Делаем выводы и строим прогнозы Подведены итоги ключевой агропромышленной выставки Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: министерство агропромышленного комплекса Пермского края

В течение трёх дней в Перми проходила выставка-форум «Агротехнологии-2025», объединившая насколько тысяч представителей сельскохозяйственной отрасли из 16 регионов России: Приволжского федерального округа, Свердловской, Челябинской, Ярославской областей и других субъектов РФ.

С 26 по 28 февраля КВЦ «Пермь Экспо» стал площадкой для демонстрации инновационных технических и технологических решений в агропромышленном комплексе. По традиции мероприятие проходит перед началом проведения весенне-полевых работ и посевной кампании.

«Перед регионом стоит задача наращивать выпуск сельскохозяйственной продукции. У нас уже есть успехи в выращивании зерновых, бобовых культур, прирастает производство молока. И форум является той площадкой, где представители отрасли могут обсудить планы на аграрный сезон, обменяться опытом и обсудить новшества в сельскохозяйственной сфере», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На выставке было представлено более 100 единиц техники, включая навесное оборудование и готовые решения для молочных ферм. На уличной экспозиции демонстрировалась крупногабаритная техника. Так, генеральный партнёр форума, завод «Ростсельмаш», представил обновлённую модель трактора-2400.

На торжественном открытии выставки-форума заместитель председателя правительства Пермского края, министр промышленности и торговли региона Алексей Чибисов отметил важность проекта для развития сельскохозяйственной отрасли Прикамья.

«Форум «Агротехнологии» — это, в первую очередь, площадка для общения и обмена мнениями. И, безусловно, важная площадка для планирования текущего года и обсуждения новых проектов, которые могут быть реализованы на территории Пермского края», — подчеркнул он.

В деловую программу отраслевого форума вошло более 25 событий, во время которых ведущие эксперты отрасли и представители крупных предприятий анализировали рынок, обсуждали перспективные направления и делились практическим опытом.

Так, одним из ключевых мероприятий стало пленарное заседание «Точки роста АПК в Пермском крае» при участии Дмитрия Махонина. Основными темами для обсуждения стали аспекты реализации национальных проектов, их влияние на развитие агропромышленного комплекса, перспективы и вызовы, стоящие перед отраслью.

Модератор заседания, генеральный директор «СоюзМолоко» Артём Белов отметил, что для региона одним из приоритетных направлений является животноводство, и мероприятие стало хорошей дискуссионной площадкой для обсуждения проблематики отрасли и формирования стратегии развития.

«Приятно, что последние несколько лет мы встречаемся здесь, на выставке, и даём старт новому сельскохозяйственному году. Здесь мы обсуждаем ключевую проблематику, строим прогнозы, делаем выводы относительно того, как развивать сельскохозяйственный бизнес», — добавил он.

Во второй день выставки форума прошли круглые столы, семинары и сессии, посвящённые самым разным аспектам агропромышленного комплекса страны. Так, на круглом столе «Внешнеэкономическая деятельность в АПК» эксперты и участники рынка обсудили экспорт сельскохозяйственных товаров, перспективы и планы на 2025 год.

«Перед краем стоит важная задача по увеличению объёмов экспорта продукции АПК к 2030 году в полтора раза. Задача амбициозная, но она является важнейшей точкой роста для министерства агропромышленного комплекса Пермского края. Планируем увеличить экспортный потенциал региона за счёт увеличения перечня экспортируемой продукции и расширения рынков сбыта.»,-подчеркнула первый заместитель министра АПК Прикамья Алеся Киласония.

Кроме того, в заключительный день работы выставки-форума, 28 февраля, состоялся II Съезд фермеров и сельскохозяйственных кооперативов Пермского края. В режиме диалога участники обсудили вопросы развития фермерства и сельскохозяйственной кооперации, реализацию национальных проектов, возможности кадрового потенциала сельских территорий, внедрение цифровых технологических решений малыми товаропроизводителями, перспективы развития агробизнеса, меры государственной поддержки и другие.

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