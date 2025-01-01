Не только для феминисток Подборка вдохновляющих книг к 8 Марта Поделиться Твитнуть

Наталия Михалёва, магазин «Пиотровский»

Сьюзен Сонтаг. «О женщинах» (18+)

Начнём нашу подборку с книги с самым подходящим для этого случая названием. Сьюзен Сонтаг — американская писательница, литературный, художественный, театральный и кинокритик. Она писала о болезнях, о войне, о правах человека; выступала с докладами о зонах конфликтов и путешествовала по ним, в том числе во время войны во Вьетнаме и военного конфликта в Сараево. Её работы вызывали споры, а её назвали «одной из самых влиятельных женщин-интеллектуалов своего поколения».

Книга «О женщинах» содержит работы, написанные и изданные с 1972 по 1975 год, в один из самых резонансных периодов женского движения в США. Сонтаг размышляет о феминизме, красоте, старении, сексуальности и фашизме. Она смешивает живую публицистику и обобщающую аналитику, проблематизируя идеалы красоты, двойные стандарты старения и женской сексуальной валидности, отношения женщин друг к другу, связей женского движения с другими революционными движениями, самоугнетения женщин, эротизации фашизма, плюральности феминистских позиций.

Книга окажется ценной как для тех, кто едва знаком с феминистскими текстами (в ней Сонтаг, что называется, закладывает базис этого понятия), так и тем, кто хочет углубить знания по теме и зайти на смежные территории.

Цитата:

«Радикальные, в противовес либеральным, перемены в статусе женщин призваны уничтожить таинственную концепцию «природы». Женщинам необходимо положить конец всем стереотипам, как положительным, так и отрицательным, о людях любой половой принадлежности. Недостаточно переписывать законы, дискриминирующие женщин в определённых ситуациях (во всём, что касается голосований, заключения контрактов, доступа к образованию и найму). Формы работы, сексуальные устои, идея семьи должны претерпеть изменения; даже сам язык, в котором испокон веков замурованы предубеждения против женщин, не может остаться прежним».

Марта Акельсберг. «Mujeres Libres. Свободные женщины Испании» (18+)

Mujeres Libres – по-испански «Свободные женщины». Это название организации, которая во время Испанской революции (1936) боролась за женские права, за свободу, против фашизма. В MujeresLibres входило около 30 тыс. участниц. Существуя как анархистская организация, она боролась за равноправие женщин и социальную революцию – одновременно: «Мухерес Либрес» считали, что одна цель без другой не может привести к благим изменениям. В начале ХХ века даже в анархистских движениях практически не было представительства женщин; им пришлось бороться за уважение к себе и против двойных стандартов: их мужья и братья выступали за равенство на производстве, но домашние дела делегировали женщинам. В связи с этим женщины часто объединялись друг с другом, оставаясь автономными от анархистских организаций, состоящих из мужчин.

Марта Акельсберг в своей книга рассказывает об истории движения, о том, как «Мухерес Либрес» меняли существующие устои, организовывали курсы профессиональной подготовки, грамотности, истории, культуры, иностранных языков, занятия по «социальному образованию», посвящённые изучению функционирования общества и возможностей его переустройства на альтернативных принципах. Автор книги призывает людей, в особенности женщин, к объединению ради равенства и солидарности уже сейчас, а не в далёком будущем, о котором мы мечтаем.

Чему нам всем стоит поучиться у «Мухерес Либрес»? Нельзя разрывать борьбу против различных форм угнетения; не может быть освобождения человечества без освобождения женщин; не может быть анархизма без феминизма. Без смелости историю не сделаешь. В контексте не только феминизма, но и любых социальных процессов важно помнить, что значимые преобразования не происходят за один день. Обществу необходимо время, чтобы узнать о новых возможностях, осознать, что можно организовать всё по-другому. Не нужно сдаваться, следует напоминать себе и другим, что всё может измениться, «борьба продолжается», как пишет Акельсберг.

Цитата:

«Мухерес Либрес» рассматривали индивидуальную идентичность в контексте общины и считали, что иерархические структуры власти, основанные на признаках пола, религии или класса, ограничивают развитие и отдельной личности, и общностей, и пытались разрабатывать стратегии раскрепощения, которые позволяли бы и женщинам, и мужчинам, находившимся прежде в подчинённом положении, раскрывать свой потенциал».

Лесли Керн. «Феминистский город. Полевое руководство для горожанок» (18+)

Книга Лесли Керн — совершенно новый взгляд на урбанистику. В ней исследовательница подвергает критике существующие условия и порядки в структурах городов, не считающихся с женским опытом пребывания в них. Она представляет результаты личного опыта как матери, подруги и активистки, а также результаты полевых исследований о том, насколько структура города — от его планировки до норм и обычаев, регулирующих коммуникацию его жителей и жительниц, — превратилась в пространство гендерной борьбы. Лесли Керн предлагает применить к городскому планированию интерсекциональный феминистский подход. Так, например, город совершенно не предназначен для матерей, которые куда больше, чем мужчины, пользуются общественным транспортом, что очень часто вызывает проблемы. Для жительниц с детьми стоит вопрос, как и где кормить грудью ребёнка, как быть «удобной» с малышом среди людей, если он плачет, куда поставить коляску.

Очевидной является небезопасность нахождения женщин и девочек в городском пространстве: мы постоянно вынуждены быть начеку, особенно в тёмное время суток и в не самых благополучных районах. Отсутствие важной инфраструктуры «запирает» женщин, живущих в пригороде, так как они реже могут посещать какие-либо события и встречаться с друзьями.

Цитата:

«Всё же десятилетия жизни в большом городе научили моё тело не доверять общественным пространствам. …Это недоверие проникает в другие аспекты городской жизни и менее тактильные формы городского взаимодействия. Желание находиться в безопасном пузыре, иметь как можно больше контроля над своим личным пространством может означать, что я менее открыта к новым опытам, отношениям и встречам».

Уитни Чадвик. «Женщины, искусство и общество» (18+)

Книга — одна из наиболее полных работ по истории искусства от Средневековья до наших дней, рассматривающая её посредством феминистской оптики. Большую часть существования искусства оно не вмещало женщин внутри себя — они были лишь объектами для художников-мужчин. В своей книге Уитни Чадвик проливает свет на существование художниц в разные эпохи в разных странах, на то, как они отвоёвывали своё естественное право на равенство с художниками-мужчинами, как происходила репрезентация женского тела, как искусство менялось после Второй мировой войны; подводит неокончательный итог выстраданных достижений феминизма в искусстве.

Чадвик — один из немногих искусствоведов 1990-х годов, анализирующих работы женщин. Её внимание было обращено на творчество не только художниц ХХ века, но и творительниц более ранних периодов, чьи следы, к счастью, сохранились спустя десятилетия и века. Действительно, несмотря на всё большее количество женщин в искусстве, в конце ХХ века сохранялся дефицит искусствоведческих трудов о художницах. Почему-то желающих открывать и анализировать то, что не было тронуто и отрефлексировано, было очень мало. Взгляд на историю искусства без женского искусства и без женского взгляда просто не имеет права на существование.

Цитата:

«Почему историки искусства игнорировали работы практически всех художниц? А те из них, кто всё же преуспел, были ли они исключением (возможно, аномалией) или просто верхушкой скрытого айсберга, затопленного обществом, требующим от женщины... ограничить свою деятельность домашней, а не общественной сферой? Вправе ли художницы претендовать на «особенные» гендерные различия, которые могут быть связаны с созданием определённых художественных образов?»

Вирджиния Вулф. «Мысли о мире во время воздушного налёта» (16+)

Этот сборник эссе составляют размышления знаменитой английской писательницы Вирджинии Вулф, написанные в нелёгкое время войн. Вулф известна как одна из центральных фигур феминизма. Наверное, всем известны её текст «Своя комната», который навсегда изменил подход к обсуждению гендерного неравенства, и её высказывание «У каждой женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя комната».

Некоторые эссе из этой книги написаны как социальная полемика, в том числе о проблемах прав женщин, о личном опыте писательницы и журналистки в первой половине ХХ века. Например, Вулф с гордостью пишет о том, как потратила свою первую маленькую зарплату: «Вместо того чтобы истратить эту сумму на хлеб и масло, квартплату, туфли и чулки или на погашение долга в мясной лавке, я пошла и купила кота — красавца кота, персидского кота, который очень скоро втянул меня в жесточайшие ссоры с моими соседями». Вирджиния Вулф была уверена, что патриархальное стремление властвовать и порабощать приводит к войнам и диктатурам, она указывала на несовершенства мира и призывала менять статус-кво. В сборнике также присутствуют эссе, скорее напоминающие тексты-мгновения, очерки, этюды для модернистских романов, но во всех них есть открытость, бескомпромиссность и стремление отразить положение современного мира.

Цитата:

«Все кузнецы идей, имеющие возможность воплощать их на практике, — мужского пола. Вспомнишь об этом — и мысль цепенеет, пропадает желание брать на себя ответственность. <...> Но нет. «Духовный бой не прекращу», — написал Блейк. Вести духовный бой — значит мыслить против течения, а не в согласии с ним».

Все упомянутые книги можно приобрести в магазине «Пиотровский».





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