Елена Бардукова Отделка с инфляцией В Прикамье растёт стоимость ремонта жилья Поделиться Твитнуть

В феврале 2025 года спрос на ремонт и отделку жилья по сравнению с февралём прошлого года в Пермском крае вырос на 10% год к году. При этом в столице Прикамья он увеличился на 12%. Такую статистику по запросу «Нового компаньона» подготовили аналитики.

Самыми востребованными услугами в этой категории стали ремонт квартир и домов под ключ, сантехнические работы, сборка и ремонт мебели, услуги электриков и маляров.

В будущее — с планировкой

Руководитель студии дизайна Татьяна Хлебникова объясняет, что средняя стоимость разработки дизайн-проекта в Перми составляет 3000 руб. за 1 кв. м и может увеличиться в зависимости от сложности проекта.

«За несколько лет спрос на услуги дизайнера интерьеров вырос примерно на 10—15%, следовательно, выросла и цена на разработку дизайн-проекта. Сейчас заказчики стали всё чаще подходить к планированию ремонта более продуманно и рационально. Они понимают, что за счёт дизайна можно повысить доходность бизнес-проектов, подготовить недвижимость к продаже или аренде. Да и опытные строители сегодня не возьмутся за работу без полного пакета чертежей», — объясняет Татьяна Хлебникова.

Немного дешевле обойдётся стоимость услуг других специалистов. Так, сантехники и мастера по сборке и ремонту мебели предлагают свои услуги в среднем за 1000 руб. В «Авито. Услуги» уточняют, что эта цена может меняться в зависимости от запросов клиента и сложности работы. Стоимость услуг мастеров плиточных работ в среднем начинается от 1000 руб. за 1 кв. м, маляров — от 200 руб. за 1 кв. м, штукатурных работ — от 350 руб. за 1 кв. м.

При этом за последние годы, по словам Татьяны Хлебниковой, прилично выросла стоимость услуг специалистов по строительно-монтажным работам — примерно на 30—40%, в зависимости от категории строительной бригады. Причины роста — это отток мигрантов, дефицит рабочих рук, увеличение цен на логистику и материалы.

«Сейчас прораб считает смету не по площади объекта, а по дизайн-проекту, это также приводит к значительному увеличению стоимости работ. В Москве просчёт сметы — это уже отдельная, платная, услуга», — добавляет дизайнер.

По словам руководителя студии ремонта «В квадрате» Татьяны Шакиной, только в 2024 году стоимость ремонтных работ, в зависимости от вида услуг, выросла на 10—30%. Это связано со многими факторами, одним из ключевых является кадровый голод в отрасли: есть серьёзные проблемы с подбором квалифицированных плиточников, отделочников, сантехников, электриков и т. д. Зарплаты специалистам поднимают, и всё это ведёт к удорожанию услуг.

«Сейчас стоимость услуг по косметическому ремонту, без учёта материалов, начинается от 4 тыс. руб. за 1 кв. м, капитального — от 7 тыс. руб. за 1 кв. м. Стоит отметить, что на конечную цену влияет очень много нюансов: стоимость услуг напрямую связана с объёмом работ, с их видами и выбором материалов. Например, маленькую плитку уложить дешевле, чем крупный керамогранит. Даже душевые кабины разные, и цена на их установку тоже будет варьироваться», — объясняет специалист.

К слову, самой дорогой статьёй расходов при ремонте традиционно являются санузлы и ванные комнаты, но именно с них эксперты советуют начинать, потому что это самые «грязные» виды работ.

По данным «РИА Недвижимость», в текущем году стоимость ремонта квартир в стране подорожает на 10—20%. Татьяна Шакина объясняет, что цена всегда поднимается к апрелю, когда начинается сезон. Его пик приходится на лето, когда у людей есть возможность выехать на дачу или, напротив, пойти в отпуск и контролировать ход ремонтных работ. «Вероятность роста цен есть», — резюмирует эксперт.

Сдержать и удержать

Помимо роста цен на строительно-монтажные работы, влияние на общую стоимость ремонта оказывает курс валют и увеличение расходов на логистику.

«В связи с удорожанием импортных комплектующих (это коснулось мебельной фурнитуры, текстиля, красок и химических компонентов, которые преимущественно ввозятся из-за рубежа) стоимость мебели и отделочных материалов значительно выросла. Мебель подорожала на 5—15%, материалы на 40%. В мебельных компаниях наблюдается кадровый дефицит, в связи с чем увеличились зарплаты, для удержания специалистов», — говорит Татьяна Хлебникова.

Тем не менее в некоторых сегментах цены даже снизились.

«В 2024 году рост цен на рынке материалов для строительства и ремонта варьировался в зависимости от категории, но в целом инфляция оставалась умеренной. Так, в категории «Инструменты» рост цен был ниже 3%, в то время как в категории «Краски» составил 9%, а в сегменте обоев — 5—7%. Некоторые игроки рынка, например в сегменте освещения, смогли в прошлом году снизить цены на 2% благодаря усиленной конкуренции и оптимизации маржи», — рассказывает Екатерина Жмурова, руководитель отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка «Лемана ПРО».

Она отмечает, что рост цен на товары для строительства и ремонта связан в первую очередь с повышением стоимости сырья, валютными колебаниями, ростом логистических расходов (как международных, так и внутренних), а также с повышением кредитных ставок. В частности, стоимость международной логистики и перевозок из Китая увеличилась на 40%, что значительно отразилось на конечных ценах. Дополнительно важными факторами стали рост ключевой ставки (и, как следствие, ставок по кредитам), увеличение стоимости труда и рост аренды складских помещений.

При этом аналитики «Авито. Товары» сообщили, что в Пермском крае в январе 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года цены на все виды мебели и предметов интерьера выросли на 12,5%. Что касается спроса, продажи мебели и предметов интерьера выросли на 13%.

«В текущем году мы ожидаем также умеренного роста цен в разных категориях товаров для строительства — в пределах 10%. Влияние таких факторов, как ослабление рубля, рост валютных курсов и логистических расходов, останется значительным. Однако участники рынка будут бороться за долю, что может несколько снизить темпы роста цен в отдельных сегментах», — резюмирует Екатерина Жмурова.

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