого концерта в том же зале выступал оркестр MusicAeterna с программой из произведений Респиги и Равеля. Это было абсолютно блестящее выступление, но нынешний оркестр Пермской оперы не столько составил конкуренцию коллегам из Санкт-Петербурга, сколько поддержал, и очень достойно, симфонический сегмент новогодней культурной повестки в Перми. Это был очень, очень правильный и уместный вечер.

Концерт 19 января был посвящён европейскому романтизму. На него в последнее время вообще большой «спрос»: Брамс стал чуть ли не самым исполняемым композитором сезона.

Пермская краевая филармония

В первом отделении звучал Концерт для скрипки с оркестром №1 Макса Бруха, солировал Даниил Австрих. На сей раз с солистом повезло: Австрих — виртуоз, и именно это качество необходимо для исполнителя сложнейшего сочинения, написанного специально для легендарного Йозефа Йоахима. Возможно, именно из-за своей сложности этот концерт — не самое часто звучащее произведение, но оно очень понятное и подкупающее; именно такой музыке больше всего подходит незамысловатый эпитет «красивая».

Австрих, выступавший в Перми впервые, оказался человеком обаятельным и незаносчивым. В финале первого отделения он на бис сыграл два небольших произведения Рейнгольда Глиэра дуэтом с Михаилом Чумаковым (опять это имя), которого назвал своим товарищем.

Вопрос «Любите ли вы Брамса?» для пермского меломана уже не вопрос; однако в этот вечер он прозвучал бы вполне уместно, поскольку именно Третью симфонию, фигурирующую в романе Франсуазы Саган с этим вопросительным названием, играл театральный оркестр. В выжимающей слезу третьей части оркестр был идеален: нежное тихое вступление, выдержанные лигатуры, законченность каждой фразы, очень продуманный, выдержанный в сложном настроении финал.

Разумеется, именно этот фрагмент был исполнен на бис, и публика расходилась в состоянии лёгкой меланхолии, которую хотелось сохранить и унести с собой. Оркестр Пермской оперы и его руководитель показали, что им не чужда философия в музыке, а не только красота.

«Содружество муз» — проект, который хочется продолжать, но пока что его будущее не совсем ясно: как уже было сказано, у оперного оркестра очень насыщенная жизнь. Так или иначе, следую­щий филармонический сезон ещё не сформирован и возможны всякие сюрпризы. Одно известно точно: новогодний концерт оркестра Пермского театра оперы и балета в Большом зале филармонии непременно будет в декабре 2025 года.

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