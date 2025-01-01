Максим Артамонов Вышли из тени Эксперты прогнозируют рост числа самозанятых и уменьшение количества индивидуальных предпринимателей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение последних лет в регионе наблюдается существенный рост регистрации физических лиц в качестве самозанятых. По информации Управления ФНС России по Пермскому краю, к началу 2025 года количество зарегистрированных в этом статусе жителей составило 216,1 тыс. человек — на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прикамье по этому показателю сейчас занимает пятое место в ПФО и 15-е — среди всех субъектов РФ.

При этом число индивидуальных предпринимателей (ИП) в Прикамье показало менее значительный рост — на 5,5%. По состоянию на начало года в регионе насчитывалось 71,4 тыс. ИП.

Как отмечают в ведомстве, наиболее по­пулярные сферы деятельности среди самозанятых — это ремонт, грузовые и пассажирские перевозки, сервисы красоты и услуги по сдаче квартир. Основные виды деятельности индивидуальных предпринимателей — оптовая и розничная торговля, строительство, транспортировка и хранение.

Причины популярности

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и коммерции ПГНИУ Екатерина Антинескул приводит несколько причин значительного роста самозанятых в регионе.

«В первую очередь это связано со спецификой организации деятельности самозанятых, которые освобождены от необходимости ведения сложной бухгалтерии, сдачи отчётности и ряда других обязательств, что способствует упрощению ведения бизнеса. Кроме того, в последние годы федеральные и региональные органы власти формируют для данной категории граждан низкие налоговые ставки — 4 и 6%. К тому же статус самозанятого даёт возможность работать на гибких условиях, используя популярные интернет-платформы для продаж товаров и услуг», — пояснила экономист.

Ещё одним немаловажным фактором, который выделяет Екатерина Антинескул, является поддержка региональными властями программ субсидирования и дополнительных мер по созданию благоприятных условий. Это подтверждает и старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова. По её словам, в 2024 году в регионе было выплачено свыше 235 млн руб. дотации для стимулирования увеличения числа самозанятых.

Уйти в «серую» не получится

По словам заведующего кафедрой учёта, аудита и экономического анализа ПГНИУ, доктора экономических наук Михаила Городилова, сейчас налог на профессиональный доход уже перешагнул стадию эксперимента и перешёл в разряд налогового режима, который должен быть включён в состав Налогового кодекса РФ. Но пока его там нет, и в этом кроется серьёзная опасность применения налоговых схем, связанных с незаконной оптимизацией налогообложения.

В частности, речь идёт о случаях, когда человек является штатным сотрудником компании, но с ним заключают договор как с самозанятым. Тем самым работодатель пытается сэкономить на налогах и страховых взносах. В последние два года налоговая служба активно выявляет такие нарушения.

«Именно в 2024—2025 годах мы наблюдаем значительный рост числа налоговых споров в этой сфере, исчисляемый, по официальным данным системы арбитражных судов, десятками. Это значит, что в реальности их значительно больше, и на досудебной стадии налоговики очень активно воздействуют на бизнес в целях «побуждения» к отказу от применения незаконных схем. Они могут быть, когда происходит подмена трудовых отношений гражданско-правовыми и налоговые органы доначисляют все зарплатные налоги: НДФЛ 13—15% и страховые взносы (около 30%)», — пояснил Городилов.

В то же время позитивным фактором для госорганов является то, что цифровизация стимулирует людей выводить свои теневые трудовые отношения и предпринимательские действия на «светлую сторону». Потому что регулярный контроль за доходами и расходами граждан стимулирует людей, раньше работавших «по-серому», легализовывать свою деятельность.

В частности, Юлия Стародумова приводит в пример репетиторов, видеографов, фотографов, гувернанток, нянь и других людей, которые должны теперь зарегистрировать себя в качестве самозанятых и переводить свои отношения с клиентами на законный уровень, уплачивая налоги.

Самозанятые против ИП

Эксперты, опрошенные «Новым компаньоном», отмечают, что в этом году тренд на рост количества самозанятых в Пермском крае сохранится, однако темп роста количества ИП уменьшится. Такая ситуация связана с тем, что индивидуальные предприниматели чаще сталкиваются с более высокими административными барьерами, налоговыми обязательствами и необходимостью более сложного бухгалтерского учёта.

Тенденцию замедления роста числа индивидуальных предпринимателей в Прикамье отмечают и в бизнес-сообществе. Владелица пермского салона красоты «Эдем» Наталья Бушуева, работающая в статусе ИП, рассказала, что стоимость аренды помещения и коммунальные платежи постоянно растут, как и цены на расходные материалы.

«Из-за санкций многие привычные для работы бренды ушли с рынка, и постоянно нужно искать замену, приспосабливаться, проходить обучение. В этом смысле работать ИП в Перми стало сложнее», — пояснила предпринимательница.

При этом, по её словам, платёжеспособность населения не особо растёт, поэтому приходится сдерживать цены на услуги, что влияет и на доход предпринимателей.

В то же время для определённых видов бизнеса с высокой долей инвестиционного капитала статус самозанятого неприемлем, в частности из-за ограничения на доход. Эти факторы будут способствовать созданию ИП.

«Можно прогнозировать, что соотношение самозанятых и индивидуальных предпринимателей будет зависеть от отрасли, — говорит Екатерина Антинескул. — Например, в рамках рынка онлайн-торговли через популярные платформы развитие услуг фрилансеров более востребовано, чем ИП».

Главную причину подобных изменений эксперт видит в текущей экономической ситуации как в Пермском крае, так и во всей стране, которая характеризуется увеличением спроса на более гибкие формы работы, что, в свою очередь, стимулирует население к поиску альтернативных видов занятости.

По мнению Юлии Стародумовой, в краткосрочной перспективе, пока экономическая ситуация остаётся нестабильной, число самозанятых будет продолжать расти. При этом количество индивидуальных предпринимателей может остаться на прежнем уровне или даже незначительно сократиться, так как часть бизнесменов может перейти на режим самозанятости для снижения налоговой нагрузки.

«В долгосрочной перспективе государство может ужесточить регулирование самозанятости. Например, повысить налоги или ввести какие-то дополнительные ограничения, хотя пока для этого никаких предпосылок нет. Наоборот, рассматривается увеличение верхней планки по доходу. Безусловно, нужно помнить и о том, что самозанятость подходит не для всех видов деятельности. Если вы рассчитываете на дальнейшее масштабирование бизнеса или более плотную работу с юрлицами, то, скорее всего, вам потребуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя», — отмечает Стародумова.

Таким образом, в условиях экономического роста больше индивидуальных предпринимателей будет регистрироваться для того, чтобы расширять бизнес, а в кризисные периоды будет больше самозанятости как более простого и экономичного варианта, резюмирует эксперт.

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