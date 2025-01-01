Балансирование рисков В Перми обсудили актуальные инвестиционные стратегии на фондовом рынке Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ВТБ

Эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» встретились с инвесторами из Перми и поделились идеями, в какие активы сейчас интересно вкладывать, чтобы повысить доходность вложений.

Прогнозы динамики фондового рынка и оценка его перспектив базируются на макроэкономических прогнозах. Так, по оценкам экспертов, ключевая ставка к концу текущего года может снизиться до 19%. Уровень инфляции к концу 2025 года может составить 8-9%, а курс доллара — вырасти до 103 руб. за доллар.

По рынку акций эксперты прогнозируют, что индекс Мосбиржи к концу 2025 года может находиться в диапазоне 3400-3500 пунктов (без учёта дивидендов). При этом дивидендная доходность индекса Мосбиржи может составить примерно 8%, что делает его привлекательным для инвесторов, ориентированных на доходность.

Эти прогнозы учитывают текущие экономические тенденции и потенциальные изменения на финансовых рынках.

После мощного роста в конце 2024 года дальнейшая динамика индекса Мосбиржи будет зависеть от денежно-кредитной политики ЦБ РФ, корпоративных новостей и глобального спроса на российские активы. Потенциал по индексу Мосбиржи на конец года может составить 3400-3500 пунктов, однако доходность конкретных вложений будет зависеть от выбранной стратегии, в том числе отраслевой. По словам инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Станислава Клещева, для вложений в акции в ближайшей перспективе привлекательными выглядят компании розничной торговли, которые показывают устойчивую динамику на фоне высокого спроса. Перспективны также компании финансового сектора и компании-экспортёры.

При этом эксперты отмечают, что текущие доходности по облигациям выше 20% и широкие кредитные спреды делают рынок долговых бумаг более привлекательным. В частности, хорошим решением может быть наращивание доли ОФЗ в портфеле, особенно «длинных» выпусков. Также имеет смысл присмотреться к рублёвым корпоративным облигациям с рейтингом AAA/AA: сейчас они дают 23-26% годовых, что выше доходности банковских депозитов. Доходность замещающих облигаций в валюте держится на уровне 7-9% годовых, что тоже выглядит перспективно с учётом вероятного ослабления рубля.

По мнению экспертов, в текущей ситуации инвестору стоит придерживаться следующих стратегий. Во-первых, плавно начинать наращивать позиции в длинных ОФЗ, не дожидаясь снижения ключевой ставки. Это позволит зафиксировать доходность на привлекательном уровне. Во-вторых, важно диверсифицировать портфель, включая в него как акции, так и облигации, в зависимости от индивидуального риск-профиля. Такой подход поможет сбалансировать риски и повысить потенциальную доходность.

Кроме того, стоит рассмотреть валютные активы, такие как замещающие облигации, которые остаются актуальными и могут служить хеджем от возможного ослабления рубля. Наконец, необходимо внимательно следить за динамикой инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ, так как эти факторы являются основными драйверами рынка на текущий момент, наряду с постепенно смягчающейся геополитической обстановкой.

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