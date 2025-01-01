На высоте!
Фоторепортаж с горнолыжной вечеринки ИД «Компаньон»
В середине февраля наша редакция собрала своих друзей и партнёров в «Жебреях» на горнолыжную вечеринку «На высоте с Компаньоном».
Гости покоряли склоны на лыжах и сноубордах, дети катались на ватрушках, а для начинающих горнолыжников был организован мастер-класс от опытного инструктора, который с радостью делился секретами мастерства.
Не обошлось и без активных игр на свежем воздухе, а самые яркие впечатления оставили очаровательные хаски, с которыми можно было поиграть и сфотографироваться.
Андрей Чунтомов
Гости оценили вкусные закуски, ароматную пиццу и согревающий глинтвейн от Red Cup. На протяжении всего дня на склоне звучали зажигательные треки от диджея, каждый мог принять участие в викторине и выиграть призы от партнёров!
За тёплым общением время пролетело незаметно, и мы с нетерпением ждём новых встреч.
Это событие состоялось благодаря нашим партнёрам: универсальной лизинговой компании «ТАЛК ЛИЗИНГ», компаниям «Виллис», «Конфектория» и клинике немецкой стоматологии «Гутен Таг».
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