Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис на сцене и на экране Афиша на неделю 10–16 марта Поделиться Твитнуть

В рамка юбилейного тура оркестр MusicAaeterna сыграет в Перми Вторую симфонию Густава Малера, композитора, чье творчество находится в фокусе внимания оркестра и дирижера на протяжении всей истории musicAeterna. Сложный замысел, философски-религиозный подтекст, гигантский исполнительский состав с участием хора и двух солисток, экспрессия и безудержная тематическая и жанровая «словоохотливость» Второй симфонии привели её к большому успеху на премьере в 1895 году. Симфония «Воскресение» стала одной из наиболее исполняемых при жизни Малера, а с усилением интереса к его творчеству во второй половине XX века заняла почетное место в мировом концертном репертуаре. Солистки — Софья Цыганкова и Юлия Вакула; в концерте принимает участие хор Пермского театра оперы и балета.

В рамках всероссийского конкурса молодёжных и школьных театров «Моя игра» состоится встреча с Катериной Шпицей, актрисой театра и кино, которая выступит на одной сцене с актёрами четырёх поколений театра-студии «КЛД», в которой воспитывалась будущая актриса. В программе вечера — стихотворения классических и современных поэтов, отрывки прозаических произведений, советские и российские песни.

Ансамбль «Пташница» из Санкт-Петербурга — победители всероссийских конкурсов, почётные гости международных фестивалей, участники известных телевизионных программ «Привет, Андрей!», «Играй, гармонь любимая!», «Страна талантов» и других. В репертуаре ансамбля — все виды печен под гармонь: от заводных частушек до трогательной лирики, от старинных напевов до композиций современных авторов. Ансамбль был создан как уникальный коллектив, который никому не подражает. Особую популярность музыканты обрели в интернете благодаря своей онлайн-передаче «Гармонь в прямом эфире».

Программу кинопремьер марта украсит Киллиан Мёрфи. Режиссёр «Острых козырьков» Тим Милантс ставит главного героя своего нового фильма перед моральным выбором: протестовать против насилия, свидетелем которого он стал, или предпочесть собственное благополучие, совершая тем самым зло бездействия. Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем страшных событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.

Фонд печатной графики — один из самых многочисленных в Пермской галерее: более 10 тыс. единиц хранения. В коллекции представлены произведения с XVI по XXI век всех видов печатных техник. Участники встречи узнают, какие гравюры хранятся в собрании Пермской галереи, и увидят несколько образцов разных школ и периодов: от Западной Европы до Японии, начиная с XVI в. и до современности. Хранитель коллекции Елена Когут расскажет о специфике своей работы, особенностях хранения графики и процессах реставрации гравюр.

Грандиозное ледовое представление компании Navka Show по мотивам арабских сказок. История любви персидского царя Шахрияра и сказительницы Шахерезады предстаёт перед зрителями в форме музыкально-театрального шоу на льду. В составе участников —олимпийские чемпионы по фигурному катанию, чемпионы мира и Европы, призёры международных соревнований. Благодаря современным технологиям зрители увидят, как лёд загорается под коньками фигуристов, как артисты летают под куполом на волшебных шарах и коврах-самолетах. В саундтреке — музыкальные композиции от песни Юрия Антонова «Море, море...» до хита группы Queen «We Will Rock You». За шутки в спектакле отвечают Джинн и Аладдин — весёлый дух и незадачливый авантюрист, мечтающий стать героем.

В исполнении солистов — Зарины Абаевой и Алексея Тихомирова, хора и оркестра MusicAeterna «Реквием» Верди возвращается со сцены в храмовое пространство. Видеозапись была сделана в церкви Сан-Марко в Венеции: именно здесь в 1874 году состоялась премьера сочинения Верди. Семь частей «Реквиема» становятся ступенями на пути к постижению таинства смерти, оперный характер оркестрового и вокального письма (композитор писал «Реквием» одновременно с «Аидой») обретает строгость католической традиции, а музыкальные образы ярости, отчаяния и бунта против неизбежного конца увенчиваются умиротворением.

Медитативная музыка арфы и электроарфы сочетается с видеоинсталляцией, переходящей в темноту, из которой постепенно при помощи ультрафиолета и специального грима появляется образ арфистки. Перформанс арфистки Ольги Максимовой проходит в Санкт-Петербургском планетарии с 2015 года. Шоу стало легендарным в этом городе. Ольга Максимова — арфистка, композитор и лауреат международных конкурсов. Она единственная в России исполняет музыку на двух арфах — классической и электрической — одновременно.

Первый драматургический опыт актрисы Люси Прохоренко — монодрама о зависимости. Человека, который ищет опору и не может найти её в себе, влекут соблазны. Именно так героиня пьесы попадает в космос. Чёрная дыра затягивает и безвозвратно меняет её. Аскетичная сценография, музыкальная партитура, собранная из осколков пьяной вечеринки, выразительная пластика актрисы и хлёсткий, пугающе честный текст. Спектакль не романтизирует алкозависимость и не бичует её, но позволяет понять состояние человека, который однажды улетел в космос и уже не вернётся прежним.

Антон Кузнецов — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец и трубач. Его музыка — это смесь рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. В 2025 году Антоха МС отправляется в тур с лучшими хитами и свежими треками: петь, трубить и танцевать.

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