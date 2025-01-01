Алёна Морозова Восстановление и поддержка ветеранов Пермский госпиталь демонстрирует лучшие практики медицинской реабилитации Поделиться Твитнуть

В этом году Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн примет участие во всероссийском конкурсе и будет бороться за победу в номинации «Лучший госпиталь для ветеранов войн по организации медицинской реабилитации». Его организаторами выступают Министерство здравоохранения РФ совместно с Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения Мин­здрава России и Российским геронтологическим научно-клиническим центром РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Пермский краевой клинический госпиталь готов представить свой опыт по маршрутизации пациентов, которым оказывается реабилитационная помощь, а также другие технологии, используемые в работе: роботизированные системы для восстановления двигательных и моторных функций у пациентов, устройства виртуальной реальности, методы когнитивной реабилитации, а также адаптивные и вспомогательные технологии, позволяющие пациентам восстанавливть утраченные функции.

Госпиталь работает в русле государственной политики в сфере охраны здоровья. Всё это стало возможным в том числе благодаря реализации Закона Пермского края №229-ПК «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пермского края», одной из основных задач которого является поддержка ветеранов, оказание содействия в решении социально значимых задач. В числе этих задач и развитие лечебной и реабилитационной инфраструктуры для ветеранов. Это один из основных приоритетов российской медицины. Именно поэтому цель конкурса — выявить уникальный успешный опыт и лучшие практики в работе госпиталей для ветеранов войн для того, чтобы его могли перенять другие лечебные учреждения, работаю­щие в стране.

В этом году конкурс приурочен к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, объявленному Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Конкурс проводится по шести номинациям, которые охватывают основные направления работы госпиталей, такие как: наличие обратной связи с пациентами, внедрение проектного управления, инновации, взаимодействие с социально ориентированными пациентскими и волонтёрскими организациями, реализация программ социальной адаптации для ветеранов.

Сергей Яшкин, Герой России, руководитель постоянно действующей рабочей группы по патрио­тике Законодательного собрания Пермского края:

— При громадной поддержке правительства Пермского края и благодаря неравнодушному отношению к проблемам ветеранов со стороны губернатора Дмитрия Махонина на сегодняшний момент сделаны ремонты во всех отделениях госпиталя. Результатом совместной работы постоянно действующей рабочей группы по патриотике Законодательного собрания Пермского края и правительства региона на создание и обновление материально-технической базы госпиталя направлено свыше 2,4 миллиарда рублей. Всё это необходимо для обеспечения качественным современным медицинским сопровождением и реабилитацией наших ветеранов войн и участников локальных конфликтов, ребят — участников СВО.

Не так давно на базе госпиталя создан краевой Центр медицинской реабилитации участников СВО.

«Ежегодно в госпитале проходят лечение около 8 тысяч пациентов, из них в отделениях реабилитации — более 2,5 тысяч, это пациенты после инфарктов, инсультов, спинальных травм, больные после операций на позвоночнике, онкологические пациенты, — говорит начальник госпиталя ветеранов Алексей Репников. — С пациентами работают междисциплинарная команда врачей и реабилитационных медицинских сестёр, психологов, инструкторов лечебной физкультуры. Около 85% наших врачей имеют квалификацию по профилю «Медицинская реабилитация».

Отделения медицинской реабилитации гос­питаля являются клинической базой кафедры медицинской реабилитации Пермской государственной медицинской академии, сотрудники которой также принимают участие в консультировании пациентов, внедряют передовые методики диагностики и лечения в области реабилитации.

«Специфика нашего госпиталя заключается в том, что в рамках медицинской реабилитации осуществляется комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество. Кроме этого, в отделениях медицинской реабилитации в рамках комплексного подхода работает мультидисциплинарная бригада, реализующая лечебно-реабилитационную стратегию в соответствии с индивидуальным планом пациента», — сообщил начальник госпиталя Алексей Репников.

Неоспоримым преимуществом Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн является тот факт, что в его структуре работают два краевых центра: Гериатрический центр и Центр профессиональной патологии. В учреждении развёрнуто 120 коек для медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями, поражением центральной и периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Отделения медицинской реабилитации укомплектованы диагностическим и адаптивным оборудованием, которое позволяет частично или полностью восстанавливать нарушенные функции поражённого органа или системы и таким образом снизить риски возможной инвалидности и улучшить качество жизни пациента.

«Мы, ветераны боевых действий, гордимся нашим госпиталем! Желаем победы в конкурсе, ведь наш госпиталь в числе 10 лучших в РФ! Искренне благодарны, что имеем замечательную возможность для лечения и реабилитации. Кроме этого, в госпитале замечательный психологический микроклимат, уделяется большое внимание организации досуга ветеранов: концертный зал, парк для прогулок, интересные зоны рекреации с телевидением и выставками, библиотека, показ кинофильмов. Благодаря этому мы имеем возможность вернуться в строй!» — отметил Сергей Яшкин.

До 1 мая 2025 года компетентное жюри под председательством министра здравоохранения Михаила Мурашко определит лучшие госпитали России. Награждение победителей состоится в Москве, в торжественной обстановке.

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