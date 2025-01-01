Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Галич, Мусоргский и «Мураками» Афиша на неделю 3–9 марта Поделиться Твитнуть

Бэби-спектакль под звуки весенней капели. Ура, природа просыпается! С первыми лучиками тёплого солнца издалека прилетели птицы. Главный герой «Весны» — маленький птенчик, который только учится ходить и летать. Он очень похож на маленьких зрителей, начинающих знакомство с этим интересным миром. Вместе они будут наблюдать за солнечными зайчиками, прыгающими по стенам, звенеть колокольчиками, слушать капель и пение первых птиц, а потом нарисуют большую яркую картину.

В программе: Концерт для двух фортепиано с оркестром Франсиса Пуленка, Концерт для скрипки с оркестром № 1 Сергея Прокофьева, ария Русалки из оперы Антонина Дворжака «Русалка», ария Земфиры из оперы Сергея Рахманинова «Алеко», Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова. На сцене Большого концертного зала выступит Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением главного дирижёра оркестра, народного артиста Республики Башкортостан Дмитрия Крюкова. Солисты — признанные мастера академической сцены и юные таланты: Лев Бакиров, Елисей Мысин, Денис Мацуев (фортепиано), Павел Милюков (скрипка) и Валентина Феденёва (сопрано).

Проект «Немое кино в «Триумфе» позволяет зрителям раз в месяц прикоснуться к ушедшей эпохе известного пермского кинотеатра, погрузиться в его особенную атмосферу, познакомиться с золотыми хитами немого кинематографа и поделиться своими впечатлениями о старом кино.«Шерлок-младший» — комедия Бастера Китона, величайшего комика немого кино наравне с Чарли Чаплином. Главный герой — киномеханик, который мечтает быть знаменитым детективом, как Шерлок Холмс. Фильм будет показан под живую музыку «тапёра» — одного из лучших в Перми джазовых пианистов-импровизаторов Александра Колесникова.

Живопись Константина Собянина. В каждой картине — цветение, и таких работ в новой выставке признанного мастера уральского пейзажа — больше 100! Пусть краски в нашем крае, где так обострённо чувство краткости бытия, по-северному сдержанные, зато в палитре, которую использует Константин Собянин, он удивительно точен. В своем творчестве художник не только опирается на натуру, но и тщательно отбирает и обобщает свои впечатления от реальности. Основным жанром творчества Собянина является пейзаж, где круглогодичный пленэр — постоянная составляющая.

Сольный вечер Дениса Мацуева. Маэстро представит программу, составленную из любимых произведений, которые он часто исполняет на «бис»: чакона из партиты № 2 Иоганна Себастьяна Баха в переложении Ферруччо Бузони, соната № 23 («Аппассионата») Людвига ван Бетховена, «Поэтические картинки» Эдварда Грига, Соната № 8 Сергея Прокофьева. Пианист не только исполнит фортепианные хиты, но и расскажет о каждом из них и о том, что они для него значат. Это будет настоящая экскурсия по классической музыке.

О любви и верности, о совести и чести, о страхе и предательстве писал в своих стихах Александр Галич. Успешный советский драматург и киносценарист, богатый и знаменитый, красавец и пижон в начале 1960-х годов вдруг начал писать стихи. Он перебрался из советского творческого мейнстрима в андеграунд и стал важнейшим голосом своей эпохи. Двенадцать песен Александра Галича в обработке Юлии Яковлевой прозвучат в исполнении Яны Кузиной — одной из ведущих актрис Воронежского Камерного театра, номинантки «Золотой маски» — и музыкального трио: клавишные, скрипка и виолончель.

«О вере и любви» — это название пяти новых фортепианных фантазий композитора Руста Позюмского, которые он посвятил пианистке Вере Воронежской. В исполнении Веры Воронежской прозвучат фортепианные произведения Руста Позюмского, Оливье Мессиана, Александра Скрябина, Рихарда Вагнера — музыка, помогающая подняться над действительностью и поверить в то, что есть что-то вечное и неприкосновенное. Концерт пройдёт в формате piano-gala: в полной темноте, только один-единственный луч софита на рояль и на парящие над клавишами руки пианиста. По традиции зрители могут располагаться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, а также на обычных зрительских местах.

Прозвучат вокально-симфонические шедевры русской музыки, в центре которых — глубокие человеческие переживания и философские размышления. Размышления о жизни, одиночестве и утраченных надеждах в цикле Модеста Мусоргского «Без солнца» прозвучат в исполнении Игоря Подоплелова. Драматический цикл Мусоргского «Песни и пляски смерти» представит заслуженный артист России Василий Ладюк. В финале концерта прозвучит поэма Дмитрия Шостаковича «Казнь Степана Разина». Партию Разина исполнит Гарри Агаджанян. Дирижёр — Владимир Ткаченко.

Любимые песни, главные хиты и неизменно только хорошее — рок-группа «Мураками» в 2025 году отправляется в большой тур с программой «Я буду петь». Все их песни — о любви. Они постоянно меняются и удивляют своих поклонников: более тяжёлым звучанием или лирическими балладами, новым образом Диляры Вагаповой или внезапной игрой на клавишах бас-гитариста Ильдара Субаева. Одно неизменно — это послевкусие, с которым зритель остается после концерта.

Хореография Мариуса Петипа и Константина Сергеева в редакции Елены Панковой и Антона Пимонова. В 1898 году Мариус Петипа сочиняет свой последний большой шедевр, ставший апогеем эстетики и самого хореографа, и всего классического балета XIX века, — «Раймонду», с которой на сцене Мариинского театра дебютирует 33-летний Александр Глазунов. К 125-летию со дня первого представления «Раймонды» приурочено возвращение балета Глазунова — Петипа на пермскую сцену. Над постановкой работали балетмейстеры Елена Панкова и Антон Пимонов, дирижер Петр Белякин и художницы Альона Пикалова и Татьяна Ногинова. Состав 8 марта: Раймонда — Булган Рэнцэндорж, Жан де Бриен — Кирилл Макурин; 9 марта: Раймонда — Полина Ланцева, Жан де Бриен — Сергей Угрюмов.

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