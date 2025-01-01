Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Путешествие во времени Общественности представлен проект музея «Пермский период» Поделиться Твитнуть

Фото: презентация музея

Пермский краеведческий музей в конце февраля представил журналистам дизайн-концепцию музея «Пермский период», который разместится на «Заводе Шпагина», в здании «Литера Д1».

Предыстория проекта

Это важное событие не только с точки зрения развития музейного дела, но и с точки зрения маркетинга региона: давным-давно идёт речь о том, что необходимо как можно активнее использовать единственное понятие, которое маркирует Пермь в международном масштабе; однако пермская палеонтология по-прежнему остаётся на задворках понятийного инструментария в туристическом бизнесе. Посвящённый ископаемым диковинкам пермской земли музей, который был открыт в 2013 году на ул. Сибирской, 15, почему-то получил название «Музей пермских древностей», как будто речь идёт об антиквариа­те, а не о ящерах и минералах. Название нового музея на «Заводе Шпагина» — это торжество исторической справедливости и здравого смысла.

Этот проект, как и большинство проектов культурного строительства в Перми, имеет длинную и непростую историю. Он неоднократно «переезжал» с места на место в планах развития территории «Завода Шпагина»: изначально речь шла о здании «Литера А», где сейчас планируется строительство Дома музыки; затем музей «переместили» в центральную часть здания «Литера Д» — это главный исторический заводской корпус в форме буквы Ш, там сейчас проектируется пространство креативных индустрий. Было дело, музей вообще отсутствовал в планах развития бывшего завода, наконец, его туда вернули. Нынешний проект выглядит не так роскошно, как в центре «Литеры Д», где планировалось, например, открыть музейный ресторан, зато он реалистичный. Можно надеяться, что теперь-то дело будет сделано.

«Пермский период»

«Литера Д1» — корпус, пристроенный в 1990-х годах к зданию производственных мастерских, объекту культурного наследия регионального значения, памятнику архитектуры. Общая площадь музейного пространства — 2800 кв. м. В нём расположатся два подразделения краеведческого музея — «Музей пермских древностей», который сейчас находится на ул. Сибирской, 15, и Детский музейный центр, в настоящее время работающий на ул. Пермской, 78.

Общая сумма средств на реализацию проекта — 294,2 млн руб.

Почему выбор пал именно на это пространство, объяснила министр культуры Пермского края Алла Платонова. Расположение музея позволит ему стать важным фактором туристического потока, формирующегося вдоль Камы; рядом строится здание Пермской художественной галереи, что позволит создавать межмузейные коллаборации. На территории «Завода Шпагина» есть скальные выходы пород пермского периода, поэтому музей сможет продолжать свою работу за пределами помещений — в виде экскурсий и прогулок. Наконец, бывший цех находится в хорошем состоянии, его не нужно реконструировать и даже ремонтировать — можно сразу строить экспозицию.

Как рассказала директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, музей «Пермский период» будет существенно превосходить Музей пермских древностей количественно. Нынешняя палеонтологическая экспозиция вместе с интерактивным залом и сервисной группой занимает всего 450 кв. м, в ней выставлено 863 экспоната; количество экспонатов в новом помещении на «Заводе Шпагина» превысит 7 тыс.

В настоящее время происходит доукомплектование музейной коллекции: приобретение новых экспонатов, реставрация предметов из хранения.

Целевые средства на реставрацию предметов из коллекций музея запланированы в размере 2,5 млн руб. В эту сумму входит, среди прочего, реставрация скелета пещерного медведя для зала «Плейстоцен». Из фонда книжных памятников будет отреставрирован второй том монографии Родерика Мурчисона «Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского» 1849 года издания (на русском языке). Для зала «Герои науки» планируется отреставрировать коллекции «отцов-основателей» музея: зоолога Сергея Ушкова, энтомолога Фёдора Гельцермана и других.

Среди новых приобретений музея особенно важное — научная копия скелета трогонтериевого слона в масштабе 1:1. Находка представителя мамонтовой фауны, сделанная в Оханском районе, уже не первый год активно раскручивается музеем. Это важный с научной точки зрения экспонат, который к тому же очень эффектен для показа: трогонтериевый слон существенно превосходит по размерам любимого посетителями пермского мамонта. Когда скелет восстановят, он займёт почётное место в самом центре экспозиции нового музея. В новой экспозиции будут впервые показаны и фрагменты других ископаемых животных из Оханского местонахождения, найденные во время недавних раскопок.

Расширится экспозиция, посвящённая собственно пермскому периоду; среди прочего появятся научные копии скелетов и отдельных костей пермских ящеров, созданные в Палеонтологическом институте РАН и долго не экспонировавшиеся, например череп биармозуха.

Существенно увеличится геологическая составляющая экспозиции: так, появится стенд, посвящённый солям Верхнекамья. Для иллюстрации возможностей, которые дают художникам прикамские гипсы, были осуществлены масштабные закупки изделий лучших камнерезов Кунгура и Красного Ясыла.

Музей изменится и содержательно.

Юлия Глазырина, заместитель директора Пермского краеведческого музея по развитию:

— Название нового музея — «Пермский период» — диктует его основную тему. Поскольку в пермском геологическом периоде были заложены основы тех природных богатств, которые сейчас во многом составляют основу благосостояния Пермского края, то в новом музее мы будем говорить о современности в научно-промышленном и социокультурном смысле. Мы никогда не будем забывать о современности, путешествуя по 2,5 миллиарда лет.

Мы формируем разные сценарии посещения, в том числе ориентированные на возвратных посетителей. Мы понимаем, что хороший посетитель — тот, который вернулся.

«Золотой гвоздь»

Концепцию нового музейного пространства разрабатывала группа архитекторов во главе с Дмитрием Барьюдиным. Авторы старались как можно бережнее отнестись к уже существующей промышленной архитектуре: все железобетонные и металлические конструкции бывшего ремонтного цеха будут сохранены и впишутся в новый дизайн помещения.

В уже существующей входной зоне здания расположатся касса, гардероб, сувенирный магазин и другие сервисные помещения. На втором ярусе над входом планируется обустроить зелёный «Парк пермского периода»; как сообщила директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова, в содружестве с ботаническим садом ПГНИУ планируется разместить в этой зоне живые растительные ископаемые — папоротники, гинкго и другие древние растения, дожившие до наших дней. Этот мини-парк будет служить местом отдыха, в нём смогут расположиться родители, дожидающиеся детей из Детского музейного центра; здесь же расположится мини-кафе.

Пространство основной экспозиции будет разбито на несколько тематических зон и тоже решено в двух уровнях. От входа можно будет свернуть направо и оказаться в двух смежных залах: один будет посвящён истории формирования Земли, другой — героям науки; если же повернуть налево, посетитель окажется в основной экспозиции, посвящённой собственно пермскому периоду, которая будет занимать три зала: «Пермское море», «Пещеры» и «Пермские ящеры».

После трёх залов, посвящённых пермскому периоду, последует узкий проход в другое время — время динозавров. Архитектурно это «путешествие во времени», по замыслу авторов экспозиции, будет символизировать пермское вымирание — исчезновение животных, существовавших в один геологический период, и зарождение новых форм жизни. В следующем зале посетитель встретит несколько семей динозавров, а затем через ещё один узкий проход — ещё одно вымирание, мел-палеогеновое — выйдет в эпоху плейстоцена. Это самый обширный зал в основной экспозиции, где разместятся скелеты мамонта, трогонтериевого слона и бизона.

Логотип и графическое оформление музея «Пермский период» разработал дизайнер Эрик Белоусов. Его участие в проекте символично: именно он занимался дизайном выставки «Музей пермских древностей» (0+), с которой и началось создание постоянной палеонтологической экспозиции Пермского краеведческого музея, на вокзале Пермь I в 2010 году.

Для создания айдентики нового пермского музея дизайнеры отталкивались от понятия «золотой гвоздь». «Золотой гвоздь» в геологии — это согласованная на международном уровне опорная точка на стратиграфическом разрезе, по которой определяется нижняя граница яруса на геохронологической шкале. Говоря простым языком, это виртуальная отметка начала нового геологического периода.

Эрик Белоусов визуализировал условную геологическую метку в виде круглой шляпки гвоздя. В разных вариантах музейной символики будет один «гвоздь» или девять, расположенных в виде трёх рядов по три «шляпки». Этот символ будет сочетаться с логотипом музея, для которого Белоусов разработал шрифт. По мнению дизайнера, максимально простое написание названия музея символизирует его открытость.

Детский музейный центр

В новом музейном пространстве в здании «Литера Д1» на «Заводе Шпагина» откроется не только музей «Пермский период», но и Детский центр Пермского краеведческого музея. По словам заведующей Детским музейным центром Ульяны Есаревой, это территория, где с выставкой соседствует игра, а также лаборатория, в которой дети и родители ориентированы на совместное творчество.

Детский музейный центр сейчас располагается в небольшом особнячке на ул. Пермской, 78. Новое пространство будет вдвое больше, чем площадь помещений на Пермской, и будет состоять из двух смежных комнат: в одной расположится лаборатория, в другой — выставочный зал. Сейчас выставочный зал в Детском музейном центре занимает 38 кв. м, в новом пространстве он займёт 140 кв. м.

Первая выставка, которая начнёт здесь работу, декларирует идеологическую связку с темами «Пермского периода» — палеонтологией и геологией: она будет посвящена пермским почвам.

Ульяна Есарева, заведующая Детским музейным центром Пермского краеведческого музея:

— Выставка Детского музейного центра будет посвящена почвам. Земля даёт нам многое: полезные ископаемые, археологические и палеонтологические данные, почва позволяет выращивать растения, а значит, и продукты питания для всех животных; почвы — это природный банк семян, почвы — это дом для огромного количества животных, почвы — это уникальное сочетание живых организмов и минералов, почвы, преобразуя отжившее, дают жизнь новому. И, кроме того, почвы — это красиво. Почвенные горизонты — это не только коричневый цвет. По цветовой системе Манселла они насчитывают около двух тысяч оттенков.

В различных тематических модулях расположатся комплекс стендов с почвенными монолитами и витрины с минералами, биогруппами и инфографикой, рассказывающей о жизни подземных обитателей. Центральным объектом выставки станет видеосветозвуковая инсталляция, которая на эмоциональном уровне объяснит связь почв и различных организмов.

Инсталляция будет выполнена в виде тёмной комнаты. Верхняя часть «комнаты» будет покрыта отражающим зеркальным металлом для создания эффекта расширения пространства. С потолка будут свисать световые нити, символизирующие непрерывный процесс движения химических элементов и живых существ под землёй. Вход в это пространство будет осуществляться двумя способами: через скрытую дверь или через тканевую трубу-лабиринт, которая позволит почувствовать на себе способ передвижения червя под землёй и рассчитана прежде всего на детей.

Ульяна Есарева:

— На одном из лабораторных занятий в рамках работы выставки ребята смогут из разных почв сформировать шар, жгутик, кольцо. Это полевой метод исследования почв, который позволяет без сложного оборудования узнать их состав. Если из почвы скатывается только шарик, а жгутик уже не получается, это говорит о том, что почвы песчаные, а если мы можем слепить кольцо, то эта почва глинистая. На другом занятии ребята смогут из почвы сделать краски и порисовать ими. Мы будем вместе с ребятами гулять по территории «Завода Шпагина» и исследовать те обнажения, которые здесь находятся, увидим разные типы почв.

В помещениях, где расположится Детский музейный центр, сохранились очень интересные фрагменты заводского оборудования, эффектные конструкции из бетона и металла. В той комнате, где расположится лабораторный класс, есть даже мостовой кран с крюком. Всё это планируется сохранить и использовать в качестве элементов оформления пространства. Дизайнер интерьера Детского музейного центра Михаил Емонтаев поддерживает этот принцип. Так, экспозиционное оборудование для выставочного зала он спроектировал в виде системы металлических труб и фитингов.

Детский музейный центр откроется в новом помещении раньше, чем постоянная экспозиция «Пермский период»; правда, дату открытия пока никто не может назвать даже приблизительно: она зависит от того, как пройдут про­цедуры по выбору подрядчиков.

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