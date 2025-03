Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Праздничные концерты, выставка мозаики и большой танцевальный юбилей Афиша на уикенд 7–9 марта Поделиться Твитнуть

Марина Сотникова – пермский художник-мозаичист, работающий в технике витража. Заниматься этим видом искусства она начала во взрослом возрасте, прошла стажировки – в Германии на старейшей немецкой фабрике C. Kreul GmbH & Co и во Франции в известной химической компании Pebeo – по специальности «художник-декоратор». В сфере творческих компетенций Марины батик, роспись стекла и фарфора, технологии старения и декорирования. Мозаичный витраж – это «живопись стеклом»: изделие слагается из дискретных цветовых элементов, оптически смешивающихся в световоздушной среде. На выставке представлены работы по мотивам произведений известных художников.

Ночной концерт с приятной и душевной атмосферой, музыкальное путешествие, где только вечер, свечи и музыка. В исполнении Айдара Галиакбарова прозвучат известные композиции в стиле fingerstyle, а также сочинения Астора Пьяццоллы, Маурицио Колонны, Эдуарда Мартина, Александра Виницкого и других композиторов. Гитарист Айдар Галиакбаров — лауреат всероссийских и международных конкурсов, серебряный призёр Дельфийских игр 2018 года.

В праздничной концертной программе, специально составленной к 8 Марта, – шедевры зарубежной популярной музыки, знакомые по кинолентам и по грампластинкам звёзд XX века: Besame mucho Консуэло Веласкес, «Шербурские зонтики» Мишеля Леграна; а также классика советской эстрады: «Королева красоты» Бабаджаняна, «Эти глаза напротив» Тухманова, «Алёнушка» Мартынова и другие композиции, испытанные временем. Прозвучит и современный хит «Матушка земля». Выступают лауреат российских и международных конкурсов Гульназ Гарипова (фортепиано, вокал) и солист Пермской оперы Эдуард Морозов.

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» в этом году отметит 30 лет и проведет 25-й фестиваль. Подготовка к юбилейному событию уже началась: зрителей ждут различные мероприятия, один из которых – специальный сезон проекта «ДокСуббота», показы фильмов-лауреатов прошлых лет. Раз в две недели, в первую и третью субботу месяца, у зрителей есть возможность вновь увидеть работы, которые оставили заметный след в истории фестиваля. Фильм Ивана Твердовского «Корыто, лыжи, велосипед» на «Флаэртиане» 2014 года получил специальное упоминание жюри за сочувственное проникновение в социальную тематику. Рабочие будни в пути. Работница социальной службы проделывает путь в десятки километров, чтобы принести старикам продукты, дрова и воду. На несколько деревень – 12 жителей, и все – старухи да старики. Чтобы работники успевали обойти всех, им выдали средства передвижения: велосипед на лето и корыто с лыжами на зиму.

Мелодии весны, узнаваемые с первых тактов, прозвучат в исполнении Agidel Orchestra, вокалистов Кристины Басюл, Натальи Кирилловой и Евгения Замахаева. В программе вечера – более 20 произведений разных эпох: инструментальная и вокальная музыка, классика джаза и темы из культовых фильмов. В первом отделении собраны сочинения европейских и американских композиторов: легендарная мелодия Мишеля Леграна из «Шербурских зонтиков», Moon River Генри Манчини из «Завтрака у Тиффани», бархатистая Love Me Tender из репертуара Элвиса Пресли и кокетливая I Wanna Be Loved by You, вошедшая в историю в исполнении Мэрилин Монро, оттеняются героической Non, je ne regret, спетой Эдит Пиаф. Во втором отделении прозвучат легендарные произведения на музыку советских композиторов, а также музыка из фильмов, любимых не одним поколением зрителей.

Любимые песни, главные хиты и неизменно только хорошее – рок-группа «Мураками» в 2025 году отправляется в большой тур с программой «Я буду петь». Все их песни – о любви. Они постоянно меняются и удивляют своих поклонников: более тяжёлым звучанием или лирическими балладами, новым образом Диляры Вагаповой или внезапной игрой на клавишах бас-гитариста Ильдара Субаева. Одно неизменно – это послевкусие, с которым зритель остается после концерта.

Певица Александра Грандье – исполнительница песен французской и классической русской эстрады. В её репертуаре трогательные баллады, танцевальные композиции, авторская песня. Александра считает своё творчество мостом между двумя культурами и свои выступления выстраивает как путешествие по улицам Франции и переулкам России.

Хореография Мариуса Петипа и Константина Сергеева в редакции Елены Панковой и Антона Пимонова. В 1898 году Мариус Петипа сочиняет свой последний большой шедевр, ставший апогеем эстетики и самого хореографа, и всего классического балета XIX века, — «Раймонду», с которой на сцене Мариинского театра дебютирует 33-летний Александр Глазунов. К 125-летию со дня первого представления «Раймонды» приурочено возвращение балета Глазунова — Петипа на пермскую сцену. Над постановкой работали балетмейстеры Елена Панкова и Антон Пимонов, дирижер Петр Белякин и художницы Альона Пикалова и Татьяна Ногинова. Состав 8 марта: Раймонда – Булган Рэнцэндорж, Жан де Бриен – Кирилл Макурин; 9 марта: Раймонда – Полина Ланцева, Жан де Бриен – Сергей Угрюмов.

Танцевальные коллективы Ксении Малининой и Ольги Ивановой отмечают тройной юбилей: 10 лет Свободному театру современного танца, 15 лет Детскому театру танца Shake Dance Group и 20 лет Молодёжному театру танца Shake Dance Group. Эти три коллектива — одна большая танцевальная семья. 9 марта 2005 года был создан Молодёжный театр танца Shake Dance Group. Со временем из него выросли Детский театр танца Shake Dance Group и Свободный театр современного танца. В программе юбилейного вечера — любимые номера, собранные и восстановленные за всё время существования трёх коллективов, отрывки из культовых спектаклей и новые яркие постановки.

Киноклуб «Кино, вино и домино»: кинопоказы с обсуждением. «Унесённые ветром» (1939). Фильм Виктора Флеминга, в главных ролях Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли Говард, Оливия де Хэвилленд. Могучие ветры Гражданской войны в один миг уносят беззаботную юность южанки Скарлетт О`Хара. Для молодой женщины, вынужденной бороться за новую жизнь на разорённой земле, испытания и лишения становятся шансом переосмыслить идеалы, обрести веру в себя и найти настоящую любовь. В качестве экспертов к обсуждению приглашены Ирина Мюллер – магистр психологических наук, интегративный психолог, и Ольга Дическул – менеджер по маркетингу магазинов «Супер Лента» в Уральском и Сибирском федеральных округах. В стоимость билета входит бокал вина от Vinorio.

