Алёна Морозова Победный юбилей В этом году в Перми в День Победы пройдёт более 160 праздничных мероприятий Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин провёл первое расширенное заседание организационного комитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В рамках заседания оргкомитета был представлен проект плана городских мероприятий, посвящённых празднованию 80-й годовщины Великой Победы.

Проект плана мероприятий включает в себя более 160 праздничных событий в учреждениях образования, культуры и спорта, в парках и скверах во всех районах города. 9 мая запланировано торжественное прохождение войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади, концертная программа на главной сцене перед Театром-Театром, а также ряд тематических мероприятий на набережной реки Камы и в районах города.

В Перми также пройдут общероссийские акции, например «Диктант Победы» и «Поезд Победы». Ознакомиться со всеми акциями можно на официальном сайте 80-летия Победы.

Городское пространство будет оформлено в единой тематике 80-летия Великой Победы. На 19 локациях появятся медиафасады, праздничная атрибутика украсит опоры освещения на шоссе Космонавтов, территорию городской эспланады, гостиницы «Урал», Комсомольского проспекта, Коммунального моста, а также площадь у ДК имени Солдатова. Общественный транспорт Перми также будет оформлен к великой дате. Напомним, в феврале МУП «Пермгорэлектротранс» завершило оформление автобуса и трамвая, памятно оформленный автобус вышел на маршрут №10 «Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный», а вагон трамвая с бортовым номером 564 начал курсировать по различным маршрутам города.

Важной частью в подготовке к празднованию 80-летия Победы являются работы по сохранению памятных объектов. Так, в 2024 году проведены работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — ансамбля «Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», в этом году работы по сохранению объекта в части покраски будут завершены. В настоящее время ведётся работа по сохранению объекта культурного наследия «Памятник рабочим и служащим химико-механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Глава Перми Эдуард Соснин продолжает серию инспекционных выездов по памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне. Так, вторыми на очереди стали памятники Дзержинского района. Эдуард Соснин проинспектировал состояние мемориала работникам Пермского лесопильного комбината «Красный Октябрь», погибшим в годы Великой Отечест­венной войны, здесь ежегодно осуществляется мониторинг технического состояния мемориала, при необходимости осуществляется текущий ремонт в рамках содержания объектов. Следующими для посещения стали памятник «Детям — участникам трудового фронта», посвящённый городским и сельским детям — участникам трудового фронта во время Великой Отечественной войны, а также памятник «Детям — участникам Великой Отечественной войны», автором памятников является Владимир Кормщиков. Далее глава Перми посетил обелиск, сооружённый в память рабочих и служащих депо станции Пермь II, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, к 9 мая здесь будут осуществлены работы по ремонту и покраске. Эдуард Соснин также проверил содержание памятника рабочим и служащим завода им. Ф. Э. Дзержинского, погибшим в годы Великой Отечественной войны; памятник находится рядом с Домом молодёжи, являясь напоминанием о военных годах для нынешней молодёжи.

Администрация Перми

По итогам выезда глава Перми дал поручение поддерживать в нормативном состоянии все памятные объекты, при необходимости — провести реставрационные работы.

«Не все памятники изначально стоят на балансе у нас, некоторые были созданы неравнодушными гражданами или находятся на балансе у предприятий, тем не менее подход у нас единый. Каждый памятник должен быть отреставрирован, отремонтирован к празднованию 80-летия Победы. Поговорили с главой района о том, что в нормативное состояние должна быть приведена и территория вокруг памятников, мы обязательно проведём субботники перед 9 Мая, обновим уличное освещение, где это требуется», — отметил Эдуард Соснин.

В этом году также будут выполнены работы по сохранению объекта культурного наследия «Могила А. П. Бушмакина», на подпорной стене объекта культурного наследия «122-мм пушка А-19» будет произведена замена рисунка, завершится текущий ремонт объекта культурного наследия «Бюст И. Г. Лядова».

Отметим, актуализированы списки Героев Советского Союза на малой архитектурной форме «Герои Отечества» в части нанесения Ф. И. О. Астафьева Василия Михайловича. После окончания зимнего сезона запланирован ежегодный мониторинг состояния объектов, связанных с подвигом тыла и фронта в годы Великой Отечественной войны. В целях недопущения актов вандализма на мемориальных объектах в период с 30 апреля по 12 мая будет обеспечена охрана объектов силами частных охранных предприятий.

Администрация Перми

Напомним, указом президента Российской Федерации 2025 год объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это дань уважения подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям — участникам специальной военной операции.

Всего в этом году в преддверии всеобщего праздника будет представлено более полусотни инициатив, объединённых общей концепцией.

Это акции, встречи, выставки, авторские инициативы, а также патриотические, интер­активные, творческие и интернет-проекты, каждый из которых посвящён 80-летию Великой Победы. Отдельный акцент сделан в этом году на подготовке памятников, посвящённых знаменательной дате.

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