Алёна Бронникова Камбэк для бизнеса Эксперты обсуждают возможное возвращение брендов на российский рынок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После начала переговорного процесса между РФ и США в феврале в ряде СМИ появились сообщения о возможном возвращении на российский рынок некоторых западных компаний, ушедших с началом СВО. Информация активно комментировалась и со стороны представителей федерального правительства. «Новый компаньон» узнал у экономистов, какова вероятность возвращения брендов в Россию и какие условия они должны будут для этого соблюсти.

Защитить отечественный бизнес

Прежде всего, эксперты обратили внимание на отсутствие официальной информации от зарубежных компаний о планах по возобновлению деятельности на территории России. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что пока никто из широко известных западных брендов не заявлял о планах вернуться. Российские официальные лица сообщают, что возвращение должно быть связано с определёнными условиями и, чтобы вернуться, компаниям потребуется купить «входной билет».

Она приводит в пример сообщение президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, что реализация опциона на возврат Renault в капитал «АвтоВАЗа» возможна только в случае возмещения французским автоконцерном осуществлённых в его отсутствие инвестиций в развитие российского предприятия. По итогам 2023—2025 годов их объём превысит 110 млрд руб.

«Такой подход, возможно, связан с тем, что власти хотят защитить отечественные предприя­тия, вкладывавшиеся в вынужденное импортозамещение в течение последних трёх лет. Опасаются, что в случае возвращения иностранных корпораций инвестиции российских предприя­тий, в том числе за счёт господдержки, в ранее «освободившиеся» рыночные ниши могут быть обесценены. А в случае нового массового ухода иностранных брендов экономика вновь окажется с брошенными предприятиями, которые придётся экстренно спасать», — комментирует эксперт.

По словам Ольги Беленькой, высказывание министра экономического развития Максима Решетникова о том, что все решения будут приниматься индивидуально, выглядит достаточно сбалансированным, поскольку на одной чаше весов находится защита произведённых ранее инвестиций в импортозамещение, на другой — интересы потребителей и разнообразие на рынке для сохранения конкуренции и сдерживания цен.

Как напомнила декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова, ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что решение со стороны России о допуске компаний будет выборочным. Предполагается, что разрешение будет давать правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

«Видимо, иностранным компаниям будут ставиться определённые условия, которые будут сохранять преференции для российского бизнеса, успевшего начать производство взамен ушедших иностранных компаний. Скорее всего, вернуться в Россию захотят те компании и бренды, которые получали значительную прибыль от бизнеса в нашей стране. Но надо понимать, что ушедшие иностранные компании фактически добровольно отдали свои рыночные ниши российским и китайским производителям и вернуть их назад будет непросто», — говорит Татьяна Миролюбова.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова считает, что вероятность возвращения зарубежных компаний зависит от множества факторов, включая политическую обстановку, санкционный режим, экономическую целесообразность и готовность сторон к компромиссам. Некоторые игроки смогут вернуться, но для этого необходимо выполнение ряда условий: снятие или смягчение санкций, гарантии стабильности и др.

Свободные ниши

Эксперты уверены, что возвращение зарубежных компаний может оказать как положительное, так и негативное влияние на экономику страны. Оно будет способствовать увеличению инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры, но в то же время создаст конкуренцию для отечественных производителей, успешно развивавшихся в условиях импортозамещения.

Западный бизнес может столкнуться с проблемами на российском рынке. В их числе Юлия Стародумова называет адаптацию к новым условиям, включая изменение потребительских предпочтений; необходимость пересмотра логистических цепочек и поставок; потенциальные репутационные риски.

«За последние годы многие российские компании, особенно в промышленности и автопроизводстве, успешно адаптировались к новым условиям, развивая собственные производства и замещая импорт. Однако в некоторых нишах, таких как высокотехнологичное оборудование, электроника, фармацевтика и отдельные сегменты потребительских товаров, полное замещение оказалось сложным. Возвращение западных компаний в эти области может быть востребованным, так как они могут предложить технологии и продукты, которые пока не удалось полностью заменить», — делится мнением эксперт.

По словам Юлии Стародумовой, возвращение компаний может быть полезным в области высокотехнологичного оборудования и комплектующих, в которой российские производители всё ещё зависят от импорта. Также это касается люксовых товаров и премиальных брендов — в сегменте одежды, аксессуаров и автомобилей премиум-класса.

«Что касается Пермского края, то успешное импортозамещение коснулось пока ограниченного круга отраслей. Так, аномальный рост после 2022 года видим в таких видах экономической деятельности, как производство обуви, красок, лаков, готовых металлических изделий, электрических ламп и осветительного оборудования. Особенно выделяется разного рода машиностроение, в том числе электронное, но в основном всё-таки негражданского назначения», — подчёркивает Татьяна Миролюбова.

Она также отмечает, что производство товаров народного потребления, одежды, сложной электротехники и электроники выросло в регио­не незначительно, сократились многие направления пищевого производства, слабый рост показала сфера обработки древесины. Все эти ниши могут занять зарубежные конкуренты.

В целом наиболее востребованным, говорит Ольга Беленькая, представляется возвращение западных компаний, для которых пока нет сопоставимой замены в России и «дружественных» странах, как, например, Visa и Mastercard. В числе таких компаний она также называет производителей самолётов и авиазапчастей, нефтесервисного оборудования, электроники и медицинского оборудования.

Говоря о потребительском спросе, эксперты уверены, что в России ждут возвращения Apple, IKEA, западных, японских и южнокорейских брендов автомобилей, одежды и обуви. При этом крупнейшим «пищевым» брендам, таким как McDonald's, Coca Cola и Sturbucks, вернуться будет сложнее ввиду того, что эти ниши уже заняты.

Риски инвестиций

Подводя итоги, Ольга Беленькая отмечает, что пока ждать массового возвращения иностранных брендов преждевременно. Причин этому несколько. Во-первых, многие из них не забыли «плату за выход», которая сейчас может доходить до 95% от рыночной стоимости, и могут не желать «платить за вход». Во-вторых, правила и условия ведения бизнеса в России постоянно меняются, применяются решения о национализации. Помимо этого, геополитические риски остаются высокими, и санкционную политику США после завершения президентства Дональда Трампа трудно прогнозировать.

«Если для возобновления внешней торговли с Россией эти риски вполне приемлемы для иностранного бизнеса, то для серьёзных инвестиций на длительный срок они могут оказаться слишком высокими», — утверждает эксперт.

По словам Юлии Стародумовой, в случае возвращения иностранным компаниям придётся конкурировать с местными, предлагая либо более высокое качество, либо уникальные продукты. Чтобы снизить риски и ускорить интеграцию в рынок, в некоторых случаях возможно создание совместных предприятий или партнёрств. Пермский край имеет развитую промышленную базу, и возвращение западных компаний может быть интересным для секторов машиностроения, химической промышленности и энергетики. При этом бизнес должен быть готов адаптироваться к местным условиям и конкурировать с укрепившимися игроками.

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