Марина Сизова Маркетплейсы vs книжные магазины Как экспансия торговых онлайн-площадок сказывается на книжном рынке Прикамья Поделиться Твитнуть

Нестабильная ситуация

По данным Ассоциации книгораспространителей (АСКР), обеспеченность традиционными книжными магазинами в городах-миллионерах снижается год от года. Так, общее количество книжных магазинов в городах с населением свыше 1 млн жителей в 2024 году составляло 903, а в 2023-м — 920. За год ситуация улучшилась в Казани, Красноярске, Волгограде и совсем незначительно в Москве, Краснодаре и Челябинске. В остальных — лишь ухудшилась.

Книги сегодня продаются через разные каналы: книжные магазины, киоски и супермаркеты, интернет-магазины. 2ГИС выдаёт всего 64 точки продажи книг в Перми. Среди них и те, где книжная продукция представлена лишь на нескольких полках.

Данные АСКР ещё скромнее — в Перми 32 книжных магазина. И столица Прикамья занимает седьмое место в стране по обеспеченности книжными магазинами по итогам 2024 года — 32 091 человек на одну торговую точку (у лидера рейтинга Казани — 24 805 человек). В 2023 году Пермь занимала в этом рейтинге пятое место.

Тем не менее рынок показывает незначительный, но рост. В 2024 году в стране продано 233 млн книг на 98 млрд руб. В 2023-м, для сравнения, россияне купили 231 млн книг на 92 млрд руб., в 2022 году — 225 млн книг на 83 млрд руб.

«Продажи бумажных книг в России (без учёта учебной литературы) в 2024 году выросли на 1% в натуральном и на 7% в рублёвом выражении по сравнению с 2023 годом», — отметил на пресс-конференции по итогам года на книжном рынке генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

И хотя в экземплярах продажи бумажных книг увеличились всего на 1%, он считает, что сам факт роста — это уже позитивная тенденция.

В 2025 году, по оценке «Эксмо-Аст», продажи бумажных книг в экземплярах сократятся на 3%, до 226 млн штук, а в деньгах увеличатся на 9% — до 107 млрд руб. Это объясняется, по словам Евгения Капьева, интересом читателей к более дорогим книгам и ростом цен на книжную продукцию, который может составить в этом году до 20%.

«В числе ключевых драйверов рынка цифровых книг — сегменты самиздата (рост на 36% к 2023 году, до 7,2 млрд руб.) и аудиокниг (рост на 40%, до 6,6 млрд руб.). А также — увеличение доходов от подписки (на 72% к 2023 году, до 7,9 млрд руб.) после выхода на рынок крупных экосистемных книжных сервисов «Яндекс.Книги» и «Строки» (МТС)», — обозначил на пресс-конференции гендиректор лидера рынка цифровых книг — группы компаний «Литрес» — Сергей Анурьев.

Нестабильность издателей

По словам Ильдара Маматова, одного из «старейших» издателей в Пермском крае (издательство «Маматов» в 2025 году отмечает 20-летие), ситуация на рынке печатных изданий в целом остаётся весьма нестабильной.

Он акцентирует внимание на том, что отечественное книгоиздание по-прежнему сосредоточено в Москве. По информации Российской книжной палаты, в стране в 2023 году работало 4382 издательства. И более половины из них находятся в столице. Они выпускают около 60% всех названий и около 90% всего совокупного тиража. Региональных издательств становится всё меньше.

«С каждым годом их количество уменьшается. В Пермском крае могу назвать лишь несколько издательств, которые продолжают выпускать книги, несмотря на сложности в отрасли, — это «Пушка», «Сенатор», «Титул»…» — перечисляет Ильдар Маматов.

По его словам, в регионах количество выпущенных книг, брошюр и общий тираж сокращаются, в то время как цены на издания растут. Продажи в классических книжных магазинах также снижаются, особенно в экземплярах.

«Одна из главных проблем, с которой в настоящее время сталкиваются издательства, — это увеличение стоимости типографских услуг, бумаги и других материалов. Редакционные расходы также растут по причинам, связанным с общей экономической ситуацией в стране и в мире. В результате у всех издательств растёт себестоимость производства книг. Поскольку книги не относятся к товарам первой необходимости, при общем росте цен на товары и услуги спрос на книги снижается. А книжный бизнес в России всегда, за исключением короткого периода начала 1990-х годов, был низкомаржинальным и малоприбыльным», — рассказывает издатель.

Ещё одна очень серьёзная проблема, по его словам, — дефицит квалифицированных кадров, который наблюдается в том числе в условиях цифровой трансформации отрасли. Но основная — снижение у детей и молодёжи интереса к чтению традиционной книги.

Маркетплейсы захватывают полки

В 2024 году доля продаж книг на маркетплейсах в стране составила 46,1%. В 2023 году этот показатель был на уровне 34,4%, а в 2022-м — 21,2%. Таким образом, традиционные магазины начинают проигрывать интернет-каналам. Также конкуренцию им, и бумажным книгам в принципе, составляют электронные и аудио­книги — рост цифровых книг в России составляет 30%, до 18,9 млрд руб. В пресс-службе ГК «Литрес» «Новому компаньону» рассказали, что по итогам 2024 года фиксируют увеличение продаж книг в Пермском крае на 62% в проданных экземплярах. Значимо растёт, по их данным, и потребление книжного контента по подписке.

По словам Светланы Зориной, президента АСКР, на маркетплейсах цены на бумажные книги могут быть на 50% ниже, чем в обычных магазинах. И ценовой демпинг с их стороны негативно влияет на всю книжную отрасль.

«Конкуренция должна являться стимулом для развития книжного рынка, а не обрушать канал книжной розницы», — подчеркнула она.

«Этому есть простое объяснение: интернет-продавцы несут меньшие расходы, не тратя деньги на аренду помещения и зарплату сотрудников. Если говорить об электронных версиях книг, то это тоже является серьёзным конкурентным направлением для печатной книги, в первую очередь из-за большой разницы в стоимости», — объясняет Ильдар Маматов.

«По факту каждая вторая книга продаётся на маркетплейсах. Но если оценивать более честно, я бы сказал, что их доля составляет не 47, а 60%. Дело в том, что мы оцениваем в деньгах, а цены на маркетплейсах ниже, чем в рознице. Соответственно, в штуках там продаётся больше. Это серьёзное изменение рынка», — сообщил на пресс-конференции Евгений Капьев.

В крупнейших маркетплейсах и на популярнейших площадках онлайн-торговли в стране «Новому компаньону» подтвердили, что продажи книг только увеличиваются. Как рассказали в Wildberries, в Пермском крае в прошлом году продажи изданий по количеству экземпляров выросли на 40%, что выше общероссийского показателя (30%).

«При выборе конкретной книги покупатель мониторит цены и выбирает там, где дешевле. Зачастую такой площадкой оказывается маркетплейс, — комментируют в пресс-службе федеральной сети книжных магазинов «Читай-город». — Во втором полугодии 2024 года мы договорились с крупнейшими издательствами о стабилизации цен на книги. Сегодня мы можем сказать, что в «Читай-городе» многие новинки и бестселлеры можно купить по такой же цене, как в маркетплейсах».

По состоянию на февраль 2025 года «Читай-город» насчитывает в Перми 10 магазинов. За 2024 год пермяки приобрели в сети свыше 300 тыс. книг.

«Книжные магазины были и остаются местом, где покупатель имеет возможность полистать книгу, изучить ассортимент более детально и получить консультацию продавца. Книжный магазин должен приглашать и давать исчерпывающую картину о том, что сейчас в тренде и что нового выходит. Для книг, которые не попадают в категорию бестселлеров и уже не новинки, мы обновляем рубрикацию, которая ориентирована не только на торгово-библиографический классификатор, но и на клиентский путь. Книжные магазины должны быть омниканальными и помогать ориентироваться в книжном многообразии», — объясняет пресс-служба «Читай-города».

Для привлечения покупателей магазины разрабатывают специальные сервисы, позволяющие быстрее найти конкретные книги, формируют программы лояльности, проводят различные акции. Кроме того, некоторые традиционные книжные магазины сами переходят к продаже книг через маркетплейсы.

Так, сотрудники Пермского торгового дома книги признаются: торговля, можно сказать, «никакая», в ноль, выживают за счёт маркетплейсов, где продают свой товар. По их словам, они не создают конкуренцию издательствам, многие из которых напрямую реализуют свои книги через маркетплейсы, а являются помощниками в продажах.

Гендиректор Пермского торгового дома книги Марат Габзалилов вспоминает, что расцвет книжной торговли в магазинах в Перми приходился на 2007—2015 годы, пока не пришли маркетплейсы. Сейчас у него из 12 книжных магазинов остался только один, существование которого тоже под вопросом.

«Книги по-прежнему читают, просто появилось много других разных каналов продаж, — говорит он. — Книжные магазины тоже останутся, и бумажные книги останутся, но уже для более узкого круга читателей».

Ильдар Маматов убеждён, что печатные книги будут востребованы и популярны ещё очень и очень долго.

«Если говорить о традиционных книжных магазинах, то, к сожалению, по данным, предоставляемым Ассоциацией книгораспространителей, их количество сокращается. Есть разные предложения для решения этой проблемы. Например, это может быть поддержка от государства, налоговые преференции. Книжные магазины могут стать частью креативных индустрий. Ясно одно: чтобы сохранить магазины, книготорговцам нужно приложить много усилий», — резюмировал он.

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